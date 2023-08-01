Бронзовые медали и загар: команда ТАИФ-НК стала третьей на «Гонке героев»

29 июля город-курорт «Свияжские холмы» стал площадкой захватывающего спортивного события — «Гонки героев», в котором приняли участие более 2000 человек

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

29 июля город-курорт «Свияжские холмы» стал площадкой захватывающего спортивного события — «Гонки героев». Это забег с препятствиями и сложными испытаниями на выносливость, в котором приняли участие более 2000 человек. В забеге корпоративных команд вот уже который год участвуют одни из лидеров «Гонки героев» — команды АО «ТАИФ-НК». О том, как прошел забег, с какими сложностями пришлось столкнуться спортсменам, и о силе духа — в репортаже «Реального времени».

«Наши главные соперники — изнуряющая жара и солнце»

В минувшую субботу на популярном курорте «Свияжске холмы» прошло одно из самых масштабных экстремальных мероприятий — «Гонка героев». Более 2000 участников из разных городов России приехали в Татарстан, чтобы испытать себя. Участников гонки ждала трасса протяженностью порядка 10 км, на которой было подготовлено 31 испытание на силу и выносливость. Полоса препятствий специально разработана профессиональными инженерами и спортсменами — здесь были рвы, наполненные водой, рукоходы и переправы, тоннели из шин и гора, на которую нужно было забраться исключительно за счет силы рук.

В гонке приняли участие как титулованные спортсмены, так и новички, решившие доказать себе и своим близким, что героями не рождаются. В программе соревнований были индивидуальные, командные, массовые, а также корпоративные забеги. Среди 56 компаний-участников вот уже который год подряд одни из лидеров забега — представители АО «ТАИФ-НК». На эту гонку команда выдвинула сразу два взвода.

В программе соревнований были индивидуальные, командные, массовые, а также корпоративные забеги. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Несмотря на то, что корпоративный старт был запланирован ближе к полудню, ребята из «ТАИФ-НК» приехали заранее. Их не пугала ни изнуряющая жара, ни сильный обжигающий ветер. Под зажигательную музыку ВИА «Волга-Волга» спортсмены от «ТАИФ-НК» неспеша разминались и обсуждали стратегию забега.

— Я участвую в четвертый раз. Первый был здесь же, на «Свияжских холмах». Был на гонках в Менделеевске и Самаре, где мы стали первыми среди 55 команд. Здесь, я уверен, выступим достойно. С нами будут соревноваться сильные коллективы, но я в своей команде уверен, — поделился с корреспондентом «Реального времени» капитан первого взвода, оператор цеха №01 НПЗ АО «ТАИФ-НК» Руслан Фаизов.

По словам Руслана, впервые о гонке он узнал случайно — где-то увидел рекламу и заинтересовался. Предложил коллегам и руководителю стать участниками «Гонки героев», и те с радостью согласились.

— Руководство «ТАИФ-НК», услышав мое предложение, сразу пошло навстречу. Во всем поддерживали, помогали, организовали. А мы со своей стороны стараемся не ударить в грязь лицом и достойно выступить за компанию, — с улыбкой сказал Руслан Фаизов.

Говоря о сложностях, которые могут возникнуть на трассе, Руслан особенно отметил сильную жару. В день забега столбик термометра поднялся до отметки +37 градусов и это могло стать главным и самым сложным препятствием на пути к победе.

— В этот раз испытаний больше. В Самаре было 26 этапов, здесь — 31. Да и протяженность трассы на 1,5 км больше. Но мы хорошо подготовились, проблем возникнуть не должно. Сейчас волнует больше всего погода, сильная жара и обжигающее солнце. Вот они наши основные соперники, — отшутился Руслан Фаизов.

Главная сложность, с которой столкнулись ребята, сильная жара и палящее солнце. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Наша победа — результат работы всей команды «ТАИФ-НК»

До начала забега корпоративных команд оставалось совсем немного времени и оба взвода направились к старту. Бежать им предстояло одними из первых, что, по словам Руслана Фаизова, несколько облегчало задачу.

— У нас ранний старт, бежим в роли лидера. Это легче, — сказал перед началом забега Руслан и отправился к команде.

«На старт, внимание, вперед!» — прокричал ведущий, и первый взвод «ТАИФ-НК» отправился на полосу препятствий. Вторая команда не отставала — их старт был следующим.

Команды уверенно прошли все преграды из воды и грязи, проползли под сеткой, смело прыгали с высоких трамплинов и пролазили в проем из автомобильных шин. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Впереди ребят ждали более трех десятков сложных испытаний — рвы, наполненные водой, вышка, с которой нужно было прыгнуть в бассейн, рукоходы, двойное вращение, волна и многое другое. Ребята преодолевали препятствия, полагаясь только на силу своих рук, — касаться земли по правилам забега нельзя. Обе команды уверенно прошли все преграды из воды и грязи, проползли под сеткой, смело прыгали с высоких трамплинов и пролазили в проем из автомобильных шин. Последним испытанием стала восьмиметровая гора «Эверест», на которую нужно было забраться по канату. Но и это не стало преградой на пути к победе.

Чуть меньше полутора часов потребовалось первому взводу, чтобы завершить гонку. Грязные, мокрые, уставшие, но абсолютно счастливые, они всей командой бежали по финишной прямой.

Чуть меньше полутора часов потребовалось первому взводу, чтобы завершить гонку. предоставлено realnoevremya.ru АО «ТАИФ-НК»

— Очень интересная трасса, много новых и сложных испытаний, но мы со всем справились. Хорошо, что были локации с водой — удалось немного освежиться, — чуть отдышавшись, сказал участник первой команды, электромонтер цеха №07 КГПТО АО «ТАИФ-НК» Андрей Кембель.

Говоря о сложностях забега, капитан первого взвода в очередной раз отметил, что основными проблемами стали жара, палящее солнце и сложная дорога.

— Трасса, по которой мы бежали, была не везде ровная, попадались кочки. Приходилось чаще смотреть под ноги, чтобы не получить травму. Это немного сбивало с ритма, но надеюсь, что мы все же показали высокие результаты, — поделился капитан первого взвода.

Спустя 25 минут на финише появился второй взвод «ТАИФ-НК». Уставшие, но улыбающиеся и гордые собой, ребята с радостью делились впечатлениями от гонки.

Уже к вечеру стало известно, что первый взвод стал бронзовым призером «Гонки героев», а второй взвод занял седьмое место среди 56 команд. Реклама АО «ТАИФ-НК» Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Я участвую впервые, и мне было сложновато. Все руки в мозолях, но оно того стоило! Да, было страшно, но я прошла. Огромное спасибо компании «ТАИФ-НК» за поддержку, за возможность испытать себя. В следующий раз, если будет возможность, обязательно еще раз побегу, — с улыбкой рассказала участница второго взвода, начальник смены лаборатории КГПТО АО «ТАИФ-НК» Венера Ханафиева.

Не успела гонка закончиться, а ребята уже планируют участие в следующем забеге, который пройдет в Менделеевске. У них есть чуть меньше месяца, чтобы изучить трассу и подготовиться. И, конечно, показать самые высокие результаты.

Уже к вечеру стало известно, что первый взвод стал бронзовым призером «Гонки героев», а второй взвод занял седьмое место среди 56 команд.

— Я считаю, что наша победа — это результат работы всей команды «ТАИФ-НК». К тому же нам удалось опередить наших принципиальных соперников. На следующей гонке будем стремиться только к первому месту, — отметил капитан первого взвода компании «ТАИФ-НК» Руслан Фаизов.