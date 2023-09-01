Крымскотатарская литература периода Крымского ханства

Из истории крымских татар, династии Гераев и потомков Джучидов

Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

Крымскотатарская литература периода Крымского ханства

Н.Р. Абдульвапов

Введение. Период Крымского ханства (XV—XVIII вв.) вплоть до конца XX в. оставался одним из наименее изученных в многовековой истории крымскотатарской литературы. Между тем даже отдельные исследования, имевшие место на протяжении XIX—XX вв., свидетельствовали о значительном количественном объеме, весьма разнообразном жанрово-тематическом содержании и богатом идейно-эстетическом потенциале этой литературы. В результате активной литературоведческой работы в последние три десятилетия все эти ожидания получили свое убедительное подтверждение.

В настоящее время благодаря усилиям многочисленных отечественных и зарубежных исследователей в значительной степени считается сформированным авторский корпус крымскотатарской литературы этого периода, все увеличивается объем вводимых в научный и читательский оборот текстов самого разнообразного жанрово-тематического содержания, это наследие активно исследуется и популяризируется.

Вместе с тем надо признать, что картина развития крымскотатарской литературы ханского времени продолжает оставаться весьма далекой от ясности. Это объясняется тем, что десятки авторов продолжают оставаться известными лишь по именам, или же (в лучшем случае) о них имеются минимальные биографические сведения, а из творчества известны лишь отдельные произведения. Это касается в том числе и авторов, бывших в свое время довольно талантливыми и плодовитыми.

Недостаточность биографических сведений о том или ином авторе не дает возможности решить вопрос и о принадлежности его к крымскотатарской литературе в узком понимании этого термина. Дело в том, что уже долгое время в среде исследователей присутствует деление крымских авторов ханского времени на несколько категорий:

1) представителей непосредственно «крымскотатарской» литературы, то есть принадлежавших к, условно говоря, «крымскотатарскому» этносу, родившихся и по меньшей мере значительную часть жизни проживших на территории Крымского ханства, активно участвовавших в местной литературной жизни, отразивших в своем творчестве события крымской истории, возможно, использовавших местный литературный язык и т. п.;

2) уроженцев Кефе (Кафы) как отдельной административной единицы (эялета) Османского государства на территории Крыма;

3) авторов крымских (крымскотатарских) по происхождению, но большую часть жизни проживших и упокоившихся вне пределов своей исторической родины, главным образом в различных центрах Османского государства. В этом контексте недостаточность сведений о том или ином авторе не дает возможности отнести его к одной из указанных категорий, в результате чего целый ряд имен, несмотря на их крымское происхождение, ныне считаются представителями литературы османской в широком понимании этого термина.

С другой стороны, в контексте именно крымской литературы необходимо, судя по всему, рассматривать творчество (или же определенную его часть) авторов, не бывших этнически «крымскотатарскими», однако значительную часть жизни проживших в Крыму и так или иначе участвовавших в местной литературной жизни. Примером тому является целый ряд тех же османских авторов, подолгу живших в Крыму, более того, создававших произведения на крымские сюжеты. В этом случае важным критерием мог бы быть язык, используемый автором, однако на протяжении практически всего рассматриваемого периода основным литературным языком крымских авторов был все тот же единый литературный язык для всего османского региона — османский. Говоря о степени изученности крымскотатарской литературы периода Крымского ханства, необходимо отметить, что наиболее исследованными на сегодня являются поэтические памятники, составляющие наиболее значительную часть крымскотатарского литературного наследия указанного периода. Что же касается произведений в прозе, в этой области существуют определенные пробелы.

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Так, очень активно идет исследование историографических памятников, представляющих, как известно, значительный интерес и с литературной точки зрения. Помимо этого, началась серьезная работа с памятниками религиозно-суфийской прозы. Однако остаются практически неисследованными образцы того, что можно назвать художественной прозой (в частности, произведения эпистолярного жанра), это же касается и переводов на тюркский язык классических произведений различных жанров с арабского и фарси.

При этом необходимо иметь в виду, что крымскотатарское литературное наследие ханского времени не ограничивается только лишь тюркоязычными памятниками. Достаточно объемный пласт образцов поэзии, произведений богословского, суфийского, филологического содержания крымских авторов был написан по-арабски и на фарси. Исследования в данных областях также только в своем начале.

Исходя из этого, ниже будут представлены главным образом поэтические памятники, являющиеся основным жанром собственно художественной литературы того времени. Помимо этого, частично будут затронуты произведения исторической (историографической) прозы. Наконец, лишь общие сведения будут даны о произведениях в других прозаических жанрах, а также переводной литературе.

Основные источники. Единого, обобщенного каталога источников по крымскотатарской литературе Крымского ханства, как и всей, условно говоря, средневековой крымскотатарской литературе, в настоящее время не существует. Однако исследования последних десятилетий, в частности, касающиеся отдельных жанровых направлений (поэзия, историография, религиозно-суфийская проза, богословие), и значительные успехи в области цифровизации рукописных архивов мира позволяют надеяться, что эта задача в ближайшее время будет реализована. При этом анализ даже имеющихся материалов, и в первую очередь библиографических разделов обобщающих работ ряда авторов (Н. Сейтягьяев, И. Зайцев, Н. Абдульвапов, М. Якубович, С. Гюр и др.), показывает, что речь идет о весьма значительном объеме разножанрового рукописного материала, разбросанного по различным архивам и библиотечным собраниям мира.

Наиболее важную его часть составляют рукописи отдельных крупных произведений того или иного автора поэтических «Диванов», крупных стихотворных поэм в форме месневи, историографических трудов, религиозно-суфийских трактатов и т. д. Непосредственно в Крыму подобных материалов в настоящее время сохраняется немного, речь идет о считаных рукописях. При этом известно, что до выселения крымских татар с исторической родины в 1944 г. в архивах Ханского дворца-музея (г. Бахчисарай), Восточного музея (г. Ялта), Музея Тавриды (г. Симферополь), НИИ крымскотатарского языка и литературы им. А.С. Пушкина (г. Симферополь) и других учреждений хранилось достаточно много подобных рукописей. Судьба абсолютного большинства из них, в том числе рукописных списков известной поэмы Джанмухаммеда («Тогай-бей»), не менее известного историографического труда Абдульгаффара Кырыми («Умдет аль-ахбар») и др., остается неизвестной.

Основной объем крымских рукописей ханского времени ныне сосредоточен в собраниях Стамбула, Санкт-Петербурга, Киева, Москвы. Что касается других регионов, это прежде всего европейские собрания (Берлин, Вена, Париж и др.), а также собрания в США и ряде восточных стран.

Важным источником для изучения истории крымскотатарской литературы ханского времени являются также поэтические антологии тезкире (или тезкире-и шуара — «антологии поэтов»). Речь идет об османских антологиях XVI — нач. XX вв., в которых присутствуют сведения и о крымских поэтах. В настоящее время известно около 40 образцов указанных антологий, крымские поэты рассматриваются в них главным образом как региональные представители османской литературы в целом. Наиболее ранними антологиями, в которых присутствуют имена крымских авторов, являются тезкире XVI в. (Гариби, Лятифи и Кыналызаде), из них труд Гариби предположительно датируется первой половиной указанного столетия. Антологиями, содержащими наиболее обширные сведения по интересующему нас вопросу, являются тезкире Ризы (XVII в.), Сафаи, Салима (XVIII в.), Фатина (XIX в.) и др. Османские антологии на предмет крымских авторов в последние годы стали объектом изучения как турецких, так и крымскотатарских исследователей. В результате этой работы уже сегодня известны имена и фрагменты творчества более 40 поэтов ханского периода, имевших крымское происхождение.

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В связи с антологиями тезкире вызывает интерес вопрос о крымских образцах аналогичных трудов. В настоящее время известно о существовании по меньшей мере одной из крымских антологий ханского времени. Так, академик А. Крымский в известной статье об истории крымскотатарской литературы упоминает о некоем «тезкиратном» сборнике, составленном в 1024/1615 г. в Кефе, в котором «подаются и биографические сведения о поэтах-крымчаках, и образцы их творчества». Согласно сведениям ученого, рукописный список антологии был обнаружен в одном из сел Юго-Восточного Крыма, в распоряжении директора Восточного музея г. Ялты Я. Кемаля имелась его копия. Данная антология с большой долей вероятности упоминается и в ряде турецких источников, в которых в том числе даны некоторые сведения об авторе (составителе) труда — некоем «Кефеви», умершем в 1088/1677—78 г., однако судьба этой антологии остается неизвестной. Добавим, что судьба и крымских списков антологии, как и само содержание работы, в настоящее время также продолжает оставаться неизвестной.



Наряду с тезкире необходимо указать и на ряд других биобиблиографических трудов османских авторов. В частности, широкоизвестную энциклопедию «Шакайык-ы Ну’манийе фи улема ад-Девлет ал-Османийе» («Анемоны Османской эпохи...», сокр.: «Шакайык-ы Ну’манийе») И. А. Ташкёпрюлюзаде (XVI в.) с многочисленными приложениями (зейль) авторов последующих веков. А также еще один, не менее известный труд «Кашф аз-зунун ан ал-асами кутуб ва’л-фунун» («Раскрытие мнений относительно названий книг и отраслей наук», сокр.: «Кашф аз-зунун») Кятипа Челеби (XVII в.), также с рядом приложений. В этих произведениях также присутствуют весьма ценные сведения по целому ряду крымских авторов, прежде всего получивших известность на территории Османского государства.

Еще один пласт источников — рукописные поэтические сборники меджмуа и джонк, а также сборники поэтических ответов и подражаний меджмуа-и незаир. Подобные антологии османского времени в большом количестве хранятся в рукописных собраниях мира, прежде всего Турции, в последние годы они активно исследуются, в том числе в связи с возросшим интересом к мало или же абсолютно неизвестным поэтам. Среди меджмуа встречаются экземпляры, представляющие особую ценность для изучения истории крымскотатарской литературы. Один из подобных сборников был исследован Э. Топташ: составленный неизвестным автором и датируемый, предположительно, началом XVIII в., сборник содержит образцы творчества около 100 поэтов периода XVI—XVIII вв., в том числе по меньшей мере около 20 крымского происхождения. Из этих авторов довольно значительная часть (Саади Кырыми, Салих Кефеви, Ариф Кефеви и др.) до настоящего времени была неизвестна исследователям, еще о ряде поэтов (Келими, Резми, Шерифи Кефеви, Шейхи Кырыми и др.) в результате знакомства с материалами сборника представления значительно обогатились, а в отношении некоторых (Иззи) эти представления подверглись изменениям.

Еще одним поэтическим сборником, чрезвычайно интересным с точки зрения истории крымской литературы, является сборник (меджмуа-и эш’ар) некоего Таби, исследованный и опубликованный М. Акденизом. Датированный, предположительно, первой четвертью XVIII в., данный сборник содержит в том числе целую антологию ранее неизвестных газелей поэта XVII в. Резми (псевдоним крымского хана Бахадыра Герая I, ум. 1641 г.), что косвенно подтверждает имевшиеся сведения о плодовитости и значительном поэтической таланте указанного автора.

Важными источниками по истории крымскотатарской литературы ханского времени являются и произведения историографии как крымскотатарской, так османской в целом. Если говорить о подобных трудах крымскотатарских авторов, обращают внимание прежде всего труды Сейида Мухаммеда Ризы, Абдульгаффара Кырыми, Саида Герая. В частности, в труде Ризы, помимо многочисленных сведений о крымских поэтах ханского периода, в том числе сведений уникальных, присутствует и целая антология образцов их поэзии. Весьма ценные биобиблиографические сведения о поэтах-современниках, в том числе жителях Едисана и Буджака, содержатся и в «Истории» Саида Герая.

Наконец, нельзя не упомянуть и о таком универсальном источнике, как «Книга путешествия» Эвлии Челеби (XVII в.), в котором присутствуют часто уникальные сведения и личные свидетельства автора, касающиеся литературной жизни в Крыму в описываемый период. В труде, в частности, упоминаются имена и приведены фрагменты творчества более двух десятков поэтов, со многими из которых Эвлия Челеби встречался лично.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Историография исследований. Как было отмечено выше, вплоть до начала 1990-х гг. системных исследований в области истории крымскотатарской литературы периода Крымского ханства, как и всей, условно говоря, «средневековой» крымскотатарской литературы (XIII—XVIII вв.), не проводилось. Разумеется, имели место отдельные публикации и даже монографии, однако эти исследования касались очень ограниченного круга авторов и не претендовали на системность. При этом работы собственно крымскотатарских авторов не доминировали, и в количественном, и в качественном отношении превалировали работы турецких, российских и европейских исследователей.

С началом 1990-х гг. наблюдается кардинальное увеличение количества и качества исследований, свидетельствующее о том, что данная работа начала приобретать системный характер. Более того, результаты этой работы становятся крайне востребованными, активно используясь в образовательных и просветительских целях. При этом не может не обратить внимания, что в центре этой работы отныне находятся именно крымскотатарские исследователи.

Таким образом, приняв за основу критерий системности, историю исследований крымскотатарской литературы периода Крымского ханства можно разделить на два периода — до 1990-х гг. и после. В свою очередь, первый период можно разделить на ряд более непродолжительных этапов. Ниже будут даны краткие сведения по данному вопросу.

Появление интереса к крымскотатарской средневековой литературе со стороны ученых датируется первой половиной XIX в. Именно в это время литература ханского периода привлекла внимание российских и европейских исследователей. Укажем, в частности, на публикацию в 1832 г. в Казани известного историографического труда «Семь планет в известиях о царях татарских» Сейида Мухаммеда Ризы, публикацию А. Негри фрагмента из так называемой «Краткой истории» («Истории крымских ханов» Хурреми Челеби) в переводе на русский язык, статью Ф. Домбровского о легендарном крымском поэте XVII в. Ашыке Умере (с первым известным переводом на русский язык отдельных произведений поэта), наконец, статью-исследование коллектива российских ученых в составе А. Борзенко, Ф. Домбровского, В. Кузьмина и А. Негри, посвященную эпиграфическим памятникам Бахчисарая и его окрестностей (с полным переводом, в том числе поэтических текстов, на русский язык). Чуть позже в известном очерке «Историческая судьба крымских татар», увидевшем свет в 1866—1867 гг., крымскотатарской литературы ханского периода коснулся и известный исследователь истории Крыма Ф.А. Хартахай. Автор, в частности, отметил значительную популярность поэтического творчества в ханское время, упомянул имена ряда поэтов Гераев, особо остановился на творчестве хана Гази Герая II (XVI в., дав подстрочный перевод некоторых его стихотворений), оценил лирику яркого представителя крымскотатарской мистической (суфийской) поэзии шейха Абдульазиза (XVII в.), дал переводы некоторых текстов эпитафий на надмогильных памятниках ханского кладбища в Бахчисарая, наконец, кратко представил ряд памятников крымскотатарской историографии. В целом данный фрагмент очерка Ф.А. Хартахая следует признать первым в российской науке развернутым описанием, посвященным крымскотатарской литературе ханского времени, причем проиллюстрированным достаточно квалифицированными подстрочными переводами некоторых поэтических произведений на русский язык. Хронологически наиболее поздними были работы выдающегося специалиста по истории Крыма В.Д. Смирнова. Речь идет об известном двухтомном исследовании автора, посвященном истории Крымского ханства («Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты до начала XVIII века» и «Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты в XVIII в. до присоединения его к России») и датированном второй половиной 1880-х гг., а также статье «Крымско-ханские грамоты», увидевшей свет уже в 1913 году. Данные исследования в значительной степени основывались на крымских историографических трудах ханского времени. В.Д. Смирнов дает достаточно подробный анализ этих трудов и активно их цитирует, переводя отдельные фрагменты на русский язык. Понятно, что данные произведения интересовали его прежде всего как историографические памятники, однако многие замечания ученого важны и с точки зрения истории литературы. Так, в статье 1913 г. со ссылкой на «Семь планет» он особо коснулся персоналий ряда поэтов ханского времени, а также дал значительные фрагменты текста очень интересного историко-литературного памятника XVI в. — «Истории хана Сахиба Герая» Кайсуни-заде Нидаи (Реммаля-Ходжи) — в переводе на русский язык.

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Из европейских исследователей интерес к крымскотатарской литературе в этот период был проявлен известным австрийским литературоведом и переводчиком Й. Хаммером-Пургшталем, опубликовавшим в 1856 г. известную работу по истории Крымского ханства («Geschichte der Chane der Krim unter Osmanischer Herrchaft»). В ней автор впервые поместил собственные переводы поэтического творчества ряда представителей семьи Гераев на немецкий язык. Помимо этого, в 1861 г. в лондонском «Журнале Королевского азиатского общества» («Journal of the Royal Asiatic Society») в статье Дж. У. Редхауса увидела свет (в том числе в переводе на английский язык) одна из газелей поэта XVII в. Шахина Герая, искусный образец визуальной поэзии с элементами палиндрома.

Говоря об интересе к крымскотатарской литературе ханского времени, имевшем место в Европе в XIX — начале XX в., нельзя не упомянуть еще об одном факте. Речь идет о статье известного украинского поэта и писателя, а также исследователя-литературоведа И. Франко, посвященной личности и поэтическому творчеству вышеупомянутого крымского хана Гази Герая II, с переводами отдельных его стихотворений (судя по имеющимся данным, наиболее ранними) на украинский язык. Статья была написана в 1915 г., судя по всему, во Львове, в результате знакомства И. Франко с трудом Й. Хаммера-Пургшталя (см. ниже), однако ее первая публикация состоялась лишь в 1941 году.

Первые исследования по истории средневековой крымскотатарской литературы непосредственно крымскотатарских авторов появляются в начале XX века. В 1909 г. увидел свет известный труд начала XIX в. историка и поэта Халима Гирая «Гульбун-и ханан» («Розовый куст ханов») в изложении А. Ильми. Как известно, труд содержит краткие биографии всех крымских ханов, при этом Халим Герай особо акцентирует внимание на поэтическом творчестве тех или иных представителей правившей фамилии, в том числе приводя отдельные примеры из их творчества. А. Ильми значительно упростил язык и стиль текста оригинала, обогатил его фрагментами из трудов других крымских и османских историков, а также собственными комментариями, помимо этого, в конце труда поместил небольшое приложение («Ляхика») из кратких биографических очерков о ряде крымских ученых и поэтов, в том числе ханского периода. Данное приложение было подготовлено на основе одной из публикаций известного османского биобиблиографа М.Т. Бурсалы.

Помимо этого, необходимо упомянуть работу еще одного крымскотатарского автора, хронологически выполненную даже несколько ранее, в 1902—1903 гг. (в 1319-м имущественном («малие») году), однако так и не увидевшую свет. Речь идет о незавершенной редакции исторического труда крымскотатарского историка и поэта XVIII в. Хурреми Челеби Акая («Челеби Акай тарихы»), принадлежащей перу известного крымскотатарского педагога второй половины XIX — первой четверти XX вв. Ахмеда Нуреддина. По свидетельству О. Акчокраклы, рукопись труда была предложена для издания в редакцию газеты «Терджиман», однако по финансовым причинам труд не был издан, а после смерти И. Гаспринского рукопись была возвращена автору. Добавим, что в эти же годы трудом Хурреми Челеби занимался и сам О. Акчокраклы.

Чуть позже, в середине 1910-х гг., сведения по истории крымскотатарской литературы стали появляться в публикациях и османских авторов. Так, в 1914 г. в цикле статей о поэтах саза («Saz,5airleri»), опубликованном в газете «ikdam», личности и творчества Ашыка Умера коснулся известный литературовед Ф. Кёпрюлю. В 1915 г. он же в статье «Истоки и развитие ашыкской поэзии» («A,51k Tarz1’n1n Men,5e’i ve Tekâmülü Hakk1nda Bir Tecrübe»), опубликованной в «Журнале народных исследований» («Milli Tetebbû’lar Mecmuas1»), рассуждая о поэтах дивана, продолжавших традицию легендарного анатолийского поэта Юнуса Эмре (ум. 1321) и писавших на суфийские темы народным стихом, привел в пример творчество крымского хана Мехмеда Герая IV (ум. 1674). Спустя несколько лет этим двух крымским поэтам ашыкского направления Ф. Копрюлю посвятит отдельные статьи (см. ниже).

Рассматриваемый этап завершился заметным всплеском исследовательской активности в конце 1910-х годов. Прежде всего появился ряд публикаций в Турции, в частности, в 1918—1919 гг. в журнале «Крым» («Кырым Меджмуасы»), и в 1919 г. отдельным изданием увидел свет труд известного османского биобиблиографа М.Т. Бурсалы под названием «Крымские авторы Османского периода» («idâre-i Osmâniyye Zamân1nda Yeti,5en K1r1m Mü’ellifleri»). В данном труде присутствовали краткие сведения об около 50 крымских авторах XIV—XIX вв., в том числе 37 периода Крымского ханства: поэтов, историографов, авторов различного рода религиозно-суфийских трактатов и т. д. На момент публикации труд явился наиболее значительным обобщающим исследованием по соответствующей проблематике и долгие десятилетия сохранял свою актуальность.

В эти же годы появились достаточно серьезные работы и крымскотатарских авторов. В частности, очерк О. Акчокраклы «Краткая история крымской тюрко-татарской литературы» («Къырым тюрк-татар эдебиятынынъ къыскъаджа тарихчеси») и исследование А. Шейхи под названием «Открытие литературы, или же Взгляд на наследие мусульманских авторов Крыма» («Мефтуха-йи эдебийе, яки Къырымда Ислям къалемийле язылмышлара бир назар»), опубликованные в 1919—1920 гг. в газете «Миллет» (г. Симферополь).