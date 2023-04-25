К лету в Казани высадят три миллиона цветов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В этом году на улицах Казани высадят 3 млн цветов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

На 40 улицах города оформят 2 047 цветочных кашпо. Для этого сотрудники треста вырастили 31 тысячу ампельных петуний. Также в городе украсят объемные цветочные фигуры, всего подготовят 50 композиций.

Так, на «Стене ФИФА» высадят 54 тысячи штук седума, на «Бутсе» — 14,5 тысячи штук цинерарии, на «Дереве» — 28 тысяч штук бегонии и тагетеса. Также сотрудники треста украсят фигуры «Свисток» около стадиона «Ак Барс Арена», «Аисты» в Советском районе, «Алиса», «Чеширский кот» и «Белый кролик» перед театром кукол «Экият», «Мир в твоих руках» у речного порта и другие.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— В апреле саженцы вынесли в парник, откуда их уже отправят на высадку в город. Делать это начнут в конце мая, но в памятных местах Казани в преддверии Дня Победы высадка начнется раньше. Например, 4—5 мая цветы появятся в парках Победы, Урицкого и Петрова, — рассказала управляющая трестом Роза Заббарова.

После посадки цветов за ними обещали ухаживать в течение лета. Их будут поливать, пропалывать и удобрять.

Ко Дню Победы готовятся не только в Казани, но и в Елабуге. Как выяснило «Реальное время», там проведут масштабное озеленение улиц к празднованию 78-й годовщины праздника. На эти цели городские власти готовы выделить из муниципального бюджета более 2,2 миллиона рублей. Планируется, что на эту сумму закупят десятки тысяч цветов, саженцев деревьев и кустарников у тепличного комбината, найденного исполнителем.



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Айрат Назипов