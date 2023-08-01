Команда ТАИФ-НК одержала уверенную победу в «Гонке героев»
Легендарный забег по уникальной трассе с живописными видами и невероятно трудными препятствиями вновь прошел в столице Татарстана. Более 2000 человек собрались в популярном курортном месте «Свияжские холмы», чтобы испытать свои силы и выносливость. Среди участников корпоративных забегов — сразу два взвода от АО «ТАИФ-НК». Палящее солнце, обжигающий кожу ветер, тяжелейшие испытания и море эмоций. Это должен увидеть каждый, кто ценит настоящий спорт и жаждет почувствовать адреналин в жилах. О том, как прошла «Гонка героев» — в нашем видео.
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