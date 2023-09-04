Государство VS самокатчики: уголовная ответственность для владельцев СИМ / Реальное время Live
Депутаты Госдумы предложили ввести уголовную и административную ответственность для водителей электросамокатов в России, в том числе потому, что количество происшествий с ними с каждым годом растет. Как и количество погибших. В первую очередь это касается ДТП с участием средств индивидуальной мобильности и пешеходов. Работать схема должна просто: нарушил правила — получил штраф. Однако большой вопрос, действительно ли очередные штрафы смогут решить проблему? Попытались разобраться в нашем сегодняшнем обзоре «Реальное время Live».
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