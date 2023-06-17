Результаты ЕГЭ, финал Лиги чемпионов, акула-убийца в Египте: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

За последние семь дней жители Татарстана чаще всего искали информацию про Республиканский центр мониторинга качества образования, или РЦМКО, — на его сайте девятиклассники и одиннадцатиклассники могут посмотреть результаты сдачи ОГЭ и ЕГЭ соответственно, которые начали приходить на этой неделе. Запросы на эту тему заняли первое, второе и четвертое места в рейтинге самых популярных интернет-запросов. Еще одним важным событием для татарстанцев стал День России, который прошел 12 июня, — он занял третье место. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Информацию про РЦМКО искали чаще, чем про все остальное

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные, трендовые запросы по веб-поиску. Ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

Фото: realnoevremya.ru

Помимо результатов государственных экзаменов, интерес к которым вырос кратно, и Дня России, у татарстанцев среди популярных запросов был финал футбольной Лиги чемпионов — 2023, который состоялся в прошлую субботу в Стамбуле. В нем встретились «Манчестер Сити» и «Интер». В итоге титул впервые в истории выиграла английская команда, обыграв итальянцев со счетом 1:0 — единственный мяч на счету полузащитника Родри.

Также жители республики искали информацию про трагедию в Египте. Напомним, 8 июня акула загрызла туриста из России в Хургаде. В итоге рыбу выловили, в дальнейшем ее мумифицируют и выставят в местном музее. Также власти временно запретили купаться в море в том месте.

Альметьевск не интересуется футболом

Также данные рассматривались по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее по убыванию.

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Чаще всего темой результатов ЕГЭ в совокупности интересовались в Казани, реже — в Челнах и Нижнекамске. Еще в столице Татарстана больше других искали информацию про финал Лиги чемпионов, тогда как в Альметьевске ею вовсе не интересовались. Там самыми популярными запросами за прошедшую неделю стали День России и трагедия в Хургаде.

В лидерах по запросам на YouTube — поющие унитазы и рекламирующий финансовые пирамиды блогер

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) приводится то, что в тренде у татарстанцев на YouTube:





Фото: realnoevremya.ru

Как и на прошлой неделе, первое место по приросту популярности на видеохостинге YouTube заняли ролики с поющими головами, торчащими из унитазов — скибиди-туалеты. Вирусный shorts-сериал создал блогер под ником DaFuq!?Boom! Первое видео, сделанное ради развлечения, набрало уже больше 50 миллионов просмотров. Далее у сериала появился сюжет, заключающийся в противостоянии Скибидистов, то есть поющих туалетов, и Камераменов — людей с головами-камерами.

Вторую строчку заняла песня-мем «А где прошла ты, там упала звезда». В одном из популярных роликов по запросу эти строчки исполняет мультяшная мышь. Сама песня «Где прошла ты» вышла весной 2023 года. Исполняют ее рэперы Кравц и Гио Пика.

Тройку замыкает блогер Асхаб Тамаев — скорее всего, интерес к его каналу связан с сообщениями о его возможной блокировке. Причина — реклама финансовых пирамид.



Источник: Google, YouTube