Гегемония «Барби», Ирина Мирошниченко и День строителя: что гуглили татарстанцы за последние семь дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Четвертую неделю подряд «Барби» держится в лидерах поисковых запросов среди татарстанцев. За последние 14 дней сервис, превращающий по фото в Барби и Кена, успел захватить топ рейтинга и, более того, закрепиться в нем. Популярность платформы за неделю возросла еще в несколько раз. Чуть меньший интерес у жителей республики вызвали новости о кончине и наследстве российской актрисы Ирины Мирошниченко. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Сама кинокартина «Барби» значительно отстала от посвященного ей сервиса

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные, трендовые запросы по веб-поиску. Ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

Напомним, 21 июля в мировой прокат вышли две самые ожидаемые кинокартины 2023 года — «Барби» и «Оппенгеймер». Фильмы Греты Гервиг и Кристофера Нолана стали популярными еще до появления на экранах кинотеатров. Этому способствовали не только актерский состав и тематика, но и волна мемов, охвативших интернет.



Уже вторую неделю подряд лидером рейтинга самых популярных запросов у татарстанцев оказался сервис, созданный на фоне выхода картины о популярной кукле, — Bairbie.me. Разница лишь в том, что за прошедшие 7 дней популярность платформы только возросла. С помощью нейросети на этой платформе каждый может получить картинку в стиле Барбиленда, загрузив туда свою фотографию. Отметим, что сам фильм «Барби» только на шестом месте по приросту популярности.

Российская актриса Ирина Мирошниченко скончалась в реанимации в возрасте 81 года 3 августа. На этой неделе в СМИ появилась информация, что ее наследство оценивается в 150 миллионов рублей. В случае если артистка не оставила завещания, а дальние родственники не смогут отстоять свое право на наследство, все имущество Мирошниченко отойдет государству.

Тройку лидеров замыкает День строителя 2023 года. Праздник, посвященный строительной отрасли, состоялся 13 августа.

Профессиональный праздник больше всего интересовал челнинцев

Также данные рассматривались по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.



Среди жителей городов Татарстана активнее всего интересовались «Барби-сервисом» казанцы. Примечательно, что неделю назад топ возглавляли жители Набережных Челнов. Сейчас они заняли лишь четвертое место.

Информацию о смерти и наследстве российской артистки больше всего искали казанцы. Чуть меньше этой темой интересовались альметьевцы, а нижнекамцы и челнинцы поделили четвертое место.

Тем не менее жители Набережных Челнов вышли на первое место в рейтинге по поисковому запросу «День строителя — 2023». Меньше всего праздником заинтересовались казанцы.

Все та же популярная кукла и два российских блогера

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) приводится то, что в тренде у татарстанцев на YouTube:



В YouTube по итогам недели первое место по количеству запросов досталось все той же «Барби». Чуть реже татарстанцы интересовались российской 15-летней блогершей Миланой Некрасовой. Девушка набрала популярность на съемках в приложении Like. Недавно на YouTube она опубликовала видео о давке на ее сходке.

Третье место второй раз подряд досталось российскому стримеру «Каша». Популярность объясняется тем, что он опубликовал видеоролик, в котором постригся налысо за 2 млн рублей.

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