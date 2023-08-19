Гренландская акула, монстр под лестницей, загадочный садовник и уникальный рекорд

Повесть британской писательницы Киран Миллвуд Харгрейв «Джулия и акула» и еще 20 книг, которые будут интересны как подросткам, так и взрослым

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Спастись от нестабильности внешнего мира многим помогают книги. Одни ищут произведения со схожим историческим контекстом, чтобы через события прошлого понять настоящее. Другие сбегают в выдуманные миры. Но есть еще один вариант — окунуться с головой в подростковую литературу. Книги, написанные для детей среднего и старшего возраста, а также для молодежи до 20 лет, обладают потрясающей общей чертой. В них все всегда хорошо заканчивается. А надежда на лучшее и приятный финал — это то, чего нам сейчас так не хватает. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова подготовила рецензию на повесть Киран Миллвуд Харгрейв «Джулия и акула», а также собрала подборку книг с жизненными темами, которые будут интересны как подросткам, так и взрослым.

Сбежать можно не только в подростковую литературу, но и на всеми забытый остров. И там обязательно должен быть маяк. Как символ отчужденности среди бушующей стихии. Этим меня и привлекла повесть «Джулия и акула» британской писательницы Киран Миллвуд Харгрейв. Действие происходит на Шетландских островах в Шотландии, которые территориально ближе к Норвегии, чем к Англии, и даже чем к столице региона Эдинбургу. Джулия, которой исполнилось «десять лет и двести три дня», отправилась туда из Корнуолла вместе с родителями и кошкой Лапшой.

Меня зовут Джулия. Я расскажу об одном лете, когда я потеряла свою маму, а нашла акулу, которая древнее дубов. Но не волнуйтесь — даже если это и спойлер, он не испортит конец.

На Шетландские острова семья поехала на лето. Отца Джулии пригласили на остров, чтобы он написал «специальную программу для маяка, чтобы все в нем происходило автоматически». Мать девочки — морской биолог. В Корнуолле она изучала морские водоросли и их влияние на экологию. Но ее настоящая страсть — это гренландская акула, которая водится как раз в морях, омывающих архипелаг.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Сначала Джулия грустит, поскольку пришлось оставить дом и любимую комнату. Но довольно быстро находит много положительного в жизни на острове. Семья поселилась в старом маяке. Жизнь там устроена по-спартански, но отсутствие комфорта больше похоже на приключения, чем на трудности. К примеру, у них нет стиральной машины. Поэтому Джулия с мамой ходят в прачечную в деревне, где есть местная библиотека. Там Джулия познакомилась с мальчиком Кином. У них нашлось много общего. Как и Кин, Джулия довольно одинока. В родном Корнуолле у нее нет друзей. У Кина тоже, но его ситуация еще хуже. Он регулярно подвергается издевательствам со стороны сверстников из-за своего происхождения и неумения плавать.

Тема издевательств и школьного буллинга — одна из важных в повести «Джулия и акула». Но на первый план выходит отношения девочки с матерью, точнее, с ее психическим состоянием. Довольно быстро читатель понимает, что с женщиной происходит что-то не то. Она то пребывает в сильном возбуждении и практически в эйфории, то впадает в глубокую депрессию. А ее страсть к гренландской акуле доходит до одержимости. Сначала мама Джулии покупает дорогую камеру, а потом, когда университет отклонил ее заявку на лодку, приобретает шхуну. Вместе с Джулией, Кином и мужчинами из деревни она приводит судно в порядок. Теперь на нем можно выйти в море для изучения хищника.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Одержимость гренландской акулой исключает из жизни женщины всех членов семьи. Джулия чувствует себя подавленной и одинокой. Девочка в полной уверенности, что она — причина маминой отстраненности. Однажды Джулия просыпается и не может найти маму. Никто ей ничего не объясняет, папа отмалчивается. А потом она случайно узнает, что мама в больнице. Этот факт еще больше усиливает чувство вины Джулии. В этот момент приходит капитан Бьорн Йоханссон, который помогал чинить судно, и сообщает, что недалеко от берегов была замечена акула. Но пускаться в плавание нельзя, поскольку надвигается шторм.

Джулия, охваченная чувством вины, решает найти гренландскую акулу. В ее детском мозгу появляется план: если она найдет акулу для мамы, то мама поправится. И девочка отправляется в опасное морское путешествие.

Мама Джулии страдала от биполярного расстройства. По данным ВОЗ, на начало 2022 года в мире насчитывается около 45 млн человек с диагностируемым заболеванием. Российские эксперты оценивают распространенность заболевания в 0,5—2% от населения страны, то есть от 700 тыс. до 2,8 млн человек. При медикаментозном лечении с биполярным расстройством можно вести полноценный образ жизни. Но любые подобные отклонения табуированы не только в российском обществе, но и во многих других странах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

История Джулии показывает, что попытка оградить ребенка от «неудобной» и «взрослой» ситуации приводит к трагичным последствиям. Это не только чувство вины за поведение родителей, которое, кстати, накладывает отпечаток уже и на повзрослевших детей, но и попытки детей исправить ситуацию.

Как я писала выше, подростковые книги хороши тем, что всегда хорошо заканчиваются. Несмотря на опасность в море, в финале книги Джулия в безопасности в окружении семьи, в том числе рядом с мамой, с которой они все-таки смогли наладить честный и откровенный диалог.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но книга Киран Миллвуд Харгрейв хороша не только этими двумя очень важными темами — детский буллинг и биполярное расстройство. Здесь также речь идет о семье и дружбе, о любви к морю и звездам, о животных, природе и экологии.

У моря больше тайн, чем у неба. Мама мне объясняла, что, когда море тихое-тихое и падают звезды, некоторые небесные тайны влетают вместе с ними в море и становятся морскими. Когда мы жили на маяке, я выходила на галерею и длинным сачком для крабов пыталась поймать хоть одну тайночку, но так и не поймала.

Поэтический стиль Харгрейв наполняет книгу некой мечтательностью, так что реалистичная история почти что волшебным образом становится магической и с самого начала погружает в захватывающую атмосферу. Окружающая обстановка описана великолепно, у читателя появляется ощущение, будто он находится рядом с героями, слышит шум волн и ощущает соленый морской воздух. Все это еще подчеркивается роскошным оформлением, выполненным мужем писательницы Томом де Фрестоном. Его рисунки идеально передают атмосферу истории. Многочисленные оттенки серого и черного впечатляюще передают грусть и к концу книги становятся все более угрожающими, а желтые яркие акценты, в свою очередь, символизируют надежду и приносят свет в темные моменты.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Автору прекрасно удалось показать мир чувств и мыслей ребенка. Особенно тот аспект, когда Джулия сначала не понимает, что произошло с матерью. Биполярное расстройство, осознанное через восприятие девочки, трогательно и одновременно болезненно.

«Джулия и акула» — это ценное, глубокое и трогательное произведение, полное языковой и визуальной силы. История написана красиво и чутко. Книга такая же спокойная и мощная, как море, и одновременно грустная и внушающая надежду.

Издательство: МИФ

Перевод: Наталья Калошина

Количество страниц: 304

Год: 2023

Возрастное ограничение: 12+

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Екатерина Петрова — автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».