«Чистая энергия»: на казанские маршруты выйдут 30 автобусов на метане

Казанским автопассажирским предприятиям передали 30 автобусов «НЕФАЗ» и Lotos, работающих на природном газе. Церемония, в которой принял участие премьер-министр РТ Алексей Песошин, прошла на площадке у Центра семьи «Казан». Всего до конца года на городские маршруты выйдут 104 газомоторных автобуса. Также Алексей Песошин, глава Минпромторга РТ Альберт Каримов и мэр Казани Ильсур Метшин осмотрели автотранспортную технику на газомоторном топливе.