Магия вне Хогвартса

Что такое магический реализм, как он появился и чем отличается от фэнтези

Фото: Никита Коновальцев

Представьте женщину, чьи слезы собирались в лужицу, а лужица превращалась в ткань. Благодаря этому необычному дару она открыла магазин по продаже тканей и заработала состояние. Это странное сочетание магии и обыденности — главная отличительная черта магического реализма. Последнее время этот жанр набирает популярность, а книги с его элементами получили Пулитцеровскую, Нобелевскую и Букеровскую премии.

Что такое магический реализм

На первый взгляд, термин «магический реализм» может показаться оксюмороном. Но на самом деле его определение довольно конкретно. Магический реализм — это жанр художественной литературы, который описывает место действия, уходящее корнями в реализм, но с элементами фэнтези. Другими словами, мир, в котором разворачивается история, почти полностью идентичен нашему, за исключением парочки существ или явлений из вымышленных миров.

Часто в таких произведениях нет объяснения магии, как она работает и почему появилась. Это главное отличие магического реализма от фэнтези. Именно поэтому книги о Гарри Поттере относятся к последнему жанру. Здесь детально описанный мир, который работает по определенным правилам, а персонажи делятся на героев и злодеев. В книгах магического реализма магия или чудо — это обыденность, которая происходит с обычными людьми. У магических реалистов нет задачи объяснить магию, главное здесь — то, что она представляет и как влияет на персонажей.

Как появился магический реализм

Термин «magischer realismus» впервые использовал немецкий искусствовед Франц Роо в 1925 году в своей книге Nach Expressionismus: Magischer Realismus. С его помощью он объяснил понятие «Новой объективности». Это стиль живописи, который был популярен в Германии в то время и который выступал в качестве альтернативы экспрессионизму. Роо использовал термин «magischer realismus», чтобы подчеркнуть появление в реальном мире волшебных, фантастических и странных объектов.

В 1927 году книгу Роо перевели на испанский язык, и жанр magischer realismus начал набирать популярность в Южной Америке. Главным пропагандистом нового жанра выступил кубинский писатель с русскими и французскими корнями Алехо Карпентьер, который разъезжал между Парижем и Латинской Америкой. Он же перефразировал концепцию Роо в «чудесный реализм».

В 1955 году литературный критик Анхель Флорес ввел термин «магический реализм», в котором сочетались элементы магии и чудес. Именно это словосочетание стало определять жанр и отодвинуло на задний план предыдущее название — «мистический реализм». Флорес назвал аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса первым магическим реалистом, а его сборник рассказов «Всеобщая история бесчестия» — первым произведением жанра.

Однозначно латиноамериканские авторы сделали магический реализм тем, чем он является сегодня. Но еще до них существовали произведения, которые можно отнести к этому жанру. К примеру, за десять лет до того, как Роо ввел новый термин, в 1915 году, Франц Кафка написал повесть «Превращение», которая обладает всеми элементами магического реализма.

Какие основные характеристики магического реализма

Каждый роман в жанре магического реализма уникален, но тем не менее у всех произведений есть общие черты. Как я уже писала выше, действие происходит в реальном, знакомом читателю мире. Но в каждой истории появляются элементы фэнтези — от говорящих предметов до призраков и духов, которых персонажи воспринимают как само собой разумеющееся. Магические элементы — часть повседневной жизни, и автор не объясняет их появления.

Часто писатели используют магический реализм для прикрытия критики общества, элиты или политической ситуации. Широкий охват жанр получил в странах Латинской Америки, которые на протяжении всего XX века были экономически ослабленными и подвергались эксплуатации со стороны более сильных западных стран. За флером магических историй писатели-реалисты выражали свое отвращение и критику американского империализма.

К тому же магический реализм не придерживается типичной повествовательной арки с четким началом, серединой и концом, как это принято в других литературных жанрах. Такое повествование делает чтение более интенсивным, так как читатель не знает, когда сюжет начинает развиваться или когда произойдет конфликт.

Кто главный представитель жанра

Мы не можем говорить о магическом реализме и не упомянуть Габриэля Гарсиа Маркеса. «Сто лет одиночества» не просто один из лучших примеров жанра, это одно из величайших литературных произведений XX века. Роман рассказывает об основателе вымышленного города Макондо и нескольких поколениях семьи Буэндиа.

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Екатерина Петрова, иллюстрации Никиты Коновальцева