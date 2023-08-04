Михаил Карисалов: «ТАИФ и СИБУР — коллеги и партнеры»

Руководство Группы ТАИФ с двухдневной рабочей поездкой посетило производства СИБУРа в Тюменской области

Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Казань — Ноябрьск — Тобольск — Казань: два дня в сверхнасыщенном режиме. Завершилась рабочая поездка руководства Группы ТАИФ на газоперерабатывающие и нефтехимические предприятия СИБУРа в Тюменской области. На чем делались акценты во время визита и насколько тесной становится связь между Сибирью и Татарстаном — в материале «Реального времени».

«Держать в фокусе задачу партнерства»

Первой точкой маршрута для татарстанской делегации, в составе которой были председатель правления АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, главный советник председателя правления АО «ТАИФ» по нефтехимии Фарид Минигулов, генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков и заместитель начальника управления по нефтехимии и нефтепереработке АО «ТАИФ» Марат Идрисов, стал Ноябрьск — город, расположенный в Ямало-Ненецком автономном округе с населением чуть более чем 100 тыс. человек, история становления и развития которого тесно связана с освоением месторождений углеводородов.

Обеспечением сырьем нефтеперерабатывающих мощностей «ЗапСибНефтехима», заняты восемь ГПЗ СИБУРа в Сибири. Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Здесь, а также на севере Ханты-Мансийского автономного округа —Югры расположены основные газоперерабатывающие заводы «СибурТюменьГаза» (восемь ГПЗ и пять компрессорных станций), сегодня перерабатывающие более 20,5 млрд кубометров попутного нефтяного газа в сырье для нефтехимических мощностей СИБУРа. Миллионы тонн полученной на ГПЗ широкой фракции углеводородов (ШФЛУ), а также сырье от сторонних поставщиков поступают в Тобольск на производства «ЗапСибНефтехима» по системе продуктопроводов «Запсибтрансгаз» — еще одной дочерней компании СИБУРа. Общая протяженность системы трубопроводов компании — почти 3 тыс. километров, из которых 1 057 — газопроводы, а 1 809 — продуктопроводы.

Фарид Минигулов: «Обмен информацией между ТАИФом и СИБУРом очень важен». Роман Хасаев/realnoevremya.ru

— Цель поездки — более близкое знакомство с сибирским кластером производств СИБУРа: газотранспортным, газоперерабатывающим, нефтехимическим. Детальное рассмотрение различных аспектов работы, эксплуатации, экономики, организации процессов и т. д. Подобный обмен информацией очень важен как с практической — технической и технологической позиций, — так и с точки зрения видения компанией себя в экономике страны, мира, возможностей определения перспектив и планирования будущих, в том числе совместных действий. Ну и, конечно, нас интересуют возможности совершенствования некоторых процессов. СИБУР всегда стремился быть лидером во многих направлениях. Это амбициозные и очень хорошие цели, заложенные в стратегию компании и планомерно воплощаемые в жизнь. ТАИФу интересны эти практики и компетенции, — рассказал татарстанским журналистам Фарид Минигулов.

Игорь Климов: «Мы должны держать в фокусе задачу партнерства». Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Готовность показывать, рассказывать и делиться опытом руководство СИБУРа продемонстрировало с первых минут посещения:

— Для нас фокус на партнерство — один из главных приоритетов. И если Группа компаний ТАИФ и СИБУР помогают друг другу становиться лучше, устойчивее, то мы это только приветствуем, — подчеркнул в интервью член правления — управляющий директор функции «Эффективность производства. Энергетика и ресурсообеспечение» СИБУРа» Игорь Климов.

Михаил Карисалов: «Наша задача — обеспечивать мостки обмена компетенциями в обе стороны». Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Председатель правления, генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов не только подтвердил эту готовность, но и отметил, что этот поток работает в обе стороны. И те наработки, что были сделаны на татарстанских нефтеперерабатывающих предприятиях еще до создания объединенной компании, уже постепенно ретранслируются и на исторический периметр СИБУРа.

— Инженерная компетенция на том же «Нижнекамскнефтехиме», может, даже и повыше, чем на многих иных предприятиях СИБУРа. Наша задача, и моя, как одного из членов команды: как раз обеспечивать мостки в обе стороны, по которым будут перетекать знания, компетенции, навыки. Все вместе будем становиться сильнее, — поделился он с журналистами.

99,7%

Вынгапуровский газоперерабатывающий завод был для ознакомления выбран неслучайно. Ведущий свою историю с 1990 года, правда, тогда это был всего лишь компрессорный цех, за свою историю он претерпел несколько метаморфоз и сегодня способен в год принимать до 4,1 млрд кубометров попутного нефтяного газа.

Эффективность Вынгапуровского ГПЗ — 99,7% извлечения целевых продуктов из попутного нефтяного газа. Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Степень извлечения целевых компонентов: этана, пропана, бутана… — всего 27 различных углеводородов, достигает на нем рекордных 99,7% — это один из лучших показателей в мире. Для сравнения, средний показатель по «СибурТюменьГазу» — 98,5%.

Все процессы в режиме реального времени отображаются на мониторах системы ЭКОНС в операторной. Каждый специалист в любой момент времени видит насколько эффективны производственные процессы и имеет возможность влиять на них для достижения лучшего результата.

Система ЭКОНС помогает специалистам СИБУРа в режиме реального времени отслеживать и воздействовать на процессы производства. Роман Хасаев/realnoevremya.ru

— Весь попутный нефтяной газ разделяется на два составляющих компонента: сухой отбензиненный газ, который уходит в систему «Газпрома», и ШФЛУ, которая используется на дальнейших переделах компании для выработки мономеров: этилена, пропилена и т. д., а далее, соответственно, для производства полимеров — полипропилена, полиэтилена. Часть сырья идет на другие переделы: каучуковые производства и т. д., — пояснил встречающий гостей директор Вынгапуровского ГПЗ Владимир Алехин.

Владимир Алехин: «Поступающее на ГПЗ сырье после переработки разделяется на два потока: ШФЛУ идет на дальнейший передел, а СОГ — в систему «Газпрома». Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Альберт Шигабутдинов и Фарид Минигулов активно интересовались реализованными на площадке технологиями, тем более что завод оказался уникальным еще и в этом плане:

— Все компримирующие мощности, компрессоры, работают на турбинах, в отличие от классических решений на ГПЗ, где приводы — электрические. А электричество может достигать до 50—52% от себестоимости выработки сырья. Обойтись без внешней генерации, перейдя на прямые газотурбинные приводы, для газопереработки — один из выходов для отрасли. Здесь мы их установили с самого начала. Завод работает полностью изолированно — на собственной генерации, — во время краткого совещания на производственной площадке пояснил Михаил Карисалов.

Михаил Карисалов рассказал делегации ТАИФа об особенностях Вынгапуровского ГПЗ. Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Как выяснилось в ходе разговора, газопереработка СИБУРа давно тесно связана с промышленностью Татарстана. Так, обслуживанием турбин занимается Казанское моторостроительное производственное объединение.

Газопереработка СИБУРа тесно связана с промышленностью Татарстана. Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Перед тем, как отправиться в Тобольск, делегация из Татарстана совершила облет и самого Вынгапуровского ГПЗ, и части разветвленной системы газо- и продуктопроводов.

«В Сибирь по своей воле»

Такой слоган встречает прибывающих в международный аэропорт «Ремезов», который при активном участии СИБУРа был построен и открыт в Тобольске менее двух лет назад. Раньше, чтобы оказаться в нефтехимической столице Сибири, приходилось пересаживаться на автомобили или поезд в Тюмени и тратить еще 4—5 часов на дорогу. Сегодня все стало намного проще.

С вводом в эксплуатацию аэропорта «Ремезов» жизнь в Тобольске обрела новые — еще более яркие краски. Роман Хасаев/realnoevremya.ru

— 24 сентября 2021 года был принят первый рейс — из Москвы. В феврале текущего года нам был присвоен статус международного. В декабре — прошли первую значимую отметку — 50 тыс. пассажиров. Следующая — 100 тыс., — рассказал встречавший гостей из Татарстана в следующей точке маршрута — уже на земле Тюменской области, Евгений Новоселов — пресс-секретарь международного аэропорта «Ремезов» города Тобольска.

Евгений Новоселов: «Через аэропорт «Ремезов» укрепляются и деловые и туристические связи Тобольска с Татарстаном». Роман Хасаев/realnoevremya.ru

С вводом аэропорта в эксплуатацию жизнь в Тобольске обрела новые, еще более яркие краски. Резко возрос поток туристов. Причем гости прилетают взглянуть на историческую столицу Сибири и один из крупнейших промышленных центров страны, а сами тоболяки все чаще и больше отправляются взглянуть на другие регионы России.

«В Сибирь по своей воле» — один из слоганов, встречающих туристов в аэропорту «Ремезов». Роман Хасаев/realnoevremya.ru

— Аэропорт живет. В праздничные дни и высокий сезон — настоящий наплыв гостей. Сегодня основные и самые востребованные направления — Москва, Санкт-Петербург и Казань. Тоболяки летают в Казань часто, и из Казани прилетает народ. Открылись северные направления — Сургут и Новый Уренгой — это Тюменская область, и народ туда летает. В Нижнекамск летают также, но чаще по работе. А вот между Тобольском и Казанью налажено не только деловое авиасообщение, но и идет активный обмен туристами, — поделился наблюдениями Евгений Новоселов.

Сибуринтех: место, где гранят профессионализм

На месте сегодняшнего учебного центра СИБУРа всего несколько лет назад было старое заводоуправление «СИБУР-Тобольска». Сегодня это один из самых современных центров профессионального образования в стране. И в Тобольске именно он стал первым местом посещения для делегации ТАИФа.

Сибуринтех — один из самых современных центров профессионального образования в России. Роман Хасаев/realnoevremya.ru

— Ключевой момент в том, что учебное оборудование для КИПовцев, для метрологов, для механиков абсолютно идентично тому, что они увидят на производственной площадке. До недавнего времени было только импортное, но сейчас, с модернизацией основных производств, монтируется и российское, — пояснил Игорь Климов.

Обучение здесь проходят специалисты из всех производств и компаний СИБУРа, в том числе и из Татарстана. Впрочем, как оказалось, растущей и развивающейся компании одного учебного центра уже становится маловато. Вопрос, где будет следующий — дебатов не вызвал.

В планах СИБУРа — создание в Татарстане совместно с республикой еще одного центра профессиональной подготовки. Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Не исключаем создания еще одного учебного центра в Республике Татарстан. Мы видим большой запрос. Довольно большое количество сотрудников есть, которые должны обучаться, — поделился планам управляющий директор, руководитель корпоративного университета СИБУРа Рустам Галиахметов.

Новый центр профессиональной подготовки, строительство которого запланировано в Татарстане, должен быть полезен всем работодателям республики, уверены в СИБУРе. Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Чуть позже в разговоре с журналистом «Реального времени» Михаил Карисалов уточнил, что строительство не начнется «прямо завтра» уже хотя бы потому, что у нового учебного центра будет гораздо более широкий круг задач, нежели у тобольского:

— Одно дело — строить учебный центр под свой — кэптивный заказ, а другое — создавать современный центр профессиональной подготовки с более широким прицелом, чтобы он мог работать в режиме образовательного кампуса со специальными программами, являясь при этом частью программ профобразования для профильных образовательных учреждений. Того же колледжа Лемаева и других. По нашему мнению, это очень важно. Есть федеральные гранты, есть политика по созданию таких образовательных центров притяжения, которую очень качественно проводит сама Республика Татарстан. Можем ли мы сами построить для себя еще один образовательный центр? Конечно, можем! Но было бы правильнее делать это в связке с действующими профобразовательными учреждениями и сразу так, чтобы он был полезен не только СИБУРу, но и для других работодателей: ТАНЕКО, ТАИФ-НК и других.

Нормативы на ремонт пересматриваются ежегодно

Эта фраза прозвучала во время посещения Ремонтно-механического завода «ЗапСибНефтехима». И дело совсем не в несовершенстве действующих нормативов, а в том, что сам завод постоянно находится в состоянии развития и освоения новых компетенций.

На днях Ремонтно-механический завод «ЗапСибНефтехима» ожидает пополнение станочного парка. Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Буквально на днях ожидается поставка еще 10 станков, которые откроют новые возможности для обслуживания, ремонта и восстановления оборудования, задействованного на основных производствах. А его там порядка полумиллиона единиц. Тем убедительнее звучат цифры: до 52% всех текущих и капитальных ремонтных работ «ЗапСибНефтехим» осуществляет собственными силами. В том числе с привлечением специалистов и из других структур СИБУРа.

«ЗапСибНефтехим» выполняет собственными силами 52% всех текущих и капитальных ремонтных работ. Роман Хасаев/realnoevremya.ru

— С татарстанскими предприятиями мы очень тесно взаимодействуем: они нам оказывают поддержку, в том числе в пиковые моменты, например, в период остановочного ремонта. В частности, мы привлекали ребят из Нижнекамска на ремонт динамического оборудования. Сейчас татарстанские ребята участвуют в механомонтаже насосного оборудования третьей-четвертой группы, где-то и первой группы критичности. И в целом мы постоянно привлекаем специалистов как с «Казаньоргсинтеза», так и из «Нижнекамскнефтехима» на участие в ремонте запорной арматуры — не только в пиковые моменты, но и с точки зрения обучения. И в то же время мы каскадируем ту культуру и практику, что у нас есть. Это системные регулярные встречи, в которых мы участвуем, наши специалисты ездят туда и тоже оказывают поддержку, — по ходу знакомства с производством пояснил главный инженер «ЗапСибНефтехима» Владимир Романов.

2 тысячи гектаров под нефтехимию

Или если сравнить с чем-то более привычным — примерно 3333 футбольных поля. И вся эта территория — под современным высокотехнологичным или глубоко модернизированным оборудованием одного из крупнейших нефтехимических производств мира — «ЗапСибНефтехима».

Общая территория «ЗапСибНефтехима» — 2 000 гектаров. Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Территория — огромна, производства — масштабны. При проектных мощностях в 8,2 млн тонн по сырью, в 2022-м компания переработала 8,9 млн тонн, выпуская широкую линейку продукции: полиэтилены, полипропилен, бутадиен, изобутилен, малеиновый ангидрид…

Секрет повышения эффективности производств кроется в том числе в активном внедрении цифровых технологий. Десятки уникальных, локальных, общих решений.

Один из секретов экономического успеха СИБУРа — активное внедрение в производство цифровых технологий. Роман Хасаев/realnoevremya.ru

— Каждый инструмент дает свой эффект. Есть инструменты, которые сложно впрямую пересчитать в денежный эквивалент эффективности — монетизировать, и есть инструменты, которые как раз-таки направлены на получение дополнительной прибыли. Хэдлайнер нашего стрима — ЭКОНС. Он был внедрен в 2018 году и уже принес только на ЗапСибе больше 2 млрд рублей. Второй, наверное, по значимости с точки зрения экономики, это РТО — инструмент, который помогает оптимизировать технологический режим с точки зрения экономики. Он у нас внедрен в 2020 году на двух производствах: на газофракционировании и на пиролизе — и уже принес порядка 400 млн рублей экономии, — рассказал об эффективности цифровых инструментов менеджер цифровых технологий «ЗапСибНефтехима» Андрей Крюков.

Только внедрение ЭКОНС уже принесло «ЗапСибНефтехиму» эффект в 2 млрд рублей. Роман Хасаев/realnoevremya.ru

День в Тобольске для делегации ТАИФа оказался сверхнасыщенным: объезд и осмотр производств, знакомство с логистикой, обсуждение вопросов взаимодействия и круга взаимных интересов.

Михаил Карисалов: «Для меня этот визит очень важен как возможность натурной работы и прямого диалога». Роман Хасаев/realnoevremya.ru

— Основной вопрос в том, как мы воспринимаем и Альберта Кашафовича Шигабутдинова лично, и команду ТАИФа. Мы воспринимаем их как коллег, которые, имея не просто огромную, а недюжинную многодесятилетнюю практику эксплуатации своих активов, и могут многое об этом рассказать. Другая грань для меня, очевидно, неразрывно связана с первой: это не только обмен опытом, но то, что Альберт Кашафович, являясь представителем акционеров СИБУРа, членом совета директоров, членом комитетов совета директоров, для меня — еще и руководитель, с которым мы взаимодействуем в как минимум ежемесячном режиме по широкому кругу вопросов. Для меня этот визит очень важен, как возможность натурной работы и прямого диалога, — подводя итоги встречи, отметил председатель правления, генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов.

По мнению Фарида Минигулова, двухдневная рабочая поездка наметила новые направления по взаимодействию между ТАИФом и СИБУРом. Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Главный советник председателя правления АО «ТАИФ» по нефтехимии Фарид Минигулов отметил, что в ходе двухдневного визита между ТАИФом и СИБУРом наметились новые направления по взаимодействию и обмену компетенциями, в том числе в вопросах цифровизации процессов:

— Система ЭКОНС, которая здесь уже реализована и сейчас активно внедряется на татарстанских предприятиях объединенной компании, представляет интерес и за пределами периметра СИБУРа. Это и полезно, и удобно. Важно, чтобы не только руководство заботилось об экономике производственных процессов, важно, чтобы еще и каждый работник это видел и понимал. Система ЭКОНС к этому и приводит. Наглядно — в каждый момент времени.

Игорь Климов: «Процессы обмена информацией и полезными знаниями уже запущены». Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Обмен информацией и полезным опытом уже запущен. Причем именно в двухстороннем режиме. Об этом участники встречи говорили не раз.

— Те процессы, что отточены и внедрены здесь, сегодня уже реализуются и в Татарстане. Единственное, мы стараемся ускорить процессы на «Нижнекамскнефтехиме» и «Казаньоргсинтезе», потому что у нас уже есть отточенные здесь стандарты и методология. Но есть немало того, что на другие площадки СИБУРа пришло из Татарстана. Самый яркий пример — это работа с объектами общезаводского хозяйства, с водооборотными циклами. Мы стандарт создавали вместе, но брали за основу практики «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза» и «ТГК-16». Очень много мы берем из наработанного годами по схожим производствам в Татарстане в плане технологической экспертизы. И во время этого визита, Фарид Гертович в рамках обхода задавал вопросы, из ответов на которые вытекают идеи, которые можно прорабатывать и нужно обсуждать, — отметил член правления — управляющий директор функции «Эффективность производства. Энергетика и ресурсообеспечение» СИБУРа Игорь Климов.

Необходимость обсуждения предполагает и новые встречи. Когда и где они состоятся: в Татарстане или на площадках СИБУРа — пока вопрос открытый. Но в том, что они будут — сомнений ни у кого нет.

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