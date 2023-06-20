Миллионы цветов и сотни деревьев: в Казани до конца года проведут масштабное озеленение

Как столица Татарстана может претендовать на лидерство в рейтинге «зеленых» городов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время, в текущем году столицу Татарстана ждет масштабное озеленение, на которое городские власти выделили более 162 миллионов рублей. Отметим, что Казань украсят не только цветами и кустарниками, но и малыми архитектурными формами — на городских улицах и в общественных пространствах установят новые скамейки и урны. Вместе с этим будут обновлены и несколько объемных цветочных скульптур, которые были установлены к памятным событиям (FIFA 2018, WorldSkills 2019) и уже давно стали визитной карточкой города. Подробнее — в нашем материале.

Как город с «Зеленым рекордом» не попадает в число лидеров по озеленению

Отметим, что стоимость озеленения Казани значительно увеличилась по сравнению с прошлым годом. Так, весной 2022-го на цветочно-ландшафтное оформление города было выделено 55,4 миллиона рублей. В комплекс работ входили все то же устройство цветников, в том числе объемных цветочных фигур, ремонт и оформление объемных композиций, устройство газона, посадка кустарников и т. д. Однако тогда работы выполнялись до 3 ноября. До прошлого года мэрия выделяла средства лишь на озеленение отдельных городских участков. Например, в 2021-м: 25,8 миллиона рублей на высадку деревьев и кустарников на улице Тихомирнова и проспекте Универсиады.

При этом все эти растения появляются на городских улицах не просто так — в столице Татарстана с 2011 года реализуется проект «Зеленый рекорд». Как рассказывал еще в 2022 году глава муниципалитета Ильсур Метшин, за 11 лет в Казани посадили 540 тысяч крупномерных деревьев и 150 тысяч многолетних растений. Однако стоит отметить, что в 2021 году Казань занимала лишь четвертую строчку рейтинга «зеленых» городов, а в 2020-м и вовсе была на 12-м месте.

В 2023-м город пытается наверстать упущенное. Как уже заявил в прошлом месяце мэр Казани, в этом году специалисты по благоустройству пройдут квалифицированное обучение по озеленению территорий. Также для эффективной подготовки экспертов по озеленению подготовят учебник. С его помощью сотрудники смогут ознакомиться с правилами по уходу за деревьями и кустарниками, методиками их посадки и защиты.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Из общей суммы 55 миллионов выделили на цветы

Что же касается планов по посадке растений, то отметим, что только 55 миллионов рублей выделено на закупку и посадку цветов. К основным требованиям по поставке рассады относится то, что она должна быть: здорова, не иметь механических повреждений, иметь хорошую корневую систему и симметричное развитие. Кроме того, качество всех растений должно быть подтверждено фитосанитарным сертификатом. С помощью этой рассады на улицах будут создаваться цветники, а также обновляться объемные фигуры и клумбы.

Разбивка цветников из однолетних растений производится с использованием следующих видов: сальвия, бегония, гацания, тагетис, цинерария, петуния, табак, георгины, целлозия, перетрум, алиссум, агератум, иризине, канны, альтернантера, антиринум.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

При этом высадка рассады должна производиться строго утром или к концу дня, а в пасмурную погоду — в течение всего дня. Как подчеркивается в проектной документации, исполнитель обязуется высаживать цветы только во влажную почву. Более того, на всех цветниках и клумбах должны на 100% соблюдаться требования по ассортименту и цветовой гамме. В дальнейшем на протяжении всего сезона подрядчик должен будет следить за растительностью — очищать ее от сорняков, поливать, подкармливать и обрабатывать. Говоря о поливе, стоит отметить, что вместе с высадкой рассады будут произведены демонтаж существующей системы подачи воды и установка нового профессионального оборудования.

Еще в апреле этого года мэрия Казани сообщала, что в этом году на территории города высадят 3 миллиона цветов. На 40 улицах города оформят 2 047 цветочных кашпо. Для этого сотрудники треста вырастили 31 тысячу ампельных петуний. Высаживать их начали в начале мая — к празднованию Дня Победы (на различных участках в парках Победы, Урицкого и Петрова, — прим. ред.). Также месяц назад глава Комитета внешнего благоустройства казанского исполкома Игорь Саляхутдинов рассказал РБК, что за счет бюджетных средств в столице Татарстана будет выполнено цветочное оформление на 60 улицах, на общей площади более 19 тысяч кв. метров. Речь шла именно о данной закупке, потому как он уточнил, что на эту работу будет выделено более 160 миллионов рублей. По его словам, цветниками будут украшены улицы Пушкина, Лобачевского, Ершова, Оренбургский тракт, проспект Универсиады, Хакима и другие.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Из 24 композиций в Казани обновят лишь 20

Говоря об объемных цветочных скульптурах, нельзя не отметить, что всего в Казани их установлено 24 единицы. Восстанавливать в этом году будут лишь 20:

«Стена FIFA 2018», «Бутса» и «Свисток» по ул. Чистопольской;

«Барс» по ул. Татарстан;

«Мяч» и «Тюльпаны» по пр. Универсиады;

«Бамбуковое дерево» по ул. Тихомирнова;

«Мяч с футболистами» на пересечении ул. Декабристов и М. Вахитова;

«Аисты», «Шары», «Мир в твоих руках», «Лебеди», «Книга», «Бублики», «Алиса», «Кролик», «Чеширский Кот» — установлены в парках, дворах и других общественных пространствах.

В список не вошли «Лилия», «Пирамидки», «Ромбы».

Сначала исполнителю предстоит выполнить ремонт металлических каркасов и иных элементов, входящих в состав единого композиционного состава объектов. Далее все конструкции будут заполняться грунтом (глина — 25%, растительная земля — 38%, навоз — 37%), а уже после этого засаживаться цветочной рассадой. Кроме того, на некоторых композициях, имеющих системы автоматического полива и подсветку, будут проведены дополнительные работы по их восстановлению.

«Стена FIFA 2018». Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Скамейки, деревья и газон: власти Казани покупают «парк»

Высаживать в городе будут не только цветы — в список покупаемых растений вошли несколько сотен деревьев. Среди них: 166 лип мелколистных, 223 гибридных тополя и пять пирамидальных тополей, 30 елей, 47 вязов, 16 рябин, 88 берез, шесть ив и шесть кленов, а также семь туй. Каждому из этих деревьев также будет обеспечен уход, а именно их обрезка, которая будет осуществляться по решению Казгордумы.

Также для 143 деревьев будут закуплены специальные металлические ограждения высотой 2,4 метра. Вместе с ними городские власти приобретут 76 чугунных скамеек со спинками, 73 урны из оцинкованной стали и 14 цветочниц. Кроме того, будут закуплены два вида кустарников в количестве почти 300 единиц.



Фото: скриншот проектной документации от realnoevremya.ru

Все это появится не только на территориях казанских парков, но и на обычных улицах. Помимо упомянутых работ по посадке растений и установке оборудования, подрядчик также займется выкладыванием новых рулонов газона, что тоже является немаловажной составляющей этого муниципального контракта. Как указывается в документе, перед его устройством исполнитель должен приготовить основание со слоем растительной земли не менее 5 сантиметров. Работы также должны проводиться исключительно на утрамбованной и увлажненной почве. При этом каждый ряд рулонной дернины необходимо закрепить двумя-тремя колышками.

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