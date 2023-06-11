«Манчестер Сити» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов
Футболисты английского «Манчестер Сити» обыграли миланский «Интер» и впервые в истории клуба стали победителями Лиги чемпионов.
Финальный матч главного еврокубка прошел в субботу в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Ататюрка и завершился со счетом 1:0 в пользу англичан.
Единственный мяч забил на 68-й минуте испанский полузащитник Родри, который в итоге был признан лучшим игроком финального матча турнира.
Ранее в своей истории команды никогда не играли друг против друга в официальных матчах, финал Лиги чемпионов стал их первой очной встречей.
Напомним, 15 июля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани состоится матч за Суперкубок России. За титул сразится «Зенит» и победитель пары ЦСКА и «Краснодар» в суперфинале Кубка России.
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