Фантастические твари в городской среде

Роман Жюльен Эрвьё «На службе у ее величества Смерти» и еще 16 книг в жанре городского фэнтези

Фото: Максим Платонов

Живущие под городским мостом гоблины, ожившие статуи, бродящие по кладбищу мертвецы и множество крыс в метро, каждая из которых может указать путь к порталу в Ад. Произведения в жанре городского фэнтези превращают реальные города в магические — как в прямом, так и в переносном смысле. Фэнтезийные элементы в городской среде открывают для читателей известное место совсем с другой стороны.

У городского фэнтези странная и мало понятная история, частично потому, что это поджанр фэнтези и его не всегда просто вычленить. Если вкратце, то городское фэнтези — это фэнтези, действие которого происходит в мегаполисе. Жанр фэнтези исторически связан с пасторальным и мифическим, поэтому монстры этих историй предпочитают сельские пейзажи современной архитектуре. Размещение фантастических существ в городской среде вызывает много конфликтов как для самих монстров, так и для людей, живущих рядом с ними. Этот конфликт плох для города, но отлично подходит для читателей, ведь с этого момента начинается все самое интересное.

Жанр городского фэнтези не мог существовать без промышленности и урбанизации. Даже в XIX веке в городах жило менее 10% населения планеты, поэтому не было необходимости исследовать гоблинов и демонов мегаполисов, когда большинство людей вели сельское хозяйство.

В результате книги городского фэнтези — это феномен XX и XXI веков. Многие авторы этого жанра считают канадского писателя-фантаста Чарльза де Линта одним из его пионеров, так как большую часть его работ с 1980-х годов можно смело отнести к городскому фэнтези. Сегодня некоторые книги рассматривают городское фэнтези «постфактум», например, «Война миров» Г.Г. Уэллса, в которой марсиане-захватчики сталкиваются с жителями Лондона 1890-х годов. Но даже в этом случае роман не пытается исследовать городскую жизнь, а только ее последствия в результате вторжения пришельцев.

У городского фэнтези, как у любого поджанра, есть свои особенности, благодаря которым можно с уверенностью сказать, что перед вами точно произведение этого жанра.

Все, что считается «мифическим», принимается как истинное в истории, будь то магические существа, монстры, демоны, боги или что-то еще сверхъестественное. Человеческое и магическое общества развиты на равных. Магические существа жили рядом с людьми на протяжении всей истории, но скрыты от глаз обычных людей (привет, маглы!). Люди не могут знать о существовании магии, и точка. Рядом с человечеством магия тоже претерпела большие технологические прорывы. Иногда целые города оказываются наполненными фантастическими существами. Если история не происходит в городе, то она может разворачиваться в интернате или старшей школе, особенно если аудитория — молодые взрослые. Иногда главный герой истории влюбляется либо в другого охотника на монстров, либо в самого монстра. Это особенно верно для романтических историй в жанре паранормального романа. Магические убийства особенные и их сложно раскрыть. Это важно для романов с оттенками нуара. В городе всегда есть скрытый портал.

Если вы посмотрите на лучшие книги городского фэнтези, то заметите, что практически все они относятся к категории Young Adult. Частично это связано с природой книг для молодежи. Литература для молодых взрослых стала отдельной категорией книг только с 1970-х годов, затем почти исчезла в 1990-х. А потом педагоги способствовали возрождению жанра для повышения грамотности среди подростков. Это привело к появлению таких бестселлеров в жанре городского фэнтези, как «Бессмертные» Алисон Ноэль и «Падшие» Лоры Кейт. Магия продается. И она наиболее успешно продается подросткам. Конечно, городское фэнтези можно писать для взрослой аудитории. Пожалуй, самыми яркими произведениями здесь будут «Американские боги» Нила Геймана и серия «Реки Лондона» Бена Аароновича.

Можно ли обмануть Смерть?

В книге «На службе у ее величества Смерти» Жюльен Эрвьё дает вполне определенный ответ. Но читатель узнает это не сразу. Сначала он знакомится с главной героиней — Элизабет Блэк. Действие происходит в 1887 году в Лондоне. Единственное, чем занимается девушка, — пишет статьи. Но быть независимой журналисткой в конце XIX века — незавидное дело для женщины. Ее не хотят печатать из-за превалирующих в то время гендерных предубеждений. Но находчивая Элизабет решила эту проблему по-своему. Она предложила некогда успешному и известному, а ныне застрявшему в творческом кризисе журналисту Уильяму Уорду писать статьи от его имени. Сделка выгодная для обоих. Один возрождает свое имя, а другая получает средства к существованию.

Со временем Элизабет удается внушить Уорду уверенность в себе, и он снова принимается за журналистскую работу. Девушка пишет меньше, но остается его ассистенткой до того момента, пока не случается трагедия. В процессе журналистского расследования Уорда убивают на глазах у Элизабет. Она пытается скрыться с места преступления и спасти себя, но ничего не выходит. Когда девушка почти добежала до полицейского и надежда на спасение была так близко, Элизабет получает пулю в спину и умирает. Подобная идея завязки сюжета не нова и часто встречается в других произведениях, но нужно отметить, что способ ее реализации поразительный. Из аннотации книги известно, что выбраться у Элизабет не получится, но Эрвьё держит в напряжении, оставляя читателю надежду.

Душа девушки парит над Лондоном в течение нескольких дней, наблюдая за перевозкой ее тела в морг и собственными похоронами. Но потом она возвращается в свое тело и «просыпается» в закопанном гробу. Возможно, это выглядит жутковато для детской книги. Но у Эрвьё элегантный и продуманный стиль письма, поэтому трагические истории не пугают и не ужасают. При этом автор не разжевывает очевидные вещи, что часто бывает в книгах для детей.

Итак, Элизабет «оживает» в качестве Возвращенной, и читатель погружается в другую сторону нашего мира. Перед ним раскрывается довольно интересная вселенная, основанная на мифологии. Дальше Элизабет предстоит освоиться в новой роли и больше узнать об Ордене Харона. Лондонское подразделение вместе с новоприбывшей состоит всего из пяти человек. Они должны отлавливать всех тех, кто попытался обмануть Смерть, нарушив тем самым контракт, подписанный с ней до рождения. Среди обманщиков вампиры, колдуны, приверженцы вуду и все, кто осознанно или случайно с помощью магических ритуалов или церемоний продлили себе жизнь.

Практически сразу же Элизабет вовлечена в одно из заданий Ордена, на которое она отправилась вместе со своим «спасителем» Дунканом Тернером. Это мужчина в возрасте, который после возвращения получил магическую способность — прятать предметы так, что их невозможно найти. Дар Элизабет обнаружился не сразу, она умеет останавливать время, что дает ей возможность оценить обстановку и принять верное решение в трудной ситуации. Кроме них, в Ордене состоит Беатрикс, отравленная много веков назад, а теперь обладающая способностью подделывать документы так, что они превосходят оригиналы. А еще Хэнк, чья былая робость превратилась в магическую способность быть невидимым. Возглавляет Орден Изольда, которая умерла в возрасте четырнадцати лет и теперь вынуждена несколько веков пребывать в теле подростка, угрожая всем обманщикам Англии.

Истории второстепенных персонажей затронуты в книге частично. Но роман «На службе у ее величества Смерти» лишь первая книга из серии. Поэтому есть большая вероятность, что они предстанут перед читателем совсем с других ракурсов в продолжении. Впрочем, как и сама Элизабет. Сейчас она, как традиционная героиня детских книг, слишком «совершенна». Хочется добавить ее образу амбивалентности — больше самоанализа, сомнений и слабостей. Но даже шероховатости не помешают влюбиться в главную героиню.

Кого-то может смутить возрастная рекомендация книги — от 12 лет. Я бы не стала советовать взрослым рассматривать ее как чтение исключительно для детей. Тем более, на мой взгляд, жанр городского фэнтези наиболее качественно представлен именно в детской литературе. А темы, которые поднимает автор, — морального выбора, долга, дружбы, можно обсудить не только с детьми, но и поразмышлять самим.

Издательство: «КомпасГид»

Перевод: Мария Пшеничникова

Количество страниц: 264

Год: 2023

Возрастное ограничение: 12+

Что читать

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Екатерина Петрова — автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура». Благодарим книжный магазин «Смена» и кафе «Солома» за помощь в проведении съемок.