В Казани восстановят 24 объемные цветочные фигуры — фото
В Казани восстановят 24 объемные цветочные фигуры. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе мэрии города.
Восстановление фигур и цветников идет уже сейчас, однако не определено время окончания работ — все будет зависеть от погодных условий в Казани. Уже начались работы по озеленению фигур возле «Ак Барс Арены».
24 объемные фигуры представляют из себя 20 композиций:
- «Стена с силуэтами футболистов».
- «Лилия».
- «Барс».
- «Мяч».
- «Бутса».
- «Свисток».
- «Аисты».
- «Цветочное дерево».
- «Футболисты с мячом».
- «Алтын и Алмаз».
- «Шары».
- «Пирамидки».
- «Мир в твоих руках».
- «Лебеди».
- «Книга».
- «Ромбы».
- «Бублики».
- «Алиса».
- «Кролик».
- «Кот».
Артем ГафаровОбществоКультура Татарстан
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