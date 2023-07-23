Почему рассказчик врет

О ненадежном рассказчике и о 14 книгах, при чтении которых стоит усомниться в повествователе

Фото: Екатерина Петрова/realnoevremya.ru

В конце прошлого года произошла смешная и одновременно грустная ситуация. Пользователи маркетплейсов занизили рейтинг продавцу из-за невероятного количества ошибок в книге. Речь шла о романе Дэниела Киза «Цветы для Элджернона». Главный герой — умственно отсталый молодой человек, который участвует в медицинском эксперименте и записывает события дня в дневник. Естественно, он полон ошибок. Чем выше становится интеллект парня в ходе эксперимента, тем грамотнее его записи. Читатель получает информацию исключительно из этого дневника, а, значит, главного героя можно отнести к категории ненадежного рассказчика.

Ненадежный рассказчик — один из самых мощных литературных приемов, доступных писателю. Ненадежность может быть очевидной для читателя на протяжении всего произведения, а может раскрываться постепенно или стать откровением, которое вызывает глобальный сюжетный поворот.

Историю ненадежного рассказчика нельзя воспринимать на веру. Это может быть связано с его сумасшествием или преднамеренной ложью, а, может быть, он просто сбит с толку или любит приукрасить.

Фраза «ненадежный рассказчик» впервые была использована литературным критиком Уэйном Бутом в 1961 году в книге «Риторика художественной литературы». Однако этот метод существует так же давно, как и сама литература. Вероятно, люди еще в древние времена сидели вокруг костра, слушая одного охотника, который любил преувеличивать свои подвиги.

Екатерина Петрова/realnoevremya.ru

Владимир Набоков. «Лолита», Corpus (18+)

Провокационный роман Владимира Набокова «Лолита» рассказывает историю Гумберта Гумберта, одержимого девочкой по имени Лолита. Портрет главного героя — захватывающее исследование характера, раскрывающее человека, потерянного в жизни и одновременно манипулятивного. Элегантное письмо Набокова описывает события через призму взгляда Гумберта. Этот роман — серьезное и глубокое исследование тяжелобольного человека и трагичных последствий его действий. «Лолита» — мощное произведение, вызывающее и гнев, и восхищение прекрасным языком автора.

Писатель и рассказчик в художественных произведениях, конечно же, не один и тот же человек. Так для чего писателю выгодно использовать рассказчика-врунишку? Какова задача такого рассказчика в художественных произведениях? И как понять, что рассказчику не стоит верить?

Иногда он ненадежен по своей природе. Другими словами, некоторые истории, рассказанные ненадежными рассказчиками, так ужасны, что их сложно передать объективно. Обратите внимание, что люди, совершающие самые ужасные преступления, оправдывают свои действия не только перед посторонними, но и в первую очередь перед самими собой. Классический пример — рассказчик-убийца из произведения Эдгара Аллана По «Сердце-обличитель».

Один из самых известных представителей — это Гумберт Гумберт из романа Владимира Набокова «Лолита». Набоков сигнализирует читателю о ненадежности Гумберта несколькими способами. Это чрезмерные утверждения, бесконечные оправдания за шокирующие поступки и презрение к другим. Еще один пример отвратительного персонажа, который делится ненадежным повествованием с читателем, это Алекс из «Заводного апельсина» Энтони Бёрджесса.

Прочитать про историю публикации романа Владимира Набокова «Лолита» можно тут.

Ненадежные рассказчики также могут быть с большим эффектом использованы в историях о преступлениях и тайнах. Классический роман Агаты Кристи «Убийство Роджера Экройда» и бестселлер Джиллиан Флинн «Пропавшая» используют ненадежных рассказчиков. Их недостоверные истории имеют ключевое значение для развития сюжета обоих романов. Часто в таких книгах читатель начинает доверять рассказчику и только по мере углубления повествования понимает, что что-то не так.

Екатерина Петрова/realnoevremya.ru

Энтони Бёрджесс. «Заводной апельсин», АСТ (16+)

«Заводной апельсин» Энтони Бёрджесса — книга, о которой многие слышали, но мало кто прочитал из-за репутации с шокирующим ультранасилием. Однако роман не пропагандирует насилие, а представляет из себя исследование морали свободной воли, выбора между злом и принудительным благополучием. У главного героя Алекса страсть к классической музыке, в частности к Бетховену. Надо признать, что эта книга — вызов для читателя. Здесь непростой язык и огромное количество новых, увлекательных слов, однако роман захватывает, вдохновляет и богат идеями.

Такой тип рассказчика не всегда обманывает преднамеренно. Иногда рассказчик ненадежен из-за своего возраста или наивности. Он просто лишен полного видения картины происходящего. Такая ненадежность позволяет читателям смотреть на историю под другим углом. «Неконвенциональные» интерпретации рассказчика могут предоставить лишь частичные объяснения событий, заставляя читателя копать чуть глубже и связывать точки в единую линию. А еще он акцентирует внимание на вещах, которые читатель мог бы воспринимать как должное. В таких книгах выводы строятся на основе намеков, данных рассказчиками, которые не всегда точно толкуют события.

Яркий пример наивного ненадежного рассказчика — Форрест Гамп. С самого начала читатель знает, что главный герой не понимает вещи так, как среднестатистический человек, и осознает, что, возможно, не стоит принимать все его слова на веру.

Ненадежный рассказчик особенно полезен для авторов, которые пишут в жанре ужасов или рассказывают о сверхъестественных событиях. В таких произведениях писатель хочет заставить читателя задуматься о грани между фантазией и реальностью. Пример — роман Янна Мартела «Жизнь Пи», в котором читатель задается вопросом о правдивости событий, описанных главным героем.

Существует подтип рассказчика, отличающийся от описанных выше. Он ненадежен из-за неполной или неверной информации, которой обладает. Например, в начале романа Дафны дю Морье «Ребекка» рассказчица изначально неправильно понимает практически все, что узнает о мертвой жене своего нового мужа, а вместе с ней и читатель.

Екатерина Петрова/realnoevremya.ru

Дафна дю Морье. «Ребекка», «Азбука» (16+)

«Ребекка» — классическое произведение, которое стоит прочитать из-за сложных персонажей, атмосферы мрачного Мэндерли и высокой напряженности сюжета. Главная героиня сталкивается с присутствием духа покойной Ребекки, первой жены своего мужа, и становится свидетельницей таинственной смерти женщины. Книга завораживает, заставляя перелистывать страницы в ожидании развития сюжета и раскрытия тайн дома Мэндерли. Мрачная и притягательная атмосфера, уникальные персонажи и медленное развитие событий делают «Ребекку» настоящим шедевром современной готической литературы.

Опасность ненадежного рассказчика в том, что читатель не всегда понимает, кто перед ним, как в случае с комичной историей на маркетплейсах с романом Киза. А еще рассказчика можно легко спутать с автором. Но чаще всего подвоха со стороны повествующего можно ждать в детективных произведениях. Здесь ненадежность, как правило, раскрывается как часть разгадки тайны. В других случаях писатели обычно дают подсказки на протяжении всего повествования, чтобы читатель понимал и воспринимал ситуацию так, как это делает автор.

Один из самых очевидных способов обнаружить в книге ненадежного рассказчика — это отмечать реакции других персонажей. Неуместность действий и высказываний главного героя — верный признак врунишки. Другой способ — это характер ситуаций или самих персонажей. С момента, когда читатель узнает, что Гумберт Гумберт ухаживает за матерью Лолиты, чтобы приблизиться к ее дочери-подростку, он понимает, что с рассказчиком что-то не так.

Когда писатель вводит в произведение ненадежного рассказчика, то у читателя, по сути, есть два ожидания — перед ним либо отличная книга с лихо закрученным сюжетом, либо бестолковая история. Второй вариант можно встретить у неопытных авторов, которые замахнулись сразу же оседлать один из самых мощных, но одновременно и самых сложных литературных приемов.

Что еще читать

Чак Паланик. «Бойцовский клуб», АСТ (18+)

Екатерина Петрова/realnoevremya.ru

«Бойцовский клуб» — пронзительная социальная сатира, обнажающая деформирующее влияние общества потребления на человеческую природу. История начинается с бессонницы неназванного главного героя, который находит спасение в группе поддержки онкологических больных. Знакомство с Тайлером приводит к созданию тайного бойцовского клуба, который превращается в анархическую армию. Паланик умело сочетает элементы дзен-философии с экстремистскими идеологиями Тайлера, а резкое нелинейное повествование придает произведению собственный характер. Эта книга — голос поколения, который откровенно говорит о тайных страхах и мотивах людей, замкнутых в повседневности.

Эмили Бронте. «Грозовой перевал», АСТ (16+)

Екатерина Петрова/realnoevremya.ru

«Грозовой перевал» — захватывающий и сложный роман, который продолжает завораживать читателей с момента первой публикации в 1847 году. История рассказывается через несколько перспектив, ставя под сомнение достоверность рассказов и углубляясь в человеческие эмоции. Бронте мастерски создает сложных персонажей, особенно Хитклифа и Кэтрин, их интенсивные и трагичные отношения выходят за рамки простых определений. Роман исследует темы травмы и последствия детского насилия, представленные в дикой и изолированной обстановке Йоркширских равнин. «Грозовой перевал» остается глубоким и многогранным литературным произведением, которое долго остается в памяти читателей.

Салман Рушди. «Дети полуночи», Corpus (16+)

Екатерина Петрова/realnoevremya.ru

«Дети полуночи» — это плотный эпос, рассказывающий о рождении независимой Индии. Это история Салема, одного из детей, рожденных в ночь независимости Индии. Он обладает телепатическими способностями, связывающими его с другими подобными ему. Эти дети символизируют оптимизм нации в лучшее будущее. Рушди искусно переплетает реальность и аллегорию, используя жизнь Салема как зеркало борьбы Индии после обретения независимости. Роман затрагивает тему памяти, правды и субъективной природы повествования. Мощный повествовательный стиль Рушди и магический реализм делают «Детей полуночи» шедевром, который внес существенный вклад в современную литературу.

Читайте про магический реализм тут.

Александра Эндрюс. «Кто такая Мод Диксон?», «Синдбад» (16+)

Екатерина Петрова/realnoevremya.ru

«Кто такая Мод Диксон?» — захватывающий дебютный роман Александры Эндрюс, который окутывает тайной с самой первой страницы. Главная героиня Флоренс работает помощницей в издательстве и мечтает стать известным автором. Но ее жизнь переворачивается с ног на голову, когда она встречает таинственную писательницу Хелен, известную под псевдонимом Мод Диксон. Флоренс принимает предложение Хелен отправиться в Марокко в качестве ассистентки во время написания нового романа. Но то, что происходит в Марокко, ставит под сомнение все их отношения, и Флоренс оказывается втянута в круговорот загадок и интриг. Роман пленяет читателя интригой и тонкой прозой, оставляя ощущение недосказанности и ожидания резкого поворота событий.

Лив Константин. «Незнакомка в зеркале», МИФ (18+)

Екатерина Петрова/realnoevremya.ru

Амнезия, потерянная жена и несколько необычных сюжетных поворотов смешиваются в триллере «Незнакомка в зеркале». Главная героиня Эддисон страдает от потери памяти и не знает своего настоящего имени. Она сомневается в своей прошлой жизни и возможном совершенном преступлении. В то же время ее муж Джулиан уже два года не знает, куда пропала его жена, но продолжает упорно верить, что она вернется. Разные сюжетные линии переплетаются и развиваются в неожиданных направлениях, заставляя читателя затаить дыхание и с волнением следить за развитием сюжета. Триллер «Незнакомка в зеркале» — это книга, которую невозможно отложить, а стиль письма Константин и способность создавать захватывающие и сложные сюжеты делают ее отличным вариантом для чтения.

Читайте больше про триллеры тут.

Алексей Сальников. «Петровы в гриппе и вокруг него», «Редакция Елены Шубиной» (18+)

Екатерина Петрова/realnoevremya.ru

«Петровы в гриппе и вокруг него» — удивительный роман смешанных жанров с черным юмором и яркими персонажами. Петровы из Екатеринбурга представляют собой странное, но довольно типичное семейство. Читатель вместе с ним погружается в прошлое. Взаимоотношения семьи — настоящий калейдоскоп человеческих характеров и многочисленных событий. Книга удачно сочетает обыденность и инфернальную выдумку, а ее детализированный стиль и саркастический подход делают ее непохожей на другие произведения. «Петровы» — уникальная находка, которая заслуживает признания, и читатель будет увлечен необычным сюжетом и харизматичными героями.

Ида Мартин. «Пусть это буду я», Like Book (16+)

Екатерина Петрова/realnoevremya.ru

«Пусть это буду я» — роман в категории Young Adult. Двойняшки Люся и Коля приезжают в Москву, чтобы помочь известному писателю написать книгу о его погибшей сестре-близнеце. Но за обычным приездом скрывается психоделическая головоломка, раскрывающаяся страница за страницей. Книга окунает читателя в атмосферу творчества и тайн старого писателя, привлекает красивыми описаниями Москвы и музыкой Coldplay. Интрига и угроза, между фантазией и реальностью, создают удивительную атмосферу необычной истории. Финал оставит читателя в восторге от неожиданных поворотов. Книга стоит того, чтобы погрузиться в мир ее загадок и непредсказуемости.

Про литературу Young Adult читайте тут.

Мэтью Квик. «Свет — это мы», «Лайвбук» (18+)

Екатерина Петрова/realnoevremya.ru

В романе «Свет — это мы» действие разворачивается после шутинга в кинотеатре Мажестик, где погибли 19 человек, а выживший Лукас Гудгейм потерял свою жену Дарси. Он убежден, что Дарси стала ангелом, посещающим его дом и направляющим его жизнь. Затем он встречает брата стрелка, и вместе они хотят помочь пострадавшим от трагедии обрести исцеление и найти путь к прощению и пониманию. В истории Лукаса, рассказанной в виде писем своему психоаналитику, чувствуется умение автора передать человеческую слабость и глубину страдания, смешивая это с юмором и надеждой. Роман затрагивает темы прощения и исцеления.

Читайте рецензию на роман Мэтью Квика «Свет — это мы» тут.

Дэниел Киз. «Цветы для Элджернона», «Эксмо» (16+)

Екатерина Петрова/realnoevremya.ru

«Цветы для Элджернона» — захватывающая и глубокая история о надежде, упорстве, истине и человечности. Роман в жанре научной фантастики, который оставляет читателя в огромном диапазоне эмоций. Чарли Гордон с IQ 68 работает уборщиком в пекарне, но все меняется, когда ему предлагают поучаствовать в эксперименте, который сделает из него гения. Вместе с умом приходят и сложности — Чарли осознает, что его окружающие не такие, какими он их себе представлял. Эта история затрагивает темы умственных нарушений, природы человека, интеллекта и любви. Эта пронзительная и глубокая книга заставляет задуматься об обществе и ценности простых вещей. Великолепное использование языка и внутренних монологов позволяет погрузиться в чувства главного героя и проникнуть в его мир. Книга обращает внимание на недостатки системы здравоохранения и отношение к людям с ментальными расстройствами.

Читайте про научную фантастику тут.

Антонио Орландо Родригес. «Чикита», «Издательство Ивана Лимбаха» (18+)

Екатерина Петрова/realnoevremya.ru

Роман «Чикита» рассказывает историю Эспиридионы Сенды, молодой кубинской лилипутки, мечтающей стать танцовщицей и певицей в Нью-Йорке. С изяществом и юмором книга отражает эпоху полных социальных преобразований и технологических достижений и показывает, как Эспиридиона становится знаменитой артисткой, несмотря на свой маленький рост. Автор смешивает реальность и фантазию, чтобы описать жизнь Чикиты, опытной и храброй женщины, выделяющейся в мире, где всегда правит сила. Через голос двух рассказчиков роман затрагивает Войну Десяти лет и Войну за независимость Кубы, а также другие исторические события и аспекты повседневной жизни конца XIX и начала XX веков — Великая Депрессия 1930-х годов, культурная жизнь Нью-Йорка, зарождение кино и борьба с социальными ограничениями. «Чикита» — это особенный роман, который завораживает своим обаянием и захватывающим повествованием, рассказывает историю исключительной женщины, которая доказала, что в жизни нет пределов, когда есть талант и сообразительность.

Бенджамин Вуд. «Эклиптика», «Фантом Пресс» (18+)

Екатерина Петрова/realnoevremya.ru

«Эклиптика» — захватывающий роман, который вращается вокруг художницы и ее жизни в колонии на уединенном турецком острове. История затрагивает жизни художников, потерявших контакт с вдохновением. Роман стремится исследовать сложности творчества. По мере развития повествования раскрываются тайны и интриги, захватывая внимание читателя и держа его в постоянном напряжении. Элегантный стиль письма и уникальное развитие персонажей помогают роману осмысленно раскрыть темы художественной верности, успеха и размытых границ между реальностью и воображением. Название книги, «Эклиптика», служит метафорой для путешествий персонажей.

Екатерина Петрова — автор Telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».