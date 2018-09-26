«Чистая энергия»: на казанские маршруты выйдут 30 автобусов на метане

14:22, 26.09.2018 64
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  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев

Казанским автопассажирским предприятиям передали 30 автобусов «НЕФАЗ» и Lotos, работающих на природном газе. Церемония, в которой принял участие премьер-министр РТ Алексей Песошин, прошла на площадке у Центра семьи «Казан». Всего до конца года на городские маршруты выйдут 104 газомоторных автобуса. Также Алексей Песошин, глава Минпромторга РТ Альберт Каримов и мэр Казани Ильсур Метшин осмотрели автотранспортную технику на газомоторном топливе.

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