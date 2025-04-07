Первенство по настольному теннису объединило работников АО «ТАИФ-НК»

Фото: Альберт Муклоков

По-настоящему непредсказуемым и интригующим получился турнир по настольному теннису среди работников АО «ТАИФ-НК». Захватывающие соревнования прошли в минувшие выходные в спортивном зале «Факел».

Спортсмены-любители обменивались интересными розыгрышами, пытались надежнее сыграть в защите, смущали соперников хитрыми подачами, стремительными контратаками и резкими ударами.

Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

Электромонтер завода Бензинов Евгений Кощеев вновь начал играть в теннис после того, как побывал в санатории. Тогда у него возникло желание вернуть былую форму.



— Спорт, безусловно, приносит много пользы. Прежде всего, это движение, а движение — это жизнь. Кроме того, такие турниры дают возможность общаться с единомышленниками, находить новых друзей и знакомых. Лично я знаю лишь троих человек на нашем турнире с завода Бензинов, но, конечно, буду рад познакомиться и с другими, — отметил он.



Еще один новичок турнира — электромонтер отдела главного энергетика АО «ТАИФ-НК» Раиль Сабиров. Ракетку в руки он взял всего год назад. С тех пор настольный теннис стал для него настоящим увлечением.

Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

— Мне нравится сама игра. Пока я успел сыграть одну партию, но, к сожалению, результат оказался не в мою пользу. Если честно, сегодня я ожидал увидеть менее опытных игроков, но уровень оказался выше, чем я предполагал. Такие турниры очень важны. Они помогают объединить коллектив и разнообразить повседневную жизнь. Здесь намного интереснее, чем дома на диване, — поделился он.



Заместитель начальника проектного отдела Ольга Иванова тоже не смогла остаться дома в свой выходной день и приняла участие в турнире. Она — главный претендент на первое место в личном первенстве среди женщин.



— Одним из моих увлечений является настольный теннис. В детстве я занималась в спортивной секции. С тех пор прошло много лет. Сейчас редко посещаю тренировки. Поэтому считаю, что такие турниры необходимы. Во-первых, это возможность поддерживать себя в спортивной форме. Во-вторых, отличная возможность встретиться с коллегами. Почти каждый год состав участников остается прежним. Мы все знакомы друг с другом, — рассказала Ольга Иванова.

Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

Оператор цеха №01 КГПТО Анвар Якубов приехал на турнир с командой поддержки. За него пришли поболеть его двухлетний сын Гаяз и любимая жена.



— Моя семья вдохновляет меня и придает дополнительную мотивацию. Что касается настольного тенниса, я ценю этот вид спорта за его доступность и интерес. Для игры не нужно сложное оборудование — достаточно ракетки, мячика и стола. Настольный теннис помогает поддерживать хорошую физическую форму, развивая координацию движений, ловкость, скорость реакции и выносливость. Рад, что у нас есть возможность поиграть с коллегами, — рассказал он.

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Как отметили сами участники, соревнования прошли в дружеской атмосфере, где каждый смог проявить свою ловкость и умения. По итогам турнира среди женщин третье место заняла лаборант химического анализа цеха №16 НПЗ Лилия Юсупова, второе —экономист (по темным нефтепродуктам) производства №3 НПЗ Ирина Шимановская, первое — заместитель начальника ПКО Ольга Иванова. У мужчин бронзу завоевал водитель погрузчика цеха №13 НПЗ Руслан Шарифуллин, серебро — механик цеха №05 КГПТО Рафаэль Каримов, победу одержал Иван Куянов слесарь т/у цеха №13 НПЗ. Все призеры были награждены медалями, кубками и дипломами.

Лилия Егорова