«В промышленной безопасности мелочей не бывает»

В АО «ТАИФ-НК» выявили сильнейших среди пожарно-профилактических формирований

Фото: Альберт Муклоков/realnoevremya.ru

На протяжении многих лет в АО «ТАИФ-НК» не зафиксировано ни одной аварии и ни одного случая травматизма на производстве. Промышленной безопасности, охране труда, жизни и здоровью персонала здесь уделяют пристальное внимание. Компания ставит перед собой стратегическую цель по достижению высоких результатов в области обеспечения безаварийной производственной деятельности и сохранения благоприятной окружающей среды. Для этого на предприятии разработан целый комплекс мер по повышению уровня промышленной безопасности. Ежегодные соревнования между расчетами пожарно-профилактических формирований цехов — один из элементов отработки навыков, необходимых при локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Несмотря на то, что участники команд — добровольцы, к ним предъявляются высокие профессиональные требования, а условия для выполнения задач максимально приближены к реальным. О том, кто завоевал кубок победителя, опередив ближайшего соперника лишь на 0,68 доли секунды, и как на нефтеперерабатывающем предприятии в целом обеспечивается безаварийность производства, — в материале «Реального времени».



Сильные, ловкие, решительные



Соревнования между расчетами пожарно-профилактических формирований заводов, управлений и цехов АО «ТАИФ-НК» по традиции прошли на учебно-тренировочном полигоне пожарно-спасательной части №33. Участникам команд предстояло пройти четыре этапа: преодолеть стометровую полосу в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, сбить мишень с помощью пожарного рукава, перепрыгнуть через двухметровую стенку и потушить реальный очаг возгорания при помощи огнетушителя. Кроме практической части также необходимо было сдать теорию по нормам пожарной безопасности.



Соревнования проходят с целью выявить лучших и вместе с тем повысить уровень компетенции работников. Альберт Муклоков/realnoevremya.ru

Как отмечают в АО «ТАИФ-НК», соревнования проходят с целью выявить лучших и вместе с тем повысить уровень компетенции работников.



— Сегодня мы собрались на учебно-тренировочном полигоне, чтобы провести соревнования среди пожарно-профилактических формирований общества. Главная цель — проверка готовности к тушению возможных пожаров, умения пользоваться первичными средствами пожаротушения и локализации очагов возгорания. Желаю всем удачи и выступить достойно, — обратился к командам до начала старта заместитель главного инженера по ПБ, ООС и ОТ АО «ТАИФ-НК» Антон Николаев.



Заместитель главного инженера АО «ТАИФ-НК» Антон Николаев отметил, что главная цель соревнований — проверка готовности к тушению пожаров. Альберт Муклоков/realnoevremya.ru

Торжественно поднять флаг АО «ТАИФ-НК» доверили победителю прошлогодних соревнований среди пожарно-профилактических формирований — команде цеха №02 КГПТО.



Торжественно поднять флаг АО «ТАИФ-НК» доверили победителю прошлогодних соревнований — команде цеха №02 КГПТО Альберт Муклоков/realnoevremya.ru

В этом году побороться за заветный кубок победителя собрались 29 команд по пять человек в каждой. Четверо участников проявляли физическую силу и выносливость на полосе препятствий, еще один соревновался в теоретической части.



В этом году побороться за заветный кубок победителя собрались 29 команд по пять человек в каждой. Альберт Муклоков/realnoevremya.ru

— В каждой смене предприятия имеются добровольцы, которые всегда готовы приступить к выполнению задач при аварийных и нештатных ситуациях. Сегодня мы приехали со своими лучшими работниками, чтобы бросить вызов победителям прошлых лет. В течение всего года мы готовились, тренировались и надеемся, что удача будет на нашей стороне, — поделился настроем с корреспондентом «Реального времени» начальник установки цеха №04 Завода бензинов АО «ТАИФ-НК» Марсель Камалетдинов.



Приборист цеха №06 КГПТО АО «ТАИФ-НК» Ильназ Туктамышев рассказал, что это вторые в его жизни соревнования среди пожарно-профилактических формирований. Молодой человек вызвался участвовать в одном из наиболее сложных испытаний — преодолеть двухметровый забор и пробежать 100-метровку.



Приборист КГПТО Ильназ Туктамышев рассказал, что это вторые в его жизни соревнования среди пожарно-профилактических формирований. Альберт Муклоков/realnoevremya.ru

— Мы участвуем второй год и всегда очень стараемся. Хочу отметить, что для победы не достаточно только быстро бегать, необходима слаженность действий в команде, так как во время участия в эстафете хорошо проявляется командное взаимодействие, — уверен Ильназ Туктамышев.



Оператор завода Бензинов Дмитрий Сулейманкин принимает участие в заключительном и самом зрелищном этапе соревнований. С помощью огнетушителя ему предстоит потушить горящий противень с нефтепродуктом. Процесс требует особого соблюдения техники безопасности. Для этого участники надевают боевую одежду пожарного, перчатки и защитную каску.



Оператор завода Бензинов Дмитрий Сулейманкин принимает участие в заключительном и самом зрелищном этапе соревнований. Альберт Муклоков/realnoevremya.ru

— Я уже на протяжении многих лет участвую в соревнованиях и считаю, что каждый работник предприятия должен высокопрофессионально обращаться с первичными средствами пожаротушения. В вопросах охраны труда и промышленной безопасности мелочей не бывает. Надо всегда быть начеку и готовым к любым непредвиденным ситуациям, — уверен Дмитрий Сулейманкин.



Все действия четко отработаны

Как отмечает начальник отдела производственного контроля за промышленной безопасностью АО «ТАИФ-НК» Антон Вахотин, во время соревнований участники команд проявляют свои лучшие качества — ловкость, координацию, умение быстро принимать решения и пользоваться первичными средствами пожаротушения. Трудностей во время прохождения испытаний, как правило, не возникает — все действия четко отработаны.



Во время соревнований участники команд проявляют свои лучшие качества — ловкость, координацию. Альберт Муклоков/realnoevremya.ru

— В «ТАИФ-НК» каждый работник знает, как вести себя в случае нештатной ситуации. На протяжении года все работники взрывоопасных производств проходят обучение мерам пожарной безопасности. Учатся правильному использованию средств первичного пожаротушения, основам пожарной безопасности, действиям при обнаружении пожара, а также свойствам горючих материалов. Проходят инструктажи, сдают экзамены, — говорит Антон Вахотин.



Знания основ пожарного дела работники АО «ТАИФ-НК» показали во время теоретической части соревнований. Участникам команд предстояло ответить на 20 вопросов, касающихся пожарной безопасности. Например, возгорание каких веществ можно тушить углекислотным огнетушителем? К какому классу пожаров относятся пожары горючих веществ и материалов, находящихся под напряжением? Или к какому уровню взрывозащиты относится особо взрывоопасное электрооборудование?



Знания основ пожарного дела работники АО «ТАИФ-НК» показали во время теоретической части соревнований Альберт Муклоков/realnoevremya.ru

— Теорию можно сравнить с правилами дорожного движения, знание которых помогает сохранить жизнь и здоровье, — уверен Александр Карякин, оператор НПЗ АО «ТАИФ-НК». На предприятии он работает с 2003 года, последние 10 лет ежегодно участвует в соревнованиях.



Теорию можно сравнить с правилами дорожного движения, знание которых помогает сохранить жизнь и здоровье, уверен Александр Карякин. Альберт Муклоков/realnoevremya.ru

— Раньше я работал в подразделении пожарной охраны. Начинал бойцом. Мне все это знакомо. 20 лет назад вышел на пенсию и устроился в «ТАИФ-НК». Без подготовки и тренировки не будет результата. Каждый раз нужно обновлять свои знания, заниматься спортом, чтобы не уступить молодым соперникам, — подчеркивает Александр Карякин.



«У всех горят глаза, есть азарт»

По итогам соревнований в командном первенстве победу одержала команда цеха №08 КГПТО, вторыми стали представители цеха №08 НПЗ, третье место завоевала команда КГПТО цеха №02. Напряжение в забегах держалось до последнего. Лидер забегов опередил ближайшего соперника всего на 0,68 секунды.



По итогам соревнований в командном первенстве победу одержала команда цеха №08 КГПТО. Альберт Муклоков/realnoevremya.ru

— У нас команда слаженная, психологически подготовленная. Руководители дают возможность потренироваться, собраться духом. Главный наш девиз — не ной, а делай, — поделился впечатлениями победитель соревнований, капитан команды цеха №08 КГПТО, слесарь по ремонту Александр Ненастьев.



— Позвольте искренне поздравить победителей соревнований и сказать слова благодарности всем участникам. Мы с вами эксплуатируем уникально сложные установки. То, что «ТАИФ-НК» на протяжении многих лет является образцом, примером в плане наиболее низких показателей травматизма в области охраны труда, — это заслуга всего коллектива. Как показывает практика, любая авария начинается с мелкого инцидента, пропуска, ошибки. И именно от людей, которые находятся на местах, зависит, насколько быстро устранена аварийная ситуация. Я желаю коллективу «ТАИФ-НК» процветания, здоровья, чтобы с огнетушителем мы бегали только на таких соревнованиях, — обратился к участкам соревнований на церемонии награждения главный инженер АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов.



«ТАИФ-НК» является образцом в плане наиболее низких показателей травматизма в области охраны труда, подчеркнул главный инженер АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов. Альберт Муклоков/realnoevremya.ru

Пожарной и промышленной безопасности в «ТАИФ-НК» уделяют особое внимание. Такие соревнования в компании планируют проводить и дальше, так как они не только помогают сплотить коллектив, но и стимулируют сотрудников для дальнейшего профессионального развития.



— На предприятии постоянно проходят обучения в области охраны труда и промышленной безопасности. В каждом подразделении установлены компьютерные тренажеры, на которых персонал отрабатывает навыки по освоению технологического процесса и системы управления, пуск, плановый и аварийный останов и действия в нештатных ситуациях. По итогам работы на компьютерном тренажере работник сдает экзамен. Помимо этого, работники КГПТО постоянно тренируются самостоятельно и ежегодно занимают призовые места. Мне, как директору Комплекса, очень приятно за ребят. Так держать! — сказал директор КГПТО АО «ТАИФ-НК» Андрей Коновнин.



Работники КГПТО постоянно тренируются самостоятельно и ежегодно занимают призовые места, отметил директор КГПТО Андрей Коновнин. Альберт Муклоков/realnoevremya.ru

Директор НПЗ АО «ТАИФ-НК» Владимир Лахомов добавляет, что соревнования пожарно-профилактических формирований — это еще и непрерывное оттачивание навыков. В случае чрезвычайных ситуаций работники предприятия всегда готовы к решению самых непредвиденных задач.



— В соревнованиях участвует очень много молодежи. У всех горят глаза, есть азарт. Если они так быстро бегают на полигоне, то на установке, в случае чего, будут также оперативно реагировать и принимать решения. Когда я работал оператором, то сам участвовал в таких соревнованиях. Второе место занимала наша команда, а первое место завоевывал цех №17, состоящий из бывших профессиональных пожарных. Нам было принципиально хотя бы приблизиться к ним, не то, что победить, — вспоминает директор НПЗ АО «ТАИФ-НК» Владимир Лахомов.



Соревнования пожарно-профилактических формирований — это еще и непрерывное оттачивание навыков. Альберт Муклоков/realnoevremya.ru

Высокий боевой дух, физическую силу, выносливость и профессионализм участников формирований отмечает начальник пожарной части №91 Станислав Банников.



— Подготовка у ребят на самом высоком уровне. Хочу подчеркнуть, что в течение всего года на территории предприятия проходят практические тренировки с привлечением наших сил и средств. Мы выезжаем в цеха, помогаем, инструктируем, подсказываем, как лучше сделать. Пожарно-профилактические формирования всегда находятся на рабочих местах и принимают первые действия по предотвращению распространения пожара. Именно они встречают пожарную охрану, ориентируют, где, что горит, какая температура и давление. Это очень нужное и важное направление, — уверен Станислав Банников.

Обеспечение безопасных условий труда работников, защита здоровья персонала — приоритетные задачи для АО «ТАИФ-НК». Альберт Муклоков/realnoevremya.ru

Соревнования НАСФ как еще один из элементов отработки и ликвидации ЧС

Обеспечение безопасных условий труда работников, защита здоровья персонала, а также сохранение благоприятной окружающей среды — приоритетные задачи для АО «ТАИФ-НК». Для их решения на предприятии внедрена и успешно функционирует система управления промышленной безопасностью, которая разработана в соответствии с требованиями действующего российского законодательства с учетом лучших отечественных и зарубежных практик в области промбезопасности.



— Промышленная безопасность — это система, обеспечивающая защиту жизненно важных интересов личности и общества от аварий и их последствий на опасных производственных объектах. Так написано в федеральном законе.

В реальности же — это многодневный, огромный труд всего коллектива. Нельзя дойти до какого-то уровня промышленной безопасности и сказать, что вот оно свершилось, дальше ничего делать не нужно. Этим надо заниматься ежеминутно. Под промышленной безопасностью я понимаю все — планирование ремонтов, замену оборудования, диагностику, обучение персонала, проведение всевозможных тренингов, состязаний, где люди показывают свои знания на практике, — говорит главный инженер АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов.



— В «ТАИФ-НК» создано единое нештатное аварийно-спасательное формирование, которое в соответствии с действующими документами переаттестовывается раз в три года в МЧС России. В этом году НАСФ «ТАИФ-НК» успешно прошло переаттестацию, получило новое свидетельство. Кроме этого, каждый из членов НАСФ раз в три года проходит обучение в специализированной организации и проходит аттестацию на право проведения газоспасательных работ, — отмечает Антон Вахотин, начальник отдела производственного контроля за промышленной безопасностью АО «ТАИФ-НК».



По словам Антона Вахотина, свои навыки бойцы НАСФ отрабатывают на объектах АО «ТАИФ-НК» в течение года по отведенному графику. Альберт Муклоков/realnoevremya.ru

По его словам, свои навыки бойцы НАСФ отрабатывают на объектах АО «ТАИФ-НК» в течение года по отведенному графику.

— Если вдруг на рабочем месте произойдет какой-то инцидент, то все покинут площадку, а эти ребята приступят к локализации и вместе со спецслужбами будут ликвидировать аварию. Именно от действий бойцов НАСФ зависят жизни людей, — добавляет Антон Вахотин.



В целях повышения уровня промышленной безопасности в АО «ТАИФ-НК» ежегодно проходят соревнования среди бойцов нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ). Это еще один из элементов отработки и ликвидации чрезвычайных ситуаций на предприятии. Состав команд формируется полностью из аттестованных членов НАСФ. В этом году лучших газоспасателей предприятия выберут 25 августа.



Учений много не бывает



На предприятии уверены — учений много не бывает. К отработке навыков по действиям в нештатных ситуациях здесь подходят более чем серьезно. Учебно-тренировочные занятия проходят на регулярной основе — на уровне начальника смены, главного инженера завода и главного инженера предприятия.



— Учебно-тренировочные занятия под руководством главных инженеров проходят при участии НАСФ, пожарно-спасательной части и газоспасательного отряда. В ходе учений мы отрабатываем навыки по взаимодействию между всеми службами, приобретаем практические навыки по предупреждению развития аварии, спасению и выводу людей из опасной зоны, — рассказал начальник отдела производственного контроля за промышленной безопасностью АО «ТАИФ-НК» Антон Вахотин.



По его словам, все подразделения НАСФ и пожарная охрана укомплектованы всеми необходимыми материалами, инструментами и СИЗ. Оснащение 90-й и 91-й пожарных частей лежит полностью на АО «ТАИФ-НК».

Подразделения НАСФ и пожарная охрана укомплектованы всеми необходимыми материалами, инструментами и СИЗ. Альберт Муклоков/realnoevremya.ru

— У НАСФ закуплены и постоянно обновляются изолирующие костюмы, дыхательные аппараты, персональные газоанализаторы для того, чтобы можно было безопасно проникнуть в загазованную зону, обследовать ее и при необходимости эвакуировать оттуда пострадавшего. Для пожарных частей также закупается все необходимое оборудование. В этом году планируется приобрести новую пожарную машину в связи с тем, что техника и инвентарь устаревают, — подчеркивают на предприятии.



Помимо учебно-тренировочных занятий и регулярных соревнований, все инженерно-технические работники АО «ТАИФ-НК» проходят аттестацию по промышленной безопасности. Аттестация по промышленной безопасности проводится посредством единого портала тестирования, утвержденным Ростехнадзора.



Реклама АО «ТАИФ-НК». Альберт Муклоков/realnoevremya.ru

— Аттестация проходит в специальном кабинете, оборудованном компьютерами, видеокамерами и фиксацией всего процесса. Главная цель аттестации — повышение уровня промышленной безопасности и знание нормативных требований Федеральных законов и нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, — уточняет Антон Вахотин.

Благодаря комплексному подходу к промышленной безопасности и охране труда за последние три года в АО «ТАИФ-НК» не было зафиксированного ни одного случая травматизма и аварии на производстве.

— Нулевые показатели травматизма, инцидентов — это наша гордость. Производственники, и я в том числе, — люди суеверные, боимся этим хвастаться. Но тем не менее гордимся этим показателем и стремимся его держать. Обучение персонала — самый важный аспект, которому нужно уделять внимание. Нельзя сказать, что сегодня мы прочитаем все инструктажи в течение недели и персонал будет обладать достаточными знаниями. Это работа должна быть на протяжении всей жизни, — уверен главный инженер АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов.



По его словам, огромная заслуга в нулевом травматизме принадлежит и акционерам общества, которые не жалеют финансирования на обеспечение безопасной эксплуатации промышленных объектов.



— Нет такого, что бы мы кому-то доказывали необходимость замены той или иной детали. Все своевременно меняется, финансируется. Огромное спасибо за это нашим акционерам. Каждый день наша работа связана с риском возникновения нештатных техногенных происшествий, которые зачастую начинаются с маленького инцидента или нарушения. Любую проблему проще предотвратить, чем бороться с ее последствиями. Это то, чем мы занимаемся ежедневно, не забывая про экологию и эффективное производство, — подытожил Алексей Храмов.