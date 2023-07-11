«Невыгодно: содержание скота дорожает, а цена молока падает»

Татарстанские фермеры — о проблеме снижения поголовья КРС в республике

В Татарстане продолжает снижаться поголовье крупного рогатого скота, в том числе в личных подсобных хозяйствах. Об этом говорили в кулуарах конкурса племенных животных молочной направленности в рамках прошедшей в Казани выставки «Всероссийский день поля». Фермеры и рядовые жители села рассказали, что им приходится отказываться от содержания КРС в своих хозяйствах: «Это совсем невыгодно», — признались они корреспонденту «Реального времени».

«В сельском стаде осталось 40 коров вместо 60»

Ильнур Шамсутдинов живет в деревне Вахитово Кукморского района, работает помощником селекционера в ООО «Агрофирма Вахит», где содержатся 6 000 голов скота, 3 000 из них дойные коровы. В среднем ежесуточно с каждой буренки получают 30 литров молока. У себя, в личном хозяйстве Ильнур Шамсутдинов тоже держит четырех коров, что по нынешним временам большая редкость — многие отказываются от содержания КРС.

У себя, в личном хозяйстве Ильнур Шамсутдинов тоже держит четырех коров. Фото: Миляуша Кашафутдинова/realnoevremya.ru

— Главная причина — это снижение цены на молоко. В этом году она особенно сильно понизилась. Сегодня сборщики молока покупают его у населения за 19 рублей 50 копеек за литр. Разница по сравнению с прошлым годом очень существенная — почти на 10 рублей дешевле. В прошлом году цена держалась на уровне 29—30 рублей за литр. В то же время корма становятся только дороже. Теперь накладывается и засуха. Надеемся, что сенаж спасет в этой ситуации. И колхоз помогает сеном и зернофуражем, — рассказал фермер.



По словам Ильнура Шамсутдинова, судить о том, как эта ситуация сказывается на поголовье КРС, можно и по величине сельского стада. В прошлом году пасти выводили 60 коров, в этом — только 40.

«Содержать скот становится невыгодно»

О той же проблеме для личных подсобных хозяйств говорит и заместитель директора арской агрофирмы «Возрождение» Ришат Валиев. В хозяйстве в среднем на каждую молодую корову ежесуточно приходится по 30—40 литров молока в сутки, а после того, когда животное отелится во второй раз, удой увеличивается до 50—60 литров в сутки. Всего на ферме содержится 1 200 дойных коров, общее поголовье около 4 тысяч. Но при этом в деревнях количество КРС сильно сокращается, отметил собеседник издания.

В деревнях количество КРС сильно сокращается, отметил Ришат Валеев. Фото: Миляуша Кашафутдинова/realnoevremya.ru

— Как и везде, проблема в низкой закупочной цене молока. Сейчас в Арском районе молоко у частников собирают примерно по 18—20 рублей за литр, а содержание КРС становится только дороже. К примеру, один рулон сена выходит примерно на 2 тысячи рублей, зернофураж — 8 рублей за килограмм. Содержать скот у себя в личном хозяйстве становится невыгодно. Мы в своем хозяйстве стараемся помочь своим сотрудникам, которые оставляют личный скот. Купили упаковщик, делаем монокорм и раскладываем его в мешки по 20 кг. Используя только такой корм и не докупая сено или зернофураж, можно доить с одной коровы 25—30 литров молока и у себя в личном подсобном хозяйстве. Своим сотрудникам мы продаем корм по себестоимости, — рассказал Ришат Валеев.



«И на молоко, и на мясо цена занижена»

Цена у приемщиков низкая не только на молоко, но и на мясо, рассказал Рифат Замалетдинов, главный зоотехник и ветеринарный врач рыбно-слободского хозяйства «Логос». В 2008 году сюда из Канады привезли 350 голов племенного скота. Сейчас в хозяйстве 726 голов племенных быков.

Рифат Замалетдинов признался, что отказался от КРС в личном хозяйстве — ни времени, ни выгоды. Фото: Миляуша Кашафутдинова/realnoevremya.ru

— Эта порода очень спокойная и быстро привыкает к нашему климату. Бычков у нас покупают и частные лица, берут на откорм. Стоимость живого веса сейчас 250—300 рублей за килограмм. Если продавать ниже этой планки, нет резона держать хозяйство и выращивать скот, — считает главный зоотехник. — Мы выращиваем племенных бычков, и нам бы хотелось продавать их не просто на мясо, а живым весом, чтобы увеличивать количество племенных животных. Это направление продаж сейчас идет не слишком активно, хотя государство дает субсидии на покупку племенного скота.

Рифат Замалетдинов признался, что отказался от КРС в своем личном хозяйстве. Говорит, что ни времени, ни выгоды особой нет. В его подворье содержатся козы, куры и утки: «Коров не держим. Основная причина в том, что цены на молоко очень низкие — около 18 рублей за литр». Нерентабельным становится и разведение скота на мясо, посетовал мужчина:

— Если в прошлом году сборщики принимали мясо за 150 рублей за килограмм, то сегодня они снижают цену до 140, а то и до 130 рублей за кг. Нам приходится соглашаться и на эти деньги. Скот реализовывать все равно надо. Куда нам деваться?

Снижение цены сборщики объясняют тем, что мяса и молока на рынке слишком много — их завозят, например, из Белоруссии. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

По словам ветврача, снижение цены сборщики объясняют тем, что мяса и молока на рынке слишком много, они завозятся из других стран, например, из Белоруссии:

— Нелогичная ситуация: содержание скота дорожает, а цена молока и мяса падает. Самая главная проблема — это реализация. Сельские жители готовы много работать, но хотелось бы получать хоть какую-то выгоду.

По всей России, в том числе и в Татарстане, наблюдается сокращение поголовья крупного рогатого скота. В 2022 году оно достигло исторического минимума — около 17 млн голов в стране. Для сравнения, даже в начале 1990-х годов в агропромышленном секторе насчитывалось 57 млн. За последние три года Татарстан утратил десятую часть коров, в хозяйствах всех категорий поголовье сократилось на 106 тысяч. Снижение количества КРС продолжается и в этом году. По последним данным, на конец апреля в республике насчитывалось 924,9 тысячи голов крупного рогатого скота, что на 0,9% ниже аналогичного периода прошлого года.

