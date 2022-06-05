В Казани погибло 1 300 высаженных в прошлом году деревьев на миллионы рублей

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

За прошлый год погибло 5% деревьев

За прошлый год в Казани высадили почти 27 тысяч деревьев, из которых погибло 5%. Это около 1 300 деревьев. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе мэрии города.

— По итогам 2021 года в городе высажено 26,5 тыс. деревьев и 13,2 тыс. кустарников. Результат проверок 2021 года показал, что отпад не прижившихся деревьев составляет 5% при нормативе отпада в 10%, — пояснили казанские власти.

Фото: Максим Платонов (архив)

Основными причинами гибели деревьев, как рассказали в пресс-службе мэрии города, становятся несвоевременный полив или вандальные действия. Например, когда водитель неаккуратно паркуется или при уборке снега рабочие сбивают растение.

За 11 лет высадили полмиллиона деревьев и 150 тысяч кустарников

Проект «Зеленый рекорд», в рамках которого высаживаются растения, стартовал в 2011 году. За это время в столице Татарстана посадили 540 тысяч крупномерных деревьев и 150 тысяч многолетних растений.

Реализация проекта продолжается. Например, в самом конце 2021 года мэрия Казани выделила 25,8 миллиона рублей на высадку деревьев и кустарников на улице Тихомирнова и проспекте Универсиады.

Фото: Анна Сейтумерова

Заказчик — администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани — требовала от подрядчика высадить на улицах вязы, липы, рябину, яблони, березы, татарский клен, ели, тополя и кустарники разных сортов. Средства выделялись из городского бюджета. Завершить посадку должны к 30 ноября этого года.



На проспекте Универсиады в этом году уже высадили несколько деревьев. Работы велись весной — 28 апреля городские власти отчитались о высадке 15 деревьев, уточнив что это лишь малая часть. В рамках компенсационной посадки в городе появится 4 тысячи деревьев.

Сколько стоит одно дерево?

Стоимость работ по высадке деревьев складывается сразу из нескольких вещей: цены самого дерева, зарплаты рабочим, пенькового шпагата, воды, стоимости аренды техники и других факторов.

Цена каждого дерева зависит от сорта. Так, например, один обыкновенный вяз из ранее упомянутого тендера стоит 13 750 рублей. В такую же цену муниципальному бюджету обходится тополь-38. Немного дешевле стоит ель обыкновенная — 12,5 тысячи рублей.

Наиболее дешевым деревом оказался татарский клен — 10,8 тысячи рублей. Дороже всего городскому бюджету стала яблоня роялти — на закупку одного дерева выделили 20 958 рублей.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Если связать эти цены с количеством погибших в прошлом году деревьев, то муниципальный бюджет потерял от 14,3 до 27,8 миллиона рублей. Все зависит непосредственно от вида погибших деревьев.

За кустарники просят в разы меньше. В уже упомянутом тендере на закупку одного растения с комом земли было выделено 2 524 рубля.

Артем Гафаров