«Лолита» Владимира Набокова и другие книги о запретной любви
«Лолита» — это история об утонченном европейском джентльмене, который соблазняет 12-летнюю американскую девочку
Публикация романа в США принесла писателю мировую известность. С того момента прошло 64 года, а споры вокруг книги не утихают до сих пор.
Набоков закончил писать роман в декабре 1953 года, а затем отправил рукопись в пять крупнейших американских издательств — Viking, Simon & Schuster, New Directions, Doubleday и Farrar, Straus & Giroux. От всех пришел отказ. Редактор издательства Viking Паскаль Ковичи сказал, что любой, кто это напечатает, рискует получить штраф или угодить в тюрьму.
История публикации
После года отказов жена Набокова Вера предложила опубликовать роман в Париже. Супруги обратились к Морису Жиродиа из издательства Olympia Press. Он был достаточно смелым, чтобы публиковать Уильяма Берроуза, Сэмюэля Беккета и Владимира Набокова с его новым творением.
У Жиродиа было только одно условие — Набоков должен написать свое имя на обложке. После долгих уговоров издателя писатель согласился. Хотя изначально планировал опубликовать роман под псевдонимом.
Первый тираж «Лолиты» был небольшой, всего 5 тыс. экземпляров. Но этого оказалось достаточно, чтобы британский писатель Грэм Грин прочел книгу и в статье для The Times of London назвал ее одним из лучших романов 1955 года. Он увидел в «Лолите» пример настоящей литературы и искусное владение языком, а не извращение и порнографию. В ответ на это редактор The Sunday Express Джон Гордон сказал: «Без сомнения, это самая грязная книга, которую я когда-либо читал».
После скандальных новостей из Лондона и Парижа Уолтер Минтон из издательства G.P. Putnam’s Sons рискнул напечатать «Лолиту» в Великобритании, Соединенных Штатах и Канаде.
Реакция современников
Минтон был готов к судебным разбирательствам. К 1958 году по просьбе британских властей роман от Olympia Press был запрещен в Париже, а спустя время и в Новой Зеландии. Но в США публикация прошла без юридических осложнений. Правда, встретила шквал критики.
Обозреватели мужского пола в основном сочувствовали Гумберту и осуждали Лолиту. А Chicago Tribune, The Christian Science Monitor и The Baltimore Sun вообще отказались рецензировать книгу. Но это не помешало «Лолите» к январю 1959 года занять первое место в списке бестселлеров The New York Times и продержаться там около года. Всего было продано 3 млн экземпляров первого американского издания.
Кстати, подвинул «Лолиту» с первого места в списке бестселлеров другой русский роман — «Доктор Живаго» Бориса Пастернака.
Особенность романа
Повествование в романе ведется от лица Гумберта Гумберта через его «исповедь», которую он, по его же словам, написал за 56 дней. Эта рукопись представляет из себя яркие и порой лиричные излияния человека, который признается в преступлении и одновременно пытается себя оправдать.
Кстати, когда Набоков обдумывал идею романа, он хотел рассказать историю от третьего лица. Но в середине 1940-х его посетила мысль написать книгу с точки зрения Гумберта. Так появилась отличительная черта «Лолиты» — страстный «голос» главного героя, который очаровывал читателя и заставлял его сочувствовать злодею.
«Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел. Грех мой, душа моя. Ло-ли-та: кончик языка совершает путь в три шажка вниз по нёбу, чтобы на третьем толкнуться о зубы. Ло. Ли. Та».
Владимир Набоков считал «Лолиту» своим лучшим романом. Он вытащил наружу страшную и табуированную тему. Писатель никогда не отрицал того, что Гумберт — это монстр. В интервью Paris Review он резко ответил журналисту, который усомнился в положении Лолиты: «Гумберт любил маленьких девочек, а не молодых девушек. Нимфетки — это девочки, а не сексуальные кошечки».
Сейчас мы знаем, что подобные истории случаются гораздо чаще, чем мы могли представить. И сейчас никому не придет в голову оценить «Лолиту» так, как канадскому писателю и журналисту Робертсону Дэвису в 1959 году: «Тема книги не в использовании невинного ребенка хитрым взрослым, а в эксплуатации слабого взрослого продажным ребенком».
Долгие годы тема запретной любви между взрослым мужчиной и девочкой-подростком не поднималась. Но с появлением движения #MeToo обсуждения вокруг «Лолиты» Набокова вспыхнули снова, как и повышенный интерес к творчеству писателя. Вышло новое издание романа в серии «Набоковский корпус» от издательства Corpus, а среди книжных новинок можно найти литературу, напрямую связанную с «Лолитой», или с отсылками на нее.
Что еще почитать
Кейт Расселл. «Моя темная Ванесса», «Синдбад»
Если в «Лолите» взрослый мужчина исследует свою нездоровую страсть к девочке-подростку, то в этой книге мы смотрим на ситуацию с другой стороны. Уже повзрослевшая Ванесса оглядывается на отношения с учителем. Тогда ей было пятнадцать, а ему — сорок два. Женщина пытается в первую очередь себе ответить на вопрос — была ли эта связь добровольной?
Майя Анджелу. «Поэтому птица в неволе поет», Popcorn Books
В этой книге американская писательница и поэтесса Майя Анджелу рассказывает о своей жизни до 16 лет. Это первая из семи книг о взрослении, где поднимаются темы расизма и насилия. Анджелу рассказывает, как ее с братом отдали на воспитание в дом бабушке, где над ней надругался взрослый мужчина. Но несмотря на описание травмирующих событий, книга светлая и жизнеутверждающая.
Линь Ихань. «Райский сад первой любви», Издательство фонда «Нужна помощь»
В центре истории 12-летняя девочка Фан Сыци и 50-летний учитель и поэт Ли Гохуа, который поселился в соседней квартире. Мужчина предлагает ей бесплатные уроки по литературе, которые перерастают в интимные встречи. Это продолжается до тех пор, пока Сыци не попадает в психиатрическую больницу. Роман исследует нездоровые отношения, которые иногда можно принять за любовь.
Сара Вайнман. «Подлинная жизнь Лолиты», Individuum
В этой документальной книге Сара Вайнман проводит расследование, в котором пытается определить прототип главной героини из романа Набокова «Лолита». Она рассказывает историю Салли Хорнер, похищенной неизвестным мужчиной. Два года он возил ее по Америке и насиловал. Вайнман пытается доказать, что новости в газетах о пропаже Салли и дальнейших поисках и расследовании ее дела подтолкнули Набокова на доработку романа «Лолита».
Лола Лафон. «Ошибка Клео», Corpus
Клео двенадцать и она мечтает танцевать на сцене. Однажды в хореографическую студию, где девочка занимается, приходит женщина и предлагает обратиться в некий «фонд» для поступления в балетную школу. Так начинается история о жестком мире танцевальных шоу, их изнанке и пережитом насилии. Эта травма стала отправной точкой, когда Клео уже сама становится соучастницей преступления.
Кристоф Тизон. «Дневник Л.», ИД «Городец»
Французский писатель и журналист Кристоф Тизон в детстве подвергся насилию. Его тронуло молчание бумажной героини, когда он прочитал книгу Владимира Набокова «Лолита». Писатель захотел дать ей голос. Так появилась книга «Дневник Л.», в которой автор от имени девочки-подростка рассказывают историю набоковской нимфетки.
Элиссон Вуд. «Быть Лолитой», Like Book
Эллисон Вуд — основательница и главный редактор литературного журнала Pigeon Pages. А «Быть Лолитой» — это ее мемуары о взрослении, в которых писательница рассказывает историю своих отношений с учителем. Мужчина прочитал роман Набокова и «вдохновился» на отношения с ученицей. Сначала девушка становится его любовницей, а потом жертвой.
Справка
Екатерина Петрова — основательница книжного клуба «Макулатура» и автор Telegram-канала «Булочки с маком».
комментарии
А может это мудрая 12-летняя американка соблазняет старого европейского дурня?
В США американки давно проводят массовын вечеринки по расставанию с девственностью в 12 - 16 лет.
На утро они даже и не помнят, кто лишил их девственности - это входит в их ритуал.
Конечно не все американки такие. Но в 12 лет многие девушки становятся половозрастными, то есть способными к деторождению.
Что и практиковалось в народной жизни, их выдавали замуж.
Мальчишки в 12 лет ещё наивные, да и в 20 ещё тоже.
Но по современному законодательству женщинам разрешено соблазнять мужиков только с 18 лет.
Но многие школьницы нарушают этот запрет - по некоторым данным до 50%.
А что делать?
Женщинам ныне дана полная свобода действий.
Американские "учителки" порой до 5 старшеклассников в день насилуют.
Старшеклассникам это нравится, но американских "учителок" все-равно сажают в тюрьму.
И правильно делают.
Американские школьницы тоже массово соблазняют американских учителей-мужчин.
И учителей отправляют в тюрьму.
И правильно делают.
Нечего из американских школ делать публичные дома.
А что делать?
"Пояса девственности" из современных материалов устанавливать всем в 12 лет?
И как мастерски Набоков им владеет.
В Красной России и СССР никто с ним сравниться не мог.
Об этом он пишет в своем автобиографическом романе "Берега". Он пишет: наша фамилия Набоков образован не от слов "на боку", (т.е в смысле лентяи, лежебоки), а от знатного татарского князя с именем Набок. Который между прочим был чингизидом. Он с гордостью пишет, что его предки были из древних знатных родов, они знатные аристократы уже с 13 века, Он считает себя потомком царевичей, потомком великих ханов.