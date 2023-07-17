Михаило-Архангельскую церковь передают Казанскому Богородицкому монастырю

Восстановленный многострадальный памятник деревянного зодчества освятят этим летом — на церемонию ждут раиса РТ

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Комитетом РТ по охране ОКН

Как выяснило «Реальное время», после многолетних проблем с реставрацией этим летом будет освящена деревянная Михаило-Архангельская церковь в селе Архангельские Кляри Камско-Устьинского района — церемонию проведет митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Ожидается, что в торжествах примет участие раис Татарстана Рустам Минниханов. Одновременно с последними приготовлениями к открытию храма решается вопрос о его передаче Казанскому Богородицкому монастырю, сообщил нашему изданию председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. Кроме того, отреставрированный памятник истории и культуры середины XVIII века сменит свой статус — с этой целью провели историко-культурную экспертизу.

«Храм будет передан Казанскому Богородицкому монастырю»

В Татарстане готовят к открытию еще одну восстановленную православную святыню — Михаило-Архангельскую церковь в Камско-Устьинском районе. Сегодня в храме идут последние приготовления к торжественной церемонии освящения, а кроме того, решается вопрос о его владельце, сообщил в беседе с корреспондентом «Реального времени» председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия:

— Сейчас мы решаем вопрос о передаче районом земельного участка, где стоит храм, в пользование РПЦ. С благословения владыки Кирилла определились, что объект будет передан Казанскому Богородицкому монастырю, который будет полностью управлять этим объектом культурного наследия, — сообщил нашему изданию Иван Гущин.

По его словам, комитет ведет работу по оформлению права собственности церкви на религиозную организацию: «Отец Марк сейчас занимается этим, и последние штрихи по иконостасу делаются уже служителями монастыря. Еще есть небольшие вопросы по благоустройству, сам храм уже готов, и, в принципе, мы ждем на открытие храма раиса республики. Пока точная дата не определена, но однозначно это произойдет этим летом — чин освящения проведет митрополит Казанский и Татарстанский».

О том, что ремонтно-реставрационные работы в старинной деревянной церкви полностью завершены, в комитете сообщили в конце мая.

Храм будет передан Казанскому Богородицкому монастырю. Фото: предоставлено realnoevremya.ru Комитетом РТ по охране ОКН

Восстанавливать уникальный памятник деревянного зодчества, возведенный в селе Архангельские Кляри в середине 1750-х годов, было решено в 2018 году — процесс доверили реставратору из Вологды Александру Попову. Храм аккуратно разобрали и вывезли для восстановительных работ в город Кириллов Вологодской области, где им должны были заняться сотрудники компании Попова «Реставрационный центр — архитектура, производство, обучение».

Республике пришлось вмешаться и забрать разобранный храм домой. Фото: Ринат Назметдинов/ realnoevremya.ru

Однако церковь, сохранявшаяся на протяжении почти трех столетий, едва не была утеряна из-за плохих условий хранения в разобранном виде на открытой площадке под дождем и снегом. Сообщалось, что ее фактически превратили в дрова.

Как установили эксперты, в результате были утрачены деревянная лестница на колокольню, внутреннее декоративное убранство, деревянные полы, оконные рамы и церковные двери. Внешнее декоративное убранство и обшивка церкви имели следы загнивания.

Республике пришлось вмешаться и забрать разобранный храм домой, на реставратора Попова завели уголовное дело. Сегодня его уже прекратили за сроком давности. В Татарстане решили самостоятельно восстанавливать церковь, ее доверили мастерам казанской «Объединенной строительной компании». Осенью прошлого года на храме установили купола и приступили к внутренним отделочным работам. По словам главы Комитета по охране ОКН, сумма инвестиций с учетом инженерного оборудования составила порядка 60 млн рублей. Возрождали храм на благотворительные средства и пожертвования прихожан.



В Вологодской области храм фактически превратили в дрова. Фото: Ринат Назметдинов/ realnoevremya.ru

Четыре вехи истории почти трехсотлетнего храма

Михаило-Архангельская церковь вскоре начнет принимать прихожан, а заодно и сменит свой статус. Впервые ее взяли под охрану 21 год назад — с тех пор она была в статусе выявленного объекта культурного наследия. Как пояснил нашему изданию Иван Гущин, чтобы включить объект в реестр памятников истории и культуры, после проведенных ремонтно-реставрационных работ необходимо пройти историко-культурную экспертизу. После согласования Михаило-Архангельская церковь станет памятником регионального значения.

Как указал эксперт в акте ГИКЭ, «объект сохранил свою историческую роль в пространстве региона, связан с формированием и освоением пространства д. Архангельские Кляри, основанной в первой половине XVII века дворянами Косяковскими».

История церкви, названной в честь архангела Михаила, берет начало в 1757 году, когда ее построили на средства прихожан. Храм соорудили «кораблем», он имел двухсветный высокий квадратный в плане четверик с двумя разновеликими восьмериками над ним, пятигранный алтарь, трехстенный прируб трапезной в створе кафоликов, шаровидную главу в завершении. Было два входа — западный и северный. Северный — в стене кафоликона, был оформлен в виде пятичастного портала. В конце XIX века при храме открыли церковно-приходскую школу. К 1920 году в селе проживали свыше 400 человек, а к 2012-му, — всего 16.

Сегодня Михаило-Архангельская церковь — одна из старшейших из сохранившихся деревянных церквей в Татарстане. Фото: предоставлено realnoevremya.ru Комитетом РТ по охране ОКН

Сегодня Михаило-Архангельская церковь — одна из старшейших из сохранившихся деревянных церквей в Татарстане, ее историю делят на четыре основных периода. Первый — с основания по 1856 год. Сотню лет она сохраняла свой внешний облик и внутреннее убранство, но после реконструкции до сегодняшнего дня сохранила свою основу. В середине XIX века храм был отремонтирован на средства помещицы Соколовой — тогда были изменены многие его конструкции и интерьеры. Третий период ведет отсчет с 1912 года, когда по проекту казанского архитектора С.В. Бечко-Друзина была выстроена двухъярусная колокольня, срубовое основание которой стало притвором храма.

Печальная страница в истории церкви началась после 1917 года, когда храм потерял часть своих прихожан, а оставшиеся уже не могли на свои средства поддерживать его состояние на должном уровне. С 1930 года церковь, как и большинство других культовых сооружений, приспособили под хранилище зерна. В 1990 году для церкви архитектор Х.Г. Надырова и историк Р.В. Салихов составили «Паспорт памятника истории и культуры».

В период с 2018 по 2023 год храм был отреставрирован. Фото: предоставлено realnoevremya.ru Комитетом РТ по охране ОКН

В 2002 году по решению Минкульта Татарстана храм включили в список вновь выявленных объектов республики, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. В 2017 году церковь вошла в перечень объектов культурного наследия для разработки документации по реставрации объектов культурного наследия в рамках реализации госпрограммы «Развитие культуры Республики Татарстан» на 2014—2020 годы». В период с 2018 по 2023 год храм был отреставрирован.