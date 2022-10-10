«Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
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Ежедневно в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана «Реальное время Live» главные общественные, политические и экономические события дня. Ведущие эксперты, миллионы просмотров. Мы не навязываем мнение, мы - вносим ясность.
- Русские немцы во время СВО: глава Немецкого дома в Татарстане / «Реальное время Live»
- Указа о мобилизации не будет. Старт срочного призыва. НеТинькофф банк / «Реальное время Live»
- Россия для грустных: каждый десятый — на антидепрессантах? «Реальное время Live» / 28.10
- Поддержка семей военнослужащих в России / «Реальное время Live»
- Часовой сеанс психотерапии от президента Татарстана — Альберт Бикбов в эфире «РВ Live»
- Послание президента Татарстана Госсовету в прямом эфире — «Реальное время Live»
- Деэлектрификация Украины: истинные причины — «Реальное время Live» / 18.10.2022
- День возмездия: Крымский мост, ракетные обстрелы Украины, «Белорусский фронт» — «РВ Live» / 10.10.2022
- Сбор вещей для армии — это нормально? Политтехнолог Владимир Кутилов в «Реальное время Live»
- Мобилизация по каждому региону: что известно на 4 октября — «Реальное время Live»