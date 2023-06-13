Поголовье крупного рогатого скота в Татарстане продолжает сокращаться

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на конец апреля 2023 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 924,9 тысячи голов крупного рогатого скота. Это на 0,9% ниже аналогичного периода прошлого года.

Вместе с этим зафиксирован рост количества коров. На конец апреля в хозяйствах всех категорий их насчитывалось 325,6 тысячи, что на 1% больше, чем на аналогичный период 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На 6,5% по сравнению с концом апреля прошлого года в Татарстане сократилась численность свиней — до 469,5 тысячи. Овец и коз в республике стало меньше на 1,2% — 341,8 тысячи.

Растет в республике по-прежнему численность птицы. На конец апреля 2023 года их насчитывалось 19,3 миллиона, что на 2,2% больше, чем на аналогичный период прошлого года, следует из данных Татарстанстата.

Напомним, на конец зимы 2023 года в хозяйствах всех категорий Татарстана насчитывалось 918,6 тысячи голов крупного рогатого скота. Это на 1,8% меньше, чем на конец февраля прошлого года.



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Татьяна Демина