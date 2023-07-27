Технологии, которые помогают зарабатывать / «Реальное время Live»
В основе прогресса всегда лежат новые технологии. Роботы, искусственный интеллект, 5G, виртуальная реальность, онлайн-платформы и микросервисы — все это способно перевернуть представления о бизнесе. Как внедрять инновации в бизнесе, что такое технологический аудит и как инновации помогают зарабатывать больше — обсуждаем с технологическим брокером, инноватором и заместителем директора по развитию DIA Digital Вячеславом Буслаевым — в прямом эфире «Реальное время Live».
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