«Падение» Ти Джей Ньюман и другие книжные триллеры

Книги, которые держат в напряжении до последней страницы

Фото: Максим Платонов

Что бы вы сделали, если у вас есть 30 минут для спасения мира? Или как бы вы себя повели, если в вашем доме серийный убийца? Триллеры вытаскивают читателей из будничной рутины и погружают в параллельный мир, полный захватывающих, а иногда и страшных приключений.

Триллер — это жанр художественной литературы, обязательными элементами которого являются страх, тревога и высокий уровень напряжения. Он часто перекликается с такими категориями в литературе, как криминал, приключения и шпионаж.

Главным героем триллера обычно бывает одиночка или небольшая группа людей, которая противостоит значительно превосходящему врагу. Их задача — пройти сюжетный квест или достичь поставленной цели, обойдя все препятствия. Практически всегда в триллерах есть угроза смерти для главного героя, а грамотные сюжетные повороты усложняют прохождение «квеста» и добавляют остроты в повествование.

Держать читателя в постоянном напряжении — одна из главных характеристик жанра. И рассказчики начали использовать этот прием еще давно. К примеру, когда Одиссей, герой эпической поэмы Гомера, пытался вернуться домой, на его пути постоянно возникали препятствия в виде монстров, трагических сюжетов и погони. Читатель остается в напряжении до окончательной развязки сюжета.

Пионером триллеров считается шотландский писатель Роберт Льюис Стивенсон со своей повестью «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». В последующие десятилетия такие писатели, как Джон Бакен, Брэм Стокер и Агата Кристи, создавали триллеры с элементами детектива и ужасов, а также в жанре шпионских романов. Неоспоримым мастером триллера в кинематографе стал режиссер Альфред Хичкок, чье имя было синонимом жанра на протяжении почти всего XX века. Хичкок умело добавил элементы комедии, психологии и ужасов в фильмы «К северу через северо-запад», «Головокружение» и «Психо».

Почти всегда герои триллеров — это обычные люди. Такой персонаж легко вызывает сочувствие и сопереживание со стороны читателей. Хотя иногда это может быть человек со специальной подготовкой — детектив или шпион. Чтобы добавить остроты, писатели часто выбирают в качестве антигероя систему или мощную организацию, желательно таинственную, тогда герою предстоит еще разобраться, с кем он имеет дело.

Невозможность оценить силы противника и видеть картину целиком заставляет героя сомневаться во всех и никому не доверять. Он не уверен даже в самых близких и испытывает чувство отчаяния. Отчаяние — еще один ключевой элемент триллеров.

Для удержания внимания читателя часто используют клиффхэнгеры. Этот прием писатели заимствовали у создателей сериалов. Сценаристы часто заканчивают эпизод на драматическом моменте, когда персонаж попал в очередную ловушку и находится под угрозой без видимой надежды на спасение. У зрителей сериалов этот момент вызывает одновременно разочарование и невероятное любопытство. Эта фрустрация заставляет продолжить смотреть следующую серию или не пропустить ее, когда она выйдет через неделю. Так же поступают писатели, заканчивая главу. Они практически не оставляют читателю выбора. Вы не можете закрыть книгу на самом интересном месте и пойти спать в заранее обозначенные 23.00. Вместо этого, вы говорите себе «Еще одну главу и спать». Так продолжается до утра.

Вы только что сели на рейс в Нью-Йорк. На борту находятся еще сто сорок три пассажира. Вы не знаете, что за тридцать минут до вылета была похищена семья вашего пилота. Чтобы его семья осталась в живых, все пассажиры вашего самолета должны умереть. Семья выживет только в том случае, если пилот выполнит приказ и разобьет самолет.

Такой текст можно прочитать на обратной стороне книги Ти Джей Ньюман «Падение», которая вышла этой осенью в издательстве Individuum. Привлекает не только эта надпись, но и тот факт, что автор книги — профессиональная стюардесса с 10-летним опытом. Это своеобразный гарант того, что роман будет полон правдоподобных фактов. Следующий крючок, который цепляет читателя, — это первое предложение книги.

Когда ей на колени упал ботинок, в нем все еще была нога.

Открывая эту книгу, почти сразу меняешь статус с читателя на пассажира рейса из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Вы находитесь в блаженном неведении, что капитан самолета Билл Хоффман собирается сделать трудный выбор между предстоящей смертью пассажиров, которые доверили ему свои жизни и уверены, что попадут в пункт назначения в полной безопасности, или смертью его семьи на земле.

Будучи пассажиром в этом путешествии, вы беспомощны. Узнавая каждое катастрофическое последствие выбора Билла, ваш разум пытается найти решение для этой безвыходной ситуации и ничего не может предложить. Это тоже один из крючков, который заставляет читать дальше и не откладывать книгу. Как же автор развернет ситуацию, из которой нет вариантов выхода?! И тот факт, что книгу можно прочитать за два вечера, говорит о писательской хватке Ньюман. Нужно отдать ей должное, сделать такое в дебютном романе удается далеко не всем.

Совершенно очевидно, что Ньюман хорошо разбирается в авиационной безопасности. Тревожная подлинность повествования проявляется в деталях, которые слишком хорошо знакомы частым путешественникам.

Кроме действий на борту и на земле, Ньюман рассказывает предысторию персонажей. Она вплетает их в каждую главу в виде сиюминутных воспоминаний. Читатель видит героев книги в стрессовой ситуации и то, как они стали такими. Это создает эмоциональную связь с ними и вызывает дикое желание как-то помочь. И эти же вставки из прошлого добавляют повествованию еще больше динамики, которая психологически ускоряет действия. Кстати, вся ситуация вместе с развязкой занимает чуть больше пяти часов.

Могу поспорить, что совсем скоро мы увидим экранизацию. У меня сложилось впечатление, что такая усиленная динамика в тексте — это стратегический ход писательницы, ее редакторов и литературного агента. Не секрет, что книги с подобными сюжетами любят в Голливуде. И существует даже негласное правило, что если сомневаетесь в качестве текста и есть огрехи с сюжетом или героями, то пишите так, чтобы легко было адаптировать под фильм или сериал. Грубо говоря, не понравится читателям, то велика вероятность, что понравится зрителям. В нашему случае Ньюман может легко убить двух зайцев одновременно.

Переключений земля— воздух так много, что в этих бешено сменяющих друг друга ситуациях не успеваешь задавать самому себе вопросы о некоторых проблемах в сюжете. К примеру, почему террористы выбрали именно Билла? Или немного нелепое решение с поддельным звонком провайдеру и поддельным ремонтником. Или тот факт, что у главной бортпроводницы племянник оказался сотрудником ФБР. И какой газ в итоге использовали в салоне самолета?

И главной мой вопрос к Биллу. Почему он такой идеальный? Он не сомневается в своем выборе. Он уверенно настаивает на том, что посадит самолет, и его семью не убьют. Билл — это героический образ американца с обостренным чувством долга. Но хочется более сложного персонажа. Хочется увидеть в нем сомнение. С другой стороны, амбивалентность главного героя может перегрузить и так насыщенный действиями сюжет.

Роман «Падение» — это лучший вариант для того, чтобы скоротать вечер. Это отличный способ переключить свое внимание от событий в вашей жизни на мучительный выбор Билла. Но если вам предстоит в ближайшее время перелет, то отложите книгу на потом. Слишком уж все правдоподобно.

Что читать

Александра Эндрюс. «Кто такая Мод Диксон?», «Синдбад»

Флоренс мечтает стать писательницей. Ее веру в себя подкрепляет мать, которая всю жизнь внушала дочери, что ту ждет великое будущее. Но пока что у нее есть только малооплачиваемая работа помощницы редактора и рассказы, которые никто не хочет печатать. Из-за неудачного романа с начальником она теряет и эту работу. Но неожиданно Флоренс получает предложение стать ассистенткой загадочной писательницы Мод Диксон. Она успешна и знаменита, но никто не знает, как она выглядит. «Кто такая Мод Диксон?» — это история о подмене личности со всеми сложностями такого превращения и со скелетами в шкафу.

Сара Пирс. «Скала Жнеца», Inspiria

Большинство приезжают сюда, чтобы подзарядиться и освежиться. Но кто-то здесь, чтобы отомстить... Экооздоровительный курорт открылся на острове у английского побережья, обещая отдых и расслабление. Но сам остров, известный местным как «Скала Жнеца», имеет темное прошлое. Когда-то это была игровая площадка для серийного убийцы.

Делайла Доусон. «Я — ярость», «МИФ»

Действие происходит в совсем недалеком 2025 году, когда мир охватила таинственная болезнь. Главный ее симптом — неконтролируемые вспышки ярости. Если человек инфицирован, то все, кто его окружают в опасности, потому что могут быть убиты. На фоне этого коллапса перед читателем предстает домохозяйка Челси. Ее жизнь кажется всем идеальной. Но за закрытыми дверями она становится жертвой домашнего насилия. Уже много лет ее избивает муж. И только ярость, которая погрузила мир в хаос, дает ей возможность вырваться из этого плена.

Джо Спейн. «Кто убил Оливию Коллинз?», «Аркадия»

Оливия Коллинз — одинокая женщина, которая живет в элитном поселке. У нее нет родных и друзей, но она очень хочет наладить дружеские отношения с соседями. Но желание Оливии сблизится с жителями близлежащих домов встречает преграду. Оливия никому не нравится. Более того, ее буквально все ненавидят за то, что она узнала постыдные секреты своих благопристойных соседей. Когда же Оливия пропадает на три месяца, никто из соседей даже не тревожился об этом. И только случайно ее труп нашли в доме Оливии. Это классический детективный триллер, когда жертву все ненавидят и поэтому круг подозреваемых довольно широк.

Джессика Гудман. «Они хотят быть как мы», Like Book

Чем заняты ученики старшей школы? Расследованием убийства. У Джилл нет богатых родителей, но она учится в одной из элитных школ страны. Чтобы получить там место, Джилл много занималась и в результате выиграла стипендию, которая покрыла стоимость обучения. В новой школе у Джилл появилась новая лучшая подруга Шайла. Но их дружба прервалась жестоким убийством подруги. В смерти Шайлы обвинили ее бойфренда Грэма. Вроде все встало на свои места. Только позднее Джилл получила доказательства невиновности Грэма. Тогда кто же убил Шайлу?

Джеймс Стюарт. «Шайка воров с Уолл-стрит», «Альпина Паблишер»

Жанр этой книги описали как документальный бизнес-триллер. Журналист Джеймс Стюарт получил Пулитцеровскую премию за свое расследование изнанки Уолл-стрит. Он обнажил коррупцию, преступные сговоры, манипулирование ценами и использование инсайдерской информации. В основе книги реальные события, документы и торговая информация. Но описание человеческих мотивов, негласных правил, по которым играет крупный бизнес, и спекуляций невероятного масштаба наполняют книгу драматизмом и создают постоянное напряжение.

Алисса Наттинг. «Созданы для любви», «Лайвбук»

Хейзел на протяжении многих лет жила в плену у собственного мужа. Он мультимиллионер, фанатично привязанный к гаджетам. Ему важен контроль, поэтому он изолировал жену от общества. Сначала Хейзел смирилась с таким положением дел, а потом муж решил вставить ей в голову чип. Именно тогда женщина решила бежать. Она перебирается в трейлер к своему тоже не совсем здоровому отцу. И там Хейзел задумывается, а вдруг чип уже вживлен в ее мозг, а муж может отслеживать ее мысли и чувства.

Хилари Дэвидсон. «Значит, я умерла», Inspiria

Это напряженный триллер о мертвой женщине, которая предсказала собственное убийство, а также о ее сестре, которая хочет узнать правду. У Дейдре разбивается сердце, когда ее любимая сестра Кэролайн внезапно умирает. Но горе прерывает сообщение, которое Кэролайн отправила несколькими днями ранее, предупреждая, что ее смерть не будет случайной. Давно привыкшая быть изгоем для своей семьи, Дейдре прикрывает татуировки и направляется на Манхэттен, на похороны сестры.

Ася Володина. «Протагонист», «Редакция Елены Шубиной»

Студент академии Никита выпал с 11-го этажа. Убийство, самоубийство или несчастный случай? Чтобы разгадать загадку этого происшествия, нужно допросить всех, кто близко общался с Никитой или может дать хоть какую-то информацию. Перед читателями предстают девять историй от девяти людей: преподаватель немецкого языка, староста, старшая сестра, декан философского факультета, секретарь декана, психолог, девушка из соседней комнаты, сосед по комнате в общежитии и мать. Девять историй о Никите, и каждая из которых дополняет или разрушает сложившуюся картину событий.

Джек Джордан. «Не навреди ему», «МИФ»

Анна — известный кардиохирург. Марго — мошенница, которая устроилась работать в больницу. Рейчел — сотрудница полиции, у которой несколько лет назад погиб сын. Все они замешаны в жуткой истории. Соседка Анны убита, а ее сын пропал. Ей ставят ультиматум: Анна должна не спасать пациента на операционном столе, тогда ее сын вернется. В противном случае она не увидит его никогда. Это медицинский триллер о том, что сильнее: клятва врача или клятва матери защищать своего ребенка.

Джейсон Рекулик. «Скрытые картинки», «Азбука»

Мэллори Куин была подающей большие надежды спортсменкой. Но это в прошлом. Сейчас она наркоманка без дома. У нее нет будущего и семьи. Но Мэллори смогла преодолеть эту жизненную катастрофу, она выкарабкалась. Она пытается начать жизнь заново, планирует получить образование. Но для начала нужно найти работу. Случайно подворачивается предложение занять должность няни в тихом городке в респектабельном доме. Мэллори соглашается, а после встречи с мальчиком Тэдди с нетерпением жаждет приступить к выполнению своих обязанностей. Тэдди любит рисовать. Но постепенно его рисунки становятся все более ужасающие с сюжетами про убийство некой женщины. В этом мистическом триллере Мэллори пытается понять, что скрывается за этими рисунками и кто разговаривает через них.

Натали Д. Ричардс. «Пять абсолютных незнакомцев», Like Book

Парень со сломанной ногой, неразговорчивая девушка, студент-медик, студентка Харпер и главная героиня Мира. Все они оказались в одной арендованной машине и двигаются по направлению Питтсбурга. Мира едет на Рождество к матери, которая тяжело переживает развод. Изначально она планировала лететь на самолете, но их рейс совершил посадку в аэропорту другого города из-за снежной бури. Мира, как и ее попутчики, решила не ждать улучшения погодных условий и отправиться в путь на авто. Только вот доберутся далеко не все, потому что один из них очень не хочет, чтобы Мира попала домой.

Ксения Букша. «Но человека человек», «Лайвбук»

Четыре истории. Страшных, но обыденных. Такое может случиться в любом городе. Такое случается в любом городе. Это преступления, которые совершены от отчаяния, страха и страсти. Но Букша пытается показать не хронику событий, а их психологическую составляющую. Она исследует все самые темные закоулки человеческой души как психолог, социолог и писатель. Но здесь не только мрак и отчаяние, в этих историях есть надежда.

Симона Сент-Джеймс. «Сломанные девочки», «Синдбад»

В книге две сюжетные линии. Действие первой разворачивается в послевоенной Великобритании. Перед читателем предстает мрачный интернат для трудных девочек и четыре его главные героини. Именно в это время происходит первое убийство. Вторая сюжетная линия рассказывает о журналистке Фионе Шеридан и ее парне — полицейском Джейми Крилле. Сестра Фионы была убита 20 лет назад. И между первым убийством и вторым есть мистическая связь, которую пытаются разгадать Фиона и Джейми.

Белла Маки. «Как убить свою семью», Inspiria

Грейс — серийная убийца, и она убивает не просто так. Грейс мстит своей семье. За то, что оттолкнули ее, потому что она незаконнорожденная. За то, что она не вписалась в богатую семью отца. Но еще больше Грейс мстит своей матери. Циничная и потрясающая антигероиня, которая остро наблюдает, а судит еще острее. Но что бы она ни делала, она уверена в нашем сочувствии.

Мэтт Уиттмен. «Ожерелье», «МИФ»

У Сьюзен Лентиго похищают и убивают семилетнюю дочь Эми. Но довольно быстро находят виновного. Им оказался сезонный строитель. Спустя 20 лет после трагедии Сьюзен все также живет в этом маленьком городке и работает официанткой. После долгих судебных заседаний и ожидания приговора Сьюзен узнает о дате казни убийцы ее дочери. Все жители города собирают для женщины деньги, чтобы она могла отправиться через все штаты и посмотреть исполнение приговора. По пути она заезжает к бывшему мужу и замечает на его дочери такое же ожерелье, которое было на Эми в день похищения. К слову, украшение так и не нашли. Этот факт посеял в Сьюзен зерно сомнения, а точно ли строитель и есть убийца ее дочери?!



Екатерина Петрова, фото Максима Платонова, иллюстрации Никиты Коновальцева