Бронзовые медали и загар: команда ТАИФ-НК стала третьей на «Гонке героев»
29 июля город-курорт «Свияжские холмы» стал площадкой захватывающего спортивного события — «Гонки героев», в котором приняли участие более 2000 человек
29 июля город-курорт «Свияжские холмы» стал площадкой захватывающего спортивного события — «Гонки героев». Это забег с препятствиями и сложными испытаниями на выносливость, в котором приняли участие более 2000 человек. В забеге корпоративных команд вот уже который год участвуют одни из лидеров «Гонки героев» — команды АО «ТАИФ-НК». О том, как прошел забег, с какими сложностями пришлось столкнуться спортсменам, и о силе духа — в репортаже «Реального времени».
«Наши главные соперники — изнуряющая жара и солнце»
В минувшую субботу на популярном курорте «Свияжске холмы» прошло одно из самых масштабных экстремальных мероприятий — «Гонка героев». Более 2000 участников из разных городов России приехали в Татарстан, чтобы испытать себя. Участников гонки ждала трасса протяженностью порядка 10 км, на которой было подготовлено 31 испытание на силу и выносливость. Полоса препятствий специально разработана профессиональными инженерами и спортсменами — здесь были рвы, наполненные водой, рукоходы и переправы, тоннели из шин и гора, на которую нужно было забраться исключительно за счет силы рук.
В гонке приняли участие как титулованные спортсмены, так и новички, решившие доказать себе и своим близким, что героями не рождаются. В программе соревнований были индивидуальные, командные, массовые, а также корпоративные забеги. Среди 56 компаний-участников вот уже который год подряд одни из лидеров забега — представители АО «ТАИФ-НК». На эту гонку команда выдвинула сразу два взвода.
Несмотря на то, что корпоративный старт был запланирован ближе к полудню, ребята из «ТАИФ-НК» приехали заранее. Их не пугала ни изнуряющая жара, ни сильный обжигающий ветер. Под зажигательную музыку ВИА «Волга-Волга» спортсмены от «ТАИФ-НК» неспеша разминались и обсуждали стратегию забега.
— Я участвую в четвертый раз. Первый был здесь же, на «Свияжских холмах». Был на гонках в Менделеевске и Самаре, где мы стали первыми среди 55 команд. Здесь, я уверен, выступим достойно. С нами будут соревноваться сильные коллективы, но я в своей команде уверен, — поделился с корреспондентом «Реального времени» капитан первого взвода, оператор цеха №01 НПЗ АО «ТАИФ-НК» Руслан Фаизов.
По словам Руслана, впервые о гонке он узнал случайно — где-то увидел рекламу и заинтересовался. Предложил коллегам и руководителю стать участниками «Гонки героев», и те с радостью согласились.
— Руководство «ТАИФ-НК», услышав мое предложение, сразу пошло навстречу. Во всем поддерживали, помогали, организовали. А мы со своей стороны стараемся не ударить в грязь лицом и достойно выступить за компанию, — с улыбкой сказал Руслан Фаизов.
Говоря о сложностях, которые могут возникнуть на трассе, Руслан особенно отметил сильную жару. В день забега столбик термометра поднялся до отметки +37 градусов и это могло стать главным и самым сложным препятствием на пути к победе.
— В этот раз испытаний больше. В Самаре было 26 этапов, здесь — 31. Да и протяженность трассы на 1,5 км больше. Но мы хорошо подготовились, проблем возникнуть не должно. Сейчас волнует больше всего погода, сильная жара и обжигающее солнце. Вот они наши основные соперники, — отшутился Руслан Фаизов.
Наша победа — результат работы всей команды «ТАИФ-НК»
До начала забега корпоративных команд оставалось совсем немного времени и оба взвода направились к старту. Бежать им предстояло одними из первых, что, по словам Руслана Фаизова, несколько облегчало задачу.
— У нас ранний старт, бежим в роли лидера. Это легче, — сказал перед началом забега Руслан и отправился к команде.
«На старт, внимание, вперед!» — прокричал ведущий, и первый взвод «ТАИФ-НК» отправился на полосу препятствий. Вторая команда не отставала — их старт был следующим.
Впереди ребят ждали более трех десятков сложных испытаний — рвы, наполненные водой, вышка, с которой нужно было прыгнуть в бассейн, рукоходы, двойное вращение, волна и многое другое. Ребята преодолевали препятствия, полагаясь только на силу своих рук, — касаться земли по правилам забега нельзя. Обе команды уверенно прошли все преграды из воды и грязи, проползли под сеткой, смело прыгали с высоких трамплинов и пролазили в проем из автомобильных шин. Последним испытанием стала восьмиметровая гора «Эверест», на которую нужно было забраться по канату. Но и это не стало преградой на пути к победе.
Чуть меньше полутора часов потребовалось первому взводу, чтобы завершить гонку. Грязные, мокрые, уставшие, но абсолютно счастливые, они всей командой бежали по финишной прямой.
— Очень интересная трасса, много новых и сложных испытаний, но мы со всем справились. Хорошо, что были локации с водой — удалось немного освежиться, — чуть отдышавшись, сказал участник первой команды, электромонтер цеха №07 КГПТО АО «ТАИФ-НК» Андрей Кембель.
Говоря о сложностях забега, капитан первого взвода в очередной раз отметил, что основными проблемами стали жара, палящее солнце и сложная дорога.
— Трасса, по которой мы бежали, была не везде ровная, попадались кочки. Приходилось чаще смотреть под ноги, чтобы не получить травму. Это немного сбивало с ритма, но надеюсь, что мы все же показали высокие результаты, — поделился капитан первого взвода.
Спустя 25 минут на финише появился второй взвод «ТАИФ-НК». Уставшие, но улыбающиеся и гордые собой, ребята с радостью делились впечатлениями от гонки.
— Я участвую впервые, и мне было сложновато. Все руки в мозолях, но оно того стоило! Да, было страшно, но я прошла. Огромное спасибо компании «ТАИФ-НК» за поддержку, за возможность испытать себя. В следующий раз, если будет возможность, обязательно еще раз побегу, — с улыбкой рассказала участница второго взвода, начальник смены лаборатории КГПТО АО «ТАИФ-НК» Венера Ханафиева.
Не успела гонка закончиться, а ребята уже планируют участие в следующем забеге, который пройдет в Менделеевске. У них есть чуть меньше месяца, чтобы изучить трассу и подготовиться. И, конечно, показать самые высокие результаты.
Уже к вечеру стало известно, что первый взвод стал бронзовым призером «Гонки героев», а второй взвод занял седьмое место среди 56 команд.
— Я считаю, что наша победа — это результат работы всей команды «ТАИФ-НК». К тому же нам удалось опередить наших принципиальных соперников. На следующей гонке будем стремиться только к первому месту, — отметил капитан первого взвода компании «ТАИФ-НК» Руслан Фаизов.
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