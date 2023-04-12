«Здесь происходит настоящая химия»

Члены Ассоциации автотранспортных предприятий РТ и дистрибьютор АО «ТЭФ «Каматранссервис» посетили производственную площадку смазочных материалов TAIF Lubricants

Фото: Артем Рябов

«TAIF Lubricants — инновационное предприятие, которое производит смазочные материалы европейского качества. На сегодняшний день подписано соглашение с одной из наших транспортных компаний о дистрибьюции смазочных материалов Taif Lubricants на территории Республики Татарстан», — говорит президент некоммерческого партнерства «Логистика и автоперевозки Татарстана», руководитель компании «АТЛ-Транс» Михаил Левашов. Он вместе с членами Ассоциации автотранспортных предприятий РТ и дистрибьютором АО «ТЭФ «Каматранссервис» посетил производственную площадку «ТАИФ-СМ». Во время экскурсии гостям показали уникальный производственный комплекс по производству полиальфаолефиновых (ПАО) базовых масел IV группы и товарных масел под брендом Taif Lubricants.Также гости ознакомились с многоступенчатым контролем качества выпускаемой продукции.

Пиковая мощность завода — 208 тонн масел в сутки



На производственной площадке TAIF Lubricants прошел день открытых дверей. Увидеть единственный в России завод по производству полиальфаолефиновых (ПАО) базовых масел приехали члены Ассоциации автотранспортных предприятий РТ. Прежде чем попасть на производственную площадку, гости в обязательном порядке прошли вводный инструктаж по технике безопасности и получили средства индивидуальной защиты.

Гости в обязательном порядке прошли вводный инструктаж по технике безопасности и получили средства индивидуальной защиты

— Все работники сторонних организаций, студенты, те, кто только устраивается к нам на работу, обязаны пройти вводный инструктаж по охране труда. TAIF Lubricants — это производство повышенной опасности. Пренебрегать правилами безопасности нельзя, — обратился к участникам экскурсии Евгений Жихарев, заместитель главного инженера по производственному контролю, охране труда и окружающей среды.



На территории предприятия делегацию в составе 32 человек встречал генеральный директор ООО «ТАИФ-СМ» Алексей Осипов, он лично провел экскурсию по цехам, рассказал особенности работы и историю создания компании.



— Комплекс по выпуску смазочных материалов был построен и введен в эксплуатацию в Нижнекамске в 2003 году. В 2020 году после глубокой модернизации производства компания приступила к работе как первый и единственный в России производитель полиальфаолефиновых базовых масел. Сегодня мы выпускаем два вида продукции. Это базовые масла IV группы и смазочные материалы под брендом Taif Lubricants. Всего выпускаем более 270 наименований продукции. Пиковая мощность завода — 208 тонн масел в сутки, что позволяет производить 60 000 тонн смазочных материалов и 10 000 тонн базовых масел в год, — подчеркнул Алексей Осипов.

На территории предприятия делегацию в составе 32 человек встречал генеральный директор ООО «ТАИФ — СМ» Алексей Осипов, он лично провел экскурсию по цехам

Генеральный директор добавил, что модернизация затронула почти все производство: установили новые системы фильтрации, автоматизации и управления в цехах блендинга и синтеза ПАО, появилась камера разогрева присадок в бочках и линии для фасовки тар разного объема, обновлены сливо-наливные эстакады и расходные емкости. Модернизировано оборудование ведущих мировых и российских производителей для переработки линейных альфа-олефинов с получением из них ПАО масел и создания на их основе товарных масел.



По последнему слову техники



Первой точкой посещения стала лаборатория «ТАИФ-СМ», где осуществляется многоступенчатый контроль качества на всех этапах производства. Современное оборудование позволяет в круглосуточном режиме отслеживать качество выпускаемой продукции.



Гостям показали один из самых крупных в России парк хроматографов, спектрометр, оборудование по определению кинематической вязкости, температуры текучести и застывания, зольности, предела кажущейся вязкости с использованием имитатора холодной прокрутки, коррозийного воздействия на металлы, способности нефтяных масел и синтетических жидкостей сепарировать влагу и многое другое.

Первой точкой посещения стала лаборатория «ТАИФ-СМ», где осуществляется многоступенчатый контроль качества на всех этапах производства

— Наша лаборатория работает по плану аналитического контроля. Проверка испытаний проходит в три этапа. Первый — на готовность. В эту стадию входит сокращенный перечень показателей, мы проверяем, по всем ли технологическим режимным листам проварено масло. Если все верно, то выдаем распоряжение на паспортизацию. На втором этапе идет более расширенный перечень анализов — до 18 показателей. Если они удовлетворительные — выписываем паспорт качества. После чего с реактора продукцию фасуют в бочки или канистры. После фасовки мы еще раз проверяем качество продукции по сокращенному перечню испытаний. Если все анализы в норме, то выписываем паспорт качества, — говорит начальник лаборатории Мария Биткина.

В лаборатории предпочтение отдано автоматизированным устройствам, благодаря которым человеческий фактор не отражается на точности результатов

Она отметила, что в лаборатории предпочтение отдано автоматизированным устройствам, благодаря которым человеческий фактор не отражается на точности результатов. В случае сомнительных результатов или ремонта основного оборудования сотрудники лаборатории проводят испытания на дублерах.



— В этой лаборатории мы проверяем качество продукции. Созданием и научным исследованием смазочных материалов TAIF Lubricants занимаются специалисты в казанском центре R&D (Центр исследований и разработок). Он также оснащен специальным лабораторным оборудованием, отвечающим передовым международным требованиям. В центре совершенствуют рецептуру с учетом мировых трендов и запросов потребителей, а также разрабатывают и тестируют новую продукцию, — уточнил Алексей Осипов.



Производство ПАО базовых масел



Осмотрев лабораторию, члены делегации отправились на производство полиальфаолефиновых (ПАО) базовых масел. Во время модернизации здесь установили новое оборудование от ведущих мировых и российских брендов для переработки линейных альфа-олефинов с получением из них полиальфаолефиновых базовых масел и создания на их основе высокотехнологичных товарных масел.



Гости посетили операторную цеха олигомеризациии, перегонки и дегидрирования. Начальник цеха Ильшат Шахмаев сообщил, что децен — сырье для полиальфаолефиновых базовых масел TAIF Lubricants — поступает с «Нижнекамскнефтехима». Продукция на основе ПАО относится к IV группе синтетических масел. В отличие от продуктов на минеральной основе они демонстрируют стабильность при работе на высоких оборотах, выносливость в самых экстремальных условиях и перепадах температур в широком диапазоне.

Осмотрев лабораторию, члены делегации отправились на производство полиальфаолефиновых (ПАО) базовых масел

— Первым делом, поступившее сырье децен мы осушаем от влаги. Затем отправляем его на узел олигомеризации, где благодаря сложному химическому процессу альфаолефиновые масла превращаются в полиальфаолефиновые, — уточнил он.



Посетили члены делегации и сам узел олигомеризации. Своими глазами увидели реакторы, в которых простые молекулы углеводородов путем последовательного присоединения образуют новые вещества.



— Наш цех — уникальный. Второго такого в России нет. В нашей стране все масла производятся минеральные, а мы изготавливаем синтетические. Здесь происходит самая настоящая химия, — не без гордости говорит Ильшат Шахмаев.

Во время модернизации здесь установили новое оборудование от ведущих мировых и российских брендов для переработки линейных альфа-олефинов с получением из них полиальфаолефиновых базовых масел

Производство товарных масел блендинг



Следующей точкой в маршруте стало производство товарных масел блендинг. Цех включает в себя семь реакторов общим объемом 92 кубических метра, каждый из которых стоит на так называемых «трех иголках» — тензовесах. Сами операторы цеха в шутку называют себя поварами, образно сравнивая огромные реакторы с герметичными кастрюлями, где варится товарное масло. Рецепт на его изготовление выдают сотрудники лаборатории.

Операторы цеха в шутку называют себя поварами, образно сравнивая огромные реакторы с герметичными кастрюлями, где варится товарное масло

— У нас все происходит строго по рецептуре. На каждое масло выдается свой режимный лист, где прописана дозировка. Сначала базовые масла мы нагреваем до 50-55 градусов, после чего добавляем загуститель, присадки и все перемешиваем. Загуститель мы производим сами, — отметил начальник цеха Николай Дегтярь, добавив, что «ингредиенты» в реакторы на изготовление товарного масла подаются в автоматическом режиме.

Следующей точкой в маршруте стало производство товарных масел блендинг. Цех включает в себя семь реакторов общим объемом 92 кубических метра

Гостям также показали узел фасовки товарных масел, здесь в 2019 году в ходе модернизации были смонтированы расходные емкости, позволяющие одновременно производить фасовку до четырех различных типов масел. Три автоматизированные линии способны с высокой точностью производить фасовку продукции в тару практически любой емкости — от бочки до канистры.

Три автоматизированные линии способны с высокой точностью производить фасовку продукции в тару практически любой емкости — от бочки до канистры

Для отгрузки товара наливом был полностью переоборудован узел сливо-наливной эстакады. Два узла налива горючих жидкостей (масел) и один узел налива легковоспламеняющихся жидкостей оборудованы сверхточными массовыми расходомерами. На сегодняшний день модернизация не останавливается, ведутся проектно-изыскательские работы по увеличению мощности цеха, а также закуплена современная линия фасовки масел в мелкую тару отечественного производства МВС «Мехатроника».



Новый лидер в премиум-сегменте



Экскурсия по технологическим цехам длилась около двух часов. Члены делегации ассоциации Автотранспортных предприятий РТ задавали уточняющие вопросы, делились опытом и своими наблюдениями. Завершилась встреча обсуждением актуальных вопросов за круглым столом.

Когда диалог происходит непосредственно на производственной площадке, то на многие вещи открываются глаза, — говорит директор завода синтетических масел Рузиль Вафин

— Для предприятия эта была очень полезная экскурсия. Она расширяет кругозор. Когда диалог происходит непосредственно на производственной площадке, то на многие вещи открываются глаза. Для нас это был хороший обмен опытом. Сегодня приехали представители различных транспортных компаний, у которых в автопарке много техники, потребляющей моторные, гидравлические и трансмиссионные масла, — говорит директор завода синтетических масел Рузиль Вафин.



Президент некоммерческого партнерства «Логистика и автоперевозки Татарстана» и руководитель компании «АТЛ-Транс» Михаил Левашов отметил, что уход зарубежных брендов смазочных материалов изначально поставил транспортников в тупик, но, побывав на предприятии «ТАИФ-СМ», увидев современное производство своими глазами, окончательно убедился в том, что отечественные производители полиальфаолефиновых базовых масел позволяют создавать продукцию, превосходящую требования мировых производителей оборудования.

TAIF Lubricants — инновационное предприятие, которое производит смазочные материалы европейского качества, считает Михаил Левашов

— TAIF Lubricants — инновационное предприятие, которое производит смазочные материалы европейского качества. На сегодняшний день подписано соглашение с одной из наших транспортных компаний о дистрибьюции смазочных материалов Taif Lubricants на территории Республики Татарстан. Сейчас будем проводить испытания на автомобилях в парках ассоциации и готовы приобретать эти масла, — подчеркивает он.



Своим впечатлением от экскурсии поделился и Айрат Калимуллин, директор учебного центра подготовки и реабилитации водителей:

Своим впечатлением от экскурсии поделился и Айрат Калимуллин, директор учебного центра подготовки и реабилитации водителей. Реклама АО «ТАИФ»

— Приехал порадоваться за Родину. Горжусь тем, что у нас есть такое производство, люди, которые болеют за свое дело. У нас в России выпускается много продукции, способной конкурировать с зарубежными аналогами. Многие мои знакомые до недавнего времени не знали, что в Нижнекамске есть такой уникальный завод по производству масел. Наш народ привык думать, что все, что сделано за границей, — это хорошо, а что в России — плохо. Стереотипы надо ломать.



По итогам экскурсии члены делегации также сошлись во мнении, что Taif Lubricants в ближайшее время станет безоговорочным лидером в премиум-сегменте синтетических масел России.

