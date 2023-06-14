Профессионалы ТАИФ-НК: связанные одной целью

Оператор, машинист и лаборант: в чем сходство и где отличие одних и тех же профессий на разных производствах в нефтегазопереработке?

Фото: Максим Платонов /realnoevremya.ru

Нефтеперерабатывающий завод, завод Бензинов и Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти. Все это — звенья одной цепи, где каждый последующий этап дополняет и развивает успех предыдущего производства. «Реальное время» продолжает знакомить с профессиями и профессионалами одной из самых инновационных нефтеперерабатывающих компаний России и мира.

Операторы ТАИФ-НК: задачи — одни, технологии — разные

Производственная площадка АО «ТАИФ-НК» — настоящий город, раскинувшийся рядом с Нижнекамском. И, как в настоящем городе, в нем есть свои микрорайоны — заводы, комплексы и кварталы, связанные едиными коммуникациями.

Производственная площадка АО «ТАИФ-НК» — настоящий город. Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Один из таких микрорайонов — Нефтеперерабатывающий завод, с которого, а точнее с единственной установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-7, в конце прошлого века и начиналась история всей компании.

— Проектировщикам пришлось хорошо постараться, чтобы установка обросла комплексом гидроочистки средних дистиллятов, установкой висбрекинга. Параллельно строилась битумная установка, расширялись товарно-сырьевые парки. Была сделана глобальная работа — из одного цеха получился огромный завод с существующим сейчас ассортиментом выпускаемых нефтепродуктов, — в одном из интервью «Реальному времени» рассказал директор НПЗ АО «ТАИФ-НК» Владимир Лахомов.

Владимир Лахомов: «Из одного цеха получился огромный завод с существующим сейчас ассортиментом выпускаемых нефтепродуктов». Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

К слову, и он сам, и генеральный директор компании Максим Новиков в свое время трудовую карьеру на ТАИФ-НК начинали именно на НПЗ в должности операторов технологических установок. Работа — непростая, но очень интересная — уверен Айдар Вильданов — оператор технологических установок цеха 01 НПЗ АО «ТАИФ-НК» — того самого, с которого начинаются процессы превращения сернистых нефтей в необходимые республике и стране нефтепродукты.

Айдар Вильданов работает оператором технологических установок на НПЗ уже 7 лет. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Оператором технологических установок на ТАИФ-НК я работаю уже 7 лет. Обслуживаю блок печей. Работа заключается в том, чтобы соблюдать определенный температурный режим, чтобы выход продуктов был максимально эффективным. При минимальной температуре — 180—190 °C происходит выход самых легких фракций. Из них производятся керосин, бензин. И чем выше температура, тем более тяжелые фракции отдает сырье: мазут топочный, гудрон, который идет на КГПТО и т. д., — в разговоре с журналистом «Реального времени» поделился оператор НПЗ и добавил, — смена у нас длится по 8 часов. И скучать тут не приходится — время пролетает. Работа очень интересная. У нас в цеху перерабатывается сырая нефть, из которой получается сырье для дальнейшей переработки, то есть сырье для керосина, для бензина, реактивного топлива. Также наш прямогонный бензин уходит на НКНХ в качестве сырья.

На экранах мониторов — изобилие цифр, шкал и графиков. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

У человека, не посвященного в нюансы профессии, при входе в операторную разбегаются глаза: множество мониторов, шкалы, графики, кривые, изобилие цифр и данных! Как за всем уследить и не упустить что-то важное?

— На самом деле, все намного проще: я здесь не единственный оператор и каждый из нас отвечает за свой блок. И у нас очень дружный коллектив — работаем как единое целое каждую смену. Потому никаких волнений или паники просто нет. Каждый молодой специалист, который приходит к нам работать, получает наставника, который помогает ему в практической подготовке. И все хорошо (улыбается).

Операторы на месте не сидят, периодически совершаются обходы установок. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

И, к слову, операторы на месте тоже постоянно не сидят. Техника, тем более такая сложная как здесь, требует к себе не только дистанционно-цифрового внимания.

— В этих печах происходит нагрев сырой нефти, и при определенной температуре и давлении, происходит выход продуктов. Для этого нужно поддерживать стабильность температуры. Поэтому мы не только в операторной следим за процессами, но и делаем обходы установки, — рассказал специалист уже на территории, куда пригласил с собой и журналистов.

Айдар Вильданов: «Задача одна: обеспечить эффективную бесперебойную работу». Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Да, наша профессия называется одинаково — где бы мы ни работали: здесь — на НПЗ, на заводе Бензинов, или КГПТО: обслуживание блоков. И задача одна: обеспечить эффективную бесперебойную работу. Но и отличий много. Разные производства — разные технологии, — отмечает Айдар Вильданов.

Ильдар Аглямов за 17 лет прошел трудовой путь от слесаря 4-го разряда до оператора технологических установок 6-го разряда. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Слесарем 4-го разряда устроился на ТАИФ-НК в марте 2006 года Ильдар Аглямов. Сегодня он — оператор 6-го разряда цеха переработки газового конденсата завода Бензинов. Со специалистом журналисты встретились, когда он, так же как и его коллега на НПЗ, совершал обход.

Ильдар Аглямов: «Такую работу не любить невозможно». Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Сначала отучился на повышение квалификации слесаря — получил более высокий разряд. Затем решил расти дальше и, при поддержке руководства компании, прошел обучение на оператора. Прошел по всем ступеням и сейчас у меня 6-й разряд, — рассказал в интервью о своем профессиональном росте специалист.

Как признался сам Ильдар Аглямов, такую работу как у него не любить невозможно. Особенно когда осознаешь, что во многом, что окружает нас сегодня, есть частичка и его с коллегами труда: прямогонный бензин идет на нефтехимические предприятия, где из него получают всевозможные полимеры, на дизельном топливе и СУГ, ездят машины, востребованной продукцией является и керосин.

—Работаю уже 17 лет и своей работой доволен. Коллектив у нас дружный. В цеху и машинисты, и операторы. У каждого своя зона ответственности. Основная наша задача — ведение технологического процесса, режима безопасной и эффективной работы с выпуском готовой продукции по стадиям производства, — рассказал Ильдар Аглямов. А потом с гордостью обернулся на огромную установку за его спиной: — Вот то оборудование, за работу которого мы отвечаем: блок печей, блок колонн …

Зона ответственности дежурной смены впечатляет. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

На вопрос журналиста о том, чтобы он как оператор технологических установок завода Бензинов посоветовал молодежи, которая сейчас определяется с выбором будущего места работы. Ильдар Аглямов ответил моментально:

— Рабочие профессии нужны всегда! Тем более сейчас. Получайте профильное образование и приходите к нам, на ТАИФ-НК. Тут каждый сможет себя реализовать. Главное — хотеть! Про себя скажу: работая на ТАИФ-НК, я точно уверен в завтрашнем дне, спокоен за себя и свою семью. У меня здесь не просто коллеги, а друзья. Ну и, конечно, достойная заработная плата, социальные гарантии и, что не менее важно, внимание руководства, которое всегда готово поддержать целеустремленных, амбициозных, настроенных на лучший результат специалистов.

Ильдар Аглямов: «Рабочие профессии нужны всегда!». Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— У нас — уникальная технология. Не только для России, но и для мира. Соответственно, в работе оператора технологических установок на КГПТО, есть свои нюансы и отличия от тех задач, что выполняют наши коллеги на других производствах, — с гордостью за свою работу поделился с журналистом «Реального времени» оператор технологических установок 7-го разряда цеха 01 Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти Максим Мудренов.

Максим Мудренов перешел на КГПТО из любопытства, сегодня уверен: выбор был верным. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

На предприятии он работает с 2016 года. Перешел из нефтехимической компании с 5-м разрядом. Как признался с легким смущением, в нефтепереработку привело любопытство.

— Здесь же и новейшее оборудование, и уникальная технология. Как специалисту, хотелось попробовать свои силы. И сегодня я не сомневаюсь в правильности своего решения. Я получил уникальный опыт.

Максим Мудренов: «Все производства ТАИФ-НК выстроены в единую, дополняющую друг друга цепь». Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

А еще понимание того, что операторы на любом из производств всего АО «ТАИФ-НК», как и в целом весь его многотысячный коллектив, каждый на своем посту, со своими отличиями и нюансами в подходах, технологиях и задачах, работают в итоге на одну общую цель:

— Да, производства разные, технологии разные, но они под общим руководством выстроены в единую, дополняющую друг друга цепь, направленную на повышение глубины переработки нефтяного сырья и извлечения из него светлых нефтепродуктов. Уверен, что пройдет не так много лет и технологии, реализованные здесь, станут основой нефтепереработки будущего. Приятно осознавать, что сегодня мы в команде, стоящей у истоков этих процессов.

Работа в команде

В профессиональном тандеме с операторами, трудятся машинисты. И если у первых задача — соблюдение технологических процессов, то у вторых — обеспечение этих самых процессов: подача сырья, перенаправление полупродуктов и готовой продукции. На НПЗ машинистом технологических насосов уже почти 18 лет трудится Олег Лесовой. В разговоре — весельчак и балагур, в работе — собранный и ответственный специалист.

Олег Лесовой 18 лет работает в одном коллективе и менять его не намерен. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Я на Нефтеперерабатывающий завод ТАИФ-НК пришел в октябре 2005 года. Тогда у меня был третий разряд. Сегодня — пятый. Причем пришел непосредственно в эту смену и многих из людей, с которыми работаю рядом, знаю все эти 18 лет. Да, приходят и новые специалисты, стараемся помочь им влиться в команду, наладить бесперебойную работу. Получается (улыбается). Мне нравится это дело: живые процессы, хорошие люди, с которыми приятно работать, — делится с журналистом «Реального времени» специалист.

По графику смены у машиниста как раз был запланирован обход вверенного ему хозяйства. С разрешения начальника цеха Павла Гаврилова он взял с собой и журналистов.

С разрешения начальника цеха, машинист взял журналистов с собой на обход. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Производство такого плана как у нас: перегонка нефти с разделением на фракции, это командная работа. Невозможно перегнать нефть, не используя насосы. Так что доставка сырья или продукции из точки «А» в точку «Б» — это наша задача. Мы — неотъемлемая часть единого производства, — по дороге к месту отметил Лесовой.

Хозяйство у машинистов — шумное да и в целом производство непростое, поэтому на соблюдение техники безопасности и обязательность использования средств индивидуальной защиты — акцент особый.

К огромным машинам Лесовой относится как к живым. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— У нас установка делится на четыре блока. Соответственно в каждой смене по четыре машиниста. Работаем командой. Один не вытянет просто, потому что установка большая, насосов много, объемы — большие, насосы — серьезные, мощные, параметров контролирования тоже предостаточно: температура, вибрация, давление, множество вспомогательных систем, то есть давление воздуха на оболочку двигателей, давление масла на подшипники… Прилично (улыбается). Каждые 2 часа мы замеряем вибрацию еще и непосредственно на самом оборудовании. А стационарная система собирает данные в режиме онлайн, — кратко знакомит журналистов со своей работой машинист.

Олег Лесовой: «Насосное оборудование для производства — это как кровеносная система, а машинист — доктор». Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Об огромных и мощных машинах, Олег Лесовой говорит, как о живых организмах. И это — еще одно доказательство того, что человек занимается любимым делом:

— Насосное оборудование для производства — это как кровеносная система, а машинист для всего этого хозяйства — доктор. Если сердце застучало неправильно, наша задача — наладить работу. Для начала, так как у нас безостановочное производство, мы максимально быстро и безболезненно переходим на резервное оборудование. А затем оперативно приводим в порядок засбоивший насос. Это — задача нашей команды. А еще мы — машинисты — взаимодополняющие и взаимозаменяемы. Когда один — на обходе, за показаниями в операторной следят его коллеги.

Ильнар Ахметов перешел на ТАИФ-НК с шинного производства. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

13 лет работает на ТАИФ-НК Ильнар Ахметов. Перешел с шинного завода. Устроился сначала сливщиком на завод Бензинов. Спустя год завершил переподготовку и вот уже 12 лет следит за тем, чтобы насосы на производстве работали как часы: точно, четко и без остановок.

На вопрос о причинах выбора профессии, машинист технологических насосов 5-го разряда ответил просто:

— У каждого человека, конечно, свои интересы: кому-то курьером или маркетологом хочется быть. А на производства идут те, кто заинтересован в стабильности и те, кому нравится вживую видеть результаты своей работы. Вот у нас — нефтепереработчиков все наглядно: сырье для нефтехимии надо? Бензин? Дизтопливо? Топливо для самолетов? Конечно надо! Мы каждый день видим результаты нашей работы — отгрузка постоянно идет всеми видами транспорта.

Ильнар Ахметов: «Мы каждый день видим результаты нашей работы». Фото: Динар Фатыхов /realnoevremya.ru

Оборудование, за работоспособностью которого следит Ильнар Ахметов, обеспечивает подачу под давлением сырья — газового конденсата в резервуары хранилища, а оттуда на установку переработки.

— С характером, конечно, хозяйство, — смеется специалист и добавляет, — бывает всякое, иной раз и капризничают насосы, но мы знаем их досконально. Работаем в смене вдвоем и гарантируем: все под контролем и никаких сбоев не допустим.

Машинист технологических насосов КГПТО Дмитрий Клешнин в свободное время работает над детскими книгами. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Дмитрий Клешнин в свободное время работает над детскими книгами. А на КГПТО он с 2015 года — машинист технологических насосов цеха 03 — конверсии природного газа. За ответом на вопрос о том, чем так привлекла работа в нефтепереработке, в карман за словом не полез:

— Это мужская профессия. Это, если рассматривать по гендерному признаку (смеется). Ну а вторая причина: возможность работать на современном предприятии, на современном уникальном оборудовании — это я про КГПТО сейчас. Впрочем, на ТАИФ-НК и другие производства очень активно обновляются. Наконец, это интересная работа со стабильным заработком и практически безграничными возможностями профессионального развития.

Одна из причин, которая привлекла специалиста на ТАИФ-НК — уникальность КГПТО. Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

На вопрос о том, в чем же все-таки различие в работе специалистов, чья профессия называется одинаково «машинист», но на разных производствах, задумался:

— На самом деле, мы все решаем общие задачи: что машинисты здесь — на КГПТО, что на НПЗ, что на заводе Бензинов. Просто оборудование разное, процессы немного отличаются и, соответственно, продукция, которую получают производства. Но цель-то у всех одна: безостановочная и безаварийная работа всех производств компании в целом.

Дмитрий Клешнин: «Труд каждого из нас — важен для эффективности, безаварийности, безостановочной работы комплекса в целом». Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Круг задач у машинистов технологических насосов цеха 03 обширен:

— Обслуживаем факельную установку и воздухоразделительную установку. Мы часть огромной системы, огромного механизма. Необходимая его часть. Но также можно сказать и про всех наших коллег. Мы неразделимы с операторами технологических установок и труд каждого из нас важен для эффективности, безаварийности, безостановочной работы комплекса в целом, — уверен специалист.

В помощь специалистам КГПТО — современные технологии, но и человеческий фактор — важная составляющая процессов. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

А что касается обширности задач, то в тандеме с людьми работают высокие технологии:

— Безусловно, в таком сложном и немаленьком организме, как наш Комплекс, необходимо постоянно держать руку на пульсе происходящих процессов. Здесь человеку на помощь приходит техника: часть нашей работы проходит дистанционно, за счет внедренных технологий, автоматизации. Все, что происходит на объектах, мы видим на экранах мониторов в режиме реального времени. Но и человеческий фактор — важная составляющая. Обходы — по графику: каждые 2 часа.

Лаборатории — важнейшая часть производственных процессов

В этом сходятся три следующие героини нашего материала — лаборанты химического анализа производств АО «ТАИФ-НК».

Вероника Шугурова: «Лаборант должен работать четко и почти нежно». Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Вероника Шугурова в лаборатории НПЗ работает уже 5 лет. Молодых и перспективных специалистов пригласила начальник лаборатории — Маргарита Урманова (недавно удостоенная почетного звания «Заслуженный химик Республики Татарстан», — прим. ред.).

Начальник лаборатории Маргарита Урманова недавно удостоена звания «Заслуженный химик Республики Татарстан». Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

— Именно в колледже я познакомилась со специальностью «лаборант химического анализа» и химической аналитикой. Тогда я и поняла, что это — мое, что мне это очень нравится и именно этим я хочу заниматься. А во время экзамена я и несколько девочек с нашего потока получили предложение от Маргариты Михайловны сюда устроиться, — рассказала журналисту Вероника Шугурова.

Сегодня девушка трудится препаратором — готовит реактивы для дальнейших исследований. Работа ответственная, он нее зависит успешность проверки качества и сырья и готовой продукции.

— Это очень мелкая и скрупулезная работа, здесь все должно быть четко и почти нежно, — делится девушка впечатлениями и добавляет — оборудование не терпит грубого отношения. Необходимо четкое понимание выполняемой задачи, это приходит с опытом.

Работа лаборанта — скрупулезная, но очень важная. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Начальник лаборатории НПЗ Маргарита Урманова уверена: Вероника — уже практически готовый инженер химического анализа, то есть готова к следующему шагу по карьерной лестнице. Это подтверждает и активность молодого специалиста во всевозможных конкурсах профессионального мастерства. Сама же лаборант подчеркивает:

— Мне хочется больше узнавать свою профессию, а перспективы для развития компания предоставляет всем. Главное, чтобы человек сам стремился. Конкурсы мастерства проводятся уже не первый год. И у каждого есть возможность себя проявить. И если есть стремление, то возможность продвинуться по карьерной лестнице есть.

Вероника Шугурова — активный участник конкурсов профмастерства. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Ее коллега — лаборант 5-го разряда химического анализа лаборатории завода Бензинов Людмила Павлова тоже так считает. К слову, работает она здесь с первых дней создания лаборатории — с 2005 года. А еще она уверена, что ни одно из производств нельзя рассматривать по отдельности. Они все важны для общего дела.

— И, конечно же, у нас тут на ТАИФ-НК все профессионалы своего дела. Для нефтеперерабатывающего производства очень важно иметь профессиональную лабораторию с сотрудниками, обладающими должным уровнем подготовки. Профессионалы всегда гарантируют качество выполняемой работы, тем самым подтверждая качество работы завода в целом, — подчеркивает она.

В том, что ее работа будет связана с химией, Людмила Павлова знала с детства. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В химию Людмила Павлова влюблена с детства. Еще на школьной скамье, как сама признается, точно знала, что и будущая профессия будет связана с этой наукой. После того, как отучилась в институте, окончательно определилась с местом работы и вот уже 18 лет работает на заводе Бензинов ТАИФ-НК.

— Это не просто место работы. Это мое призвание. Здесь работаешь головой — анализируешь качество продукции. Это же интересно! Это же химия! Ты видишь результат работы всего производства в целом: от самого начала и до готовой продукции, — продолжает признаваться в любви к профессии специалист.

Лаборант завода Бензинов — сама потребитель продукции родного производства. Машину заправляет только бензином, созданным на ТАИФ-НК. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Паспорта соответствия на партии готовой продукции оформляются именно на основании лабораторных анализов и исследований. А по дороге домой после работы, когда приходит время заправить машину, лаборант завода Бензинов над выбором бренда АЗС не размышляет: сделано на ТАИФ-НК — сделано качественно, уверена она.

— Что при этом испытываю? Чувство удовлетворения работой любимой компании, а значит и своей работой тоже, ее результатами, — подчеркивает Людмила Павлова.

О свое работе лаборант химического анализа КГПТО Татьяна Кандакова, говорит с нескрываемой гордостью. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Химико-аналитическая лаборатория — важнейшее звено производства. Мы выпускаем паспортизированный продукт и ошибок в нашей работе быть не должно, — четко отвечает на вопрос о том, чем важен труд лабораторий, лаборант химического анализа 5-го разряда Татьяна Кандакова. Девушка работает на Комплексе глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти уже третий год.

— Оборудование у нас — самое современное. Причем помимо приборов определения качества выпускаемой продукции по российским ГОСТам, здесь установлены и приборы, контролирующие качество по международному стандарту ASTM, — с нескрываемой гордостью рассказывает она о лаборатории, в которой трудится.

Татьяна Кандакова: «Мы контролируем все процессы полностью — от прихода сырья до паспортизации готовой продукции». Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Как и ее коллега с завода Бензинов, увлечение химией Татьяна лелеяла с детства. После школы отучилась в казанском химико-технологическом институте и подала резюме в ТАИФ-НК. Почему? Все просто:

— Это одна из лучших компаний! И тем, кто сегодня думает о выборе профессии, хочу сказать: стоит пробовать себя именно в химическом анализе. Это очень колоритная и востребованная профессия. А еще здесь всегда есть куда расти и в чем развиваться.

Как особо отметила в интервью Татьяна Кандакова, лаборатории — активный участник всех производственных процессов. Именно здесь определяются нюансы технологических режимов для переработки каждой партии сырья и их корректировки в процессе:

— Мы контролируем все процессы полностью — от прихода сырья, формируя рекомендации для производств, на всех этапах производства и до выхода готовой продукции, которую мы паспортизируем перед отправкой потребителям.

Реклама АО «ТАИФ-НК». Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Оператор, машинист и лаборант — лишь три из множества профессий, задействованных в нефтеперерабатывающей отрасли в целом и на производствах АО «ТАИФ-НК» в частности. Мы продолжим рассказывать о специальностях и людях, которые работают в компании в наших следующих материалах.