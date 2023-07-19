Этномаркет, тюркский колорит и показ мод

Как в Альметьевске прошло открытие фестиваля «Каракуз»

Фото: Юрий Евграфов/предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Благотворительного фонда «Татнефть»

В Альметьевске 14 июля состоялось открытие фестиваля «Каракуз». Впервые он прошел в 2021 году как этнокультурный праздник. За короткий срок фестиваль разросся до большого регионального мероприятия с активностями на разных площадках и продолжительностью в три недели. Но, отдавая дань уже сложившейся традиции, первый день фестиваля полностью отдали тюркской культуре и легенде о Каракуз.

Легенда о Каракуз

Каракуз принадлежала к одному из тюркских племен, что жили на юго-востоке современного Татарстана. С одной стороны их соседями были булгары, с другой — кочевники номады. Каракуз была отважной, находчивой и красивой девушкой. Родители обучили ее стрельбе из лука и верховой езде как необходимому навыку в те времена. Однажды номады напали на родное племя Каракуз, она попала в плен, но смогла бежать вместе с сыном номадов Таштемиром. Молодые люди попросили убежище у булгарского хана, стали его почетными гостями, подружились с дочерью хана Алтынчеч и все вместе придумали способ прекращения войн за территории. Торговать, а не воевать. Булгарский хан идею поддержал и дал добро на организацию ярмарки, куда стекались все соседние племена. По легенде, так в этих краях наступил мир и согласие.

Именно легенда о Каракуз легла в основу фестиваля, а культура тюркских народов проходит лейтмотивом через все активности на площадках: «Это погружение в тюркскую культуру в целом. В программе, которую мы формируем, мы стараемся показать историю родного края. Здесь, конечно, пересекаются различные народности», — говорит Ренат Мамин, руководитель Благотворительного фонда «Татнефть» и организатор фестиваля.

Юрий Евграфов/предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Благотворительного фонда «Татнефть»

На главной площадке у здания «Татнефти» в Альметьевске расположились торговые ряды с этнооформлением. На них мастера со всей республики представили свои работы — от глиняных игрушек и посуды до одежды и тюбетеек. Кроме ярмарки, на фестиваль «Каракуз» приехали мастера из разных городов. К примеру, гости могли поучаствовать в мастер-классе и научиться плести ковер из травы или попробовать себя в кузнечном деле. Всем желающим музыканты давали уроки игры на старинных поволжских музыкальных инструментах, а на фудкорте можно было попробовать национальные тюркские блюда — от дымлямы до тушеной конины .

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Благотворительного фонда «Татнефть»

В этом году «изюминкой» фестиваля стал «уголок археологии». Гости и участники увидели найденную на территории Альметьевского района керамику, первые образцы которой датированы II тысячелетием до н. э. Собранные артефакты позволяют проследить историю этносов, сменявших друг друга в течение богатейшей истории района. Это индоиранские племена, сарматы, скифы, именьковцы и тюрки.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Благотворительного фонда «Татнефть»

Большой интерес у гостей вызвала «историческая песочница». Здесь не только дети, но и взрослые могли примерить на себя роль археолога и попробовать найти скрытые под слоями земли и песка исторические находки. Получилось не только праздничное развлечение, но и вовлечение гостей, в том числе ребят, которые задумываются о выборе будущей профессии, в изучение родного края как профессиональную деятельность. Завершали археологическую зону мастер-классы от гончаров. Каждый желающий мог получить навыки гончарного искусства.

Руководитель Благотворительного фонда «Татнефть» Ренат Мамин:

— На этой площадке мы постарались углубиться в определенные направления, что позволило нам расширить аудиторию фестиваля, охватить как можно больше людей и вовлечь в изучение собственной культуры и корней. На других площадках тоже будут свои новшества. В этом году у нас впервые пройдет большой масштабный фестиваль социальных театров, приедут участники из различных городов с инклюзивной программой. Это позволит вовлечь еще больше горожан в наш фестиваль, в том числе людей с ограниченными возможностями. Для нас это очень важно. Мы постарались сделать программу именно под них.

Одежда как культурный код

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Благотворительного фонда «Татнефть»

Главная особенность фестиваля в этом году — это показ одежды, вдохновленной легендой о Каракуз. Новые бренды с аутентичным взглядом KAFE и «Каракуз» ставят перед собой задачу популяризировать национальное культурное наследие в стране и за рубежом, а также создавать новые точки роста для местных представителей креативных индустрий и народных промыслов. Дизайнер Олег Кугушев представил три коллекции для разных целевых аудиторий. Первая коллекция создана в жанре комикса и направлена на молодежь. Это удобная, практичная и стильная одежда, которая сочетает в себе современные тренды с опорой на традиции прошлого. Вторая коллекция — это спортивная одежда, вдохновением для которого послужило Великое переселение народов и, в частности, скифов, которые отправились с Алтая на запад. Активным, сильным и целеустремленным скифам хорошая физическая форма помогала выжить в суровых условиях, сохранить свой род и оставить след в мировой истории и истории республики. Третью коллекцию дизайнер назвал «День / ночь», и она предназначена для выхода в свет.

Дизайнер Олег Кугушев. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Благотворительного фонда «Татнефть»

Дизайнер Олег Кугушев:

— Культура помогает людям сохранить связь с прошлым, сохранить свою идентичность, историческое наследие своего народа. Многое из того, что я видел, вдохновило меня на создание аутентичных коллекций. Я постарался передать это через материалы, фактуру, орнаменты, как в древности передавали письмена, рисуя их на скалах, глиняных табличках. Мне хочется, чтобы послания предков сопровождали нашу повседневную жизнь, а не хранились в архивах музеев и библиотек, восхищая только ученых и собирателей народных традиций. Так и родились эти коллекции, несущие в себе послание из прошлого и культурный код нашего народа.

Коллекции были созданы за четыре месяца, что, по словам самого Кугушева, «казалось невозможным». Эскизы были разработаны в Альметьевске, а отшиты на фабриках Республики Татарстан, Краснодарского края и Республики Абхазия. Контроль всех процессов онлайн курировал лично Кугушев.

Ренат Мамин. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Благотворительного фонда «Татнефть»

Кстати, в демонстрации коллекции «День / ночь» принял участие Ренат Манин. «Я переполнен эмоциями. Для меня это первый опыт — ходить по подиуму. Огромное спасибо вам за поддержку, за теплый прием. Ощущается глубокое чувство удовлетворения и радости», — сказал Мамин после показа.

Кыл кубыз, думбыра, даф, ятаган, курай и другие



Завершился первый день фестиваля «Каракуз» выступлением этнических групп и музыкантов из Татарстана, Бурятии, Алтая, Якутии, Краснодарского края, Удмуртии, Мордовии и Казахстана. Среди выступающих был уникальный коллектив «Кадим Алмет», состоящий из непрофессиональных исполнителей, жителей Альметьевска. Музыканты исполнили баиты, собранные в ходе этнографических экспедиций по более чем 220 селам Татарстана, Оренбургской и Челябинской областей. При этом использовали в своем выступлении исключительно традиционные инструменты татарского народа — кыл кубыз, думбыру, даф, ятаган, курай и другие.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Благотворительного фонда «Татнефть»

Завершился первый день фестиваля выступлением этноисполнительницы мирового уровня — уроженки Якутии Олены Уутай. Певица поразила зрителей не только несколькими видами северного горлового пения, но и игрой на бубне, варганах разных этносов, умелой комбинацией аутентичного звучания с современной электронной музыкой.

Юрий Евграфов/предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Благотворительного фонда «Татнефть»

Праздничные мероприятия будут проходить каждые выходные до 5 августа. Гостей ждет фестиваль бардовской песни, а также фестиваль современной хореографии «Воздух» и фестиваль уличной культуры «Свобода». Продолжатся мастер-классы по живописи. Посетители смогут увидеть современные театральные и хореографические постановки на улицах города, присутствовать на кинопоказах, поучаствовать в книжном клубе и попробовать необычные блюда на гастрофестивале. «Каракуз-2023» завершится большим джазовым концертом на городском пляже.



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