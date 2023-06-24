«Бала арбасы», «сөт нәнәсе»: как татары растили детей в начале ХХ века

Казанский историк — об основах татарского воспитания

Воспитание детей у татар еще в начале XX века значительно отличалось от традиций других народов — на это обращали внимание многие российские медики. Благодаря более внимательному и заботливому уходу за роженицами и новорожденными младенческая смертность была значительно ниже. Подробнее о том, в чем состояли эти отличия и какой «прекрасный обычай татарок» служил продолжению рода, — рассказывает в своем блоге доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Лилия Габдрафикова.

Основы татарского воспитания, как и у других народов, начинались с удовлетворения материальных потребностей ребенка, т.е. все это было связано с кормлением, безопасностью маленького человека. При этом в быту татар были некоторые полезные особенности, которые выделяли даже медики того времени.

По замечанию статистов Уфимской губернии в 1878 году, отношение к грудным детям у мусульман (т.е. татар) было более внимательным, чем у христиан. Поэтому среди них наблюдалась меньшая детская смертность. Это было характерно и для других губерний, где матери-татарки даже во время полевых работ брали всегда малышей с собой. У них имелись специальные приспособления для перевозки детей — тележки на двух колесах, «бала арбасы».

Скриншот realnoevremya.ru с сайта музея истории пгт Нижняя Мактама/http://museum.ru/C8694

Подобные деревянные повозки неоднократно были зафиксированы во время экспедиций по районам Татарской АССР даже в конце 1940-х годов. Хотя материалы исследований были собраны в уже советский период, эти тележки были аналогичны дореволюционным повозкам.

Например, «после трех недель ребенка кладут в «лубочные корзинки» с ручкой, удобные для переноса, летом употребляются повозки», отмечал врач А. Сухарев в начале XX века в своем труде о татарах Казанского уезда. Он сожалел о том, что в русских семьях «не прививается прекрасный обычай татарок: татарки в просто устроенных двухколесных колясках всегда возят с собой детей, не оставляя их дома на попечение старух и подростков».

В городах в это время продавали уже настоящие коляски с четырьмя колесами. Возможно, в состоятельных семействах были и таковые. Но на фотографиях городских татар тех лет встречаются лишь плетеные люльки.

Кроме того, на здоровье младенцев влияло и питание. Период грудного вскармливания у мусульманок был дольше, чем у христианок. Это было обусловлено и нормами, предусмотренными в Коране, где есть специальные суры об этом. Женщина должна кормить своего ребенка минимум до двух лет. Тут надо уточнить, что в богатых татарских семьях, это правило иногда выполнялось с оговорками: некоторые звали на помощь кормилиц.

Так, у Исмаила Гаспринского с 8—9-месячного возраста до 10 лет имелась кормилица. «Молочная мама» (сөт нәнәсе) или кормилицы были и у детей самого Гаспринского. Про одну из таких женщин упоминает в мемуарах Шафика Исмаиловна. Она смотрела за детьми до поступления в школу, после сөт нәнәсе уже не принимала участия в их воспитании. Такое расставание было болезненным для обеих сторон, но особенно для самой «молочной мамы».

Шафика Гаспринская (1886—1975). Скриншот realnoevremya.ru с сайта Бахчисарайского музея-заповедника/handvorec.ru

У матери Шафики, Зухры Акчуриной, было восемь детей, но не все младенцы выжили. Очевидно, из-за частых беременностей она физически не могла сама кормить всех своих детей.

«…Шариат дает право женщинам еще больше, нежели мужчинам, — писал купец из Чистополя, депутат Государственной Думы Гариф Бадамшин в 1909 году в брошюре «Мусульманство, или Ответ тем, кто нападает на мусульманство», — он допускает даже нанимать посторонних служанок, например, кормилицу, в помощь женщине, родившей дитя».

В целом методы мусульманского воспитания посторонними наблюдателями оценивались довольно высоко. «Дети татарского населения воспитываются очень недурно, причем в заботах о ребенке принимает участие и сам отец. Жовок и излюбленных баранок (сушек) татарченок видит редко», — вот лишь одно замечание русского врача.

Уходу за малыми детьми будущих отцов обучали еще в медресе. В учебной программе многих мусульманских училищ в начале XX века была «гигиена», где помимо санитарно-гигиенических норм, мер профилактики заболеваний, преподавались основы ухода за новорожденными и дошкольниками.

Надо сказать, что на проблему детства в России обратили внимание прежде всего в связи с высокой детской смертностью. Основные вопросы педиатрических съездов в конце XIX — начале XX века были связаны с жизнью и здоровьем детей, санитарно-гигиеническими нормами и профилактикой эпидемий. Усилиями земской медицины менялось отношение населения империи к собственному здоровью. Конечно, и мусульмане не оставались в стороне от этих государственных мер: прививки внедрялись и в их среде, чаще они стали обращаться и к услугам врачей.

Например, очень популярная среди казанских татар в 1880-е годы женщина-врач Екатерина Карасинская специализировалась и по детским заболеваниям. Возможно, обращавшиеся к ней татарки шли прежде всего для лечения своих детей.

Открытие в начале XX века в Казани специального родильного отделения для мусульманок тоже было направлено на защиту материнства и детства. Проект был реализован совместно с городскими властями и мусульманским благотворительным обществом в 1910-е гг.

У татар отношение к роженицам всегда было очень бережным. Обычно женщина после родов вставала на 6-й день, а у богатых — только на 20-й день. «Положение роженицы-татарки лучше, чем у русских», — отмечал упомянутый выше врач Алексей Сухарев в 1904 году. И, конечно, бережное отношение к здоровью матери было продолжением заботы о самих детях.

Но интерес к детству среди татар в начале ХХ века был обусловлен прежде всего вопросами образования, а не здравоохранения.

Однако это уже другая история, и об этом уже не раз было написано на этом канале. И, вероятно, будут еще и другие публикации.

Алла бирсә, булыр.