Новости общества

10:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани восстановят 24 объемные цветочные фигуры — фото

09:52, 28.05.2022
В Казани восстановят 24 объемные цветочные фигуры — фото
Фото: kzn.ru

В Казани восстановят 24 объемные цветочные фигуры. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе мэрии города.

Восстановление фигур и цветников идет уже сейчас, однако не определено время окончания работ — все будет зависеть от погодных условий в Казани. Уже начались работы по озеленению фигур возле «Ак Барс Арены».

24 объемные фигуры представляют из себя 20 композиций:

  • «Стена с силуэтами футболистов».
«Стена с силуэтами футболистов». Фото: Максим Кокунин
  • «Лилия».
  • «Барс».
  • «Мяч».
  • «Бутса».
«Мяч» и «Бутса». Фото: kzn.ru
  • «Свисток».
  • «Аисты».
«Аисты». Фото: kzn.ru
  • «Цветочное дерево».
«Цветочное дерево». Фото: kzn.ru
  • «Футболисты с мячом».
  • «Алтын и Алмаз».
«Алтын и Алмаз». Фото: kzn.ru
  • «Шары».
«Шары». Фото: kzn.ru
  • «Пирамидки».
«Пирамидки». Фото: kzn.ru
  • «Мир в твоих руках».
«Мир в твоих руках». Фото: kzn.ru
  • «Лебеди».
«Лебеди». Фото: kzn.ru
  • «Книга».
«Книга». Фото: kzn.ru
  • «Ромбы».
«Ромбы». Фото: kzn.ru
  • «Бублики».
«Бублики». Фото: kzn.ru
  • «Алиса».
  • «Кролик».
«Кролик», «Алиса» и другие фигуры в «Аллее Чудес». Фото: kzn.ru
  • «Кот».
«Кот». Фото: kzn.ru
Артем Гафаров
ОбществоКультура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также