Татарстан запустит производство новых газомоторных грузовиков и автобуса

Двигатели и мосты для новой техники челнинское предприятие «РариТЭК» пока вынуждено закупать в Китае

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Как стало известно «Реальному времени», челнинский автомобильный завод «РариТЭК», поставлявший технику для пассажирских автопредприятий Казани, в ближайшее время приступит к выпуску новой модели татарстанских газомоторных низкопольных автобусов Lotos. Параллельно татарстанский производитель решил освоить новое для себя направление, чем может составить конкуренцию Горьковскому автозаводу, выпускающему «Газели». Завод из автограда начинает выпуск новых российских малотоннажных грузовиков. В преддверии этих событий компания подала заявки на регистрацию трех новых товарных знаков. О сложностях перевода производства на российские «рельсы», «технико-тактических» характеристиках новинок и ожиданиях мэрии Казани — в нашем материале.



«Лотос» подрос и сменил шильдик

Челнинский автозавод «РариТЭК» подал заявки на регистрацию трех новых товарных знаков Lotos neon, Lotos pioner и Lotos junior. Первый бренд предназначен для модифицированного татарстанского пассажирского автобуса на газе, а два вторых — для совершенно новой продукции предприятия.

— Наш холдинг, одним из направлений деятельности которого является производство экологически чистых автобусов Lotos в Набережных Челнах, планирует развивать новое направление — выпуск малотоннажных грузовиков, работающих на природном газе метане — ответили на вопрос корреспондента «Реального времени» о причинах подачи холдингом «РариТЭК» заявки на регистрацию новых товарных знаков на предприятии, — Пока планируется выпускать две модели грузовиков — Lotos pioner и Lotos junior. Но это более отдаленная перспектива, чем выпуск новой, 12-метровой модификации автобуса Lotos neon.

Как сообщили на автозаводе, на сегодняшний день автобусы Lotos выпускаются под моделью с цифрой «105», название которой исходит из длины автобуса в 10,5 метров.

В 2018 году «Лотосы», работающие на газомоторном топливе, были переданы пассажирским автопредприятиям Казани. Фото: Владимир Васильев/realnoevremya.ru

Демонстрация «силы»

На вопрос, когда именно в Казани появятся новые татарстанские автобусы, на предприятии ответили, что пока речь идет лишь о том, чтобы начать выпуск 12-метровых машин, а вопрос о возможных их поставках будет решаться позднее. Он подчеркнул: состоявшаяся месяц назад в Казани презентация автобуса Lotos 105 имела целью показать, что в Татарстане появился свой конкурентоспособный поставщик пассажирских автобусов.

Фото: Марат Мугинов/ kzn.ru

Действительно, до сих пор их для нашего городского общественного транспорта закупали в Белоруссии («МАЗы»), либо в Башкирии («НефАЗы»). А еще раньше в Татарстан завезли недоброй памяти китайские «Драконы».

— Сейчас перед нами стоит задача расширить модельный ряд выпускаемых автобусов и предложить рынку новый 12-метровый автобус Российского производства — сообщили на заводе. — Мэр Казани выразил желание увидеть 12-метровый трехдверный, полностью низкопольный автобус и высказал ряд пожеланий к его конструкции.

Металл — российский, двигатель — китайский

На предприятии сообщили, что автобусы производятся из российских материалов: металл поставляют набережночелнинское и липецкое предприятия, стекла производят в городе Бор, сиденья — в Екатеринбурге, шины — в Нижнекамске, баллоны для хранения природного газа — в Ижевске, диски — в Заинске, аккумуляторы — в Елабуге, лакокрасочное покрытие — в Твери, а пластик — в Нефтекамске.

Металл для «Лотосов» поставляют набережночелнинское и липецкое предприятия. Фото: предоставлено заводом

Однако полностью отказаться от импорта в настоящее время оказалось невозможным, и предприятие использует импортные детали китайского происхождения:

— На автобусы устанавливаются китайские двигатели, выбор которых обусловлен 10-летним ресурсом их работы — разумеется при условии ответственной их эксплуатации и своевременного технического обслуживания. В Китае закупаются также и элементы ходовой части — мосты.

— Неужели мосты не производятся в России?

— Увы, у нас пока элементы такого качества просто не выпускаются.

Не всегда удобно, зато безопасно

— А пассажирские сиденья — такие же неэргономичные, как в автобусах, которые используются в Казани сейчас? — уточнило «Реальное время». — Пассажиры жалуются, что они крайне некомфортны из-за короткого сиденья…

— К нам жалоб на такие неудобства не поступало. К тому же при увеличении длины сиденья сокращается количество посадочных мест, что тоже неудобно.

«При увеличении длины сиденья сокращается количество посадочных мест». Фото: предоставлено ООО «АЗ «Раритек»

— Есть еще одна проблема, которая волнует пассажиров. Сегодня в казанских автобусах отопление в салоне зачастую не выключают даже в сильную жару, мотивируя это разными причинами, в частности тем, что водитель самостоятельно этого простым нажатием кнопки в салоне сделать не может.

— В «Лотосах» — и в тех, что уже выпускаются, и в тех, что будут выпускаться, — включение-выключение отопления производится из кабины водителя именно «нажатием кнопки», а при необходимости можно и кондиционер включить — он входит в стандартную комплектацию. В нее же входят порты USB-зарядок.

Машины также отличает наличие жесткой рамы и металлического каркаса усиленной конструкции:

— Случись ДТП, все это послужит защитой для тех, кто находится в салоне. А для автотранспортных предприятий важным обстоятельством являются полная антикоррозионная обработка кузова, двойная его покраска и отсутствие электропроводки под полом, в которой может возникнуть короткое замыкание при попадании влаги. Кстати, для пола используется очень качественное покрытие, срок эксплуатации которого — 10 лет.

ООО «АЗ «РариТЭК», входящее в одноименный холдинг, было зарегистрировано 16 лет назад в селе Нижний Суык-Су — в пригороде Набережных Челнов. На конец 2022 года на нем работало более 200 человек, доходы компании достигли 4,2 млрд рублей, чистая прибыль — 371,8 млн, а чистые активы превышали 1,22 млрд.

Одним из конечных бенефициаров головной компании — АО «РариТЭК холдинг» с долей в 25% является ее гендиректор Рафаэль Батыршин. Еще по 30% акций принадлежат Гульнаре Исламовой и Алине Шарафиевой, остальные 15% — у Хании Сафиуллиной. Доходы холдинга на конец 2022 года достигли 280,8 млн рублей, чистая прибыль — 53,8 млн.

Почти два десятилетия назад компания Рафаэля Батыршина стала официальным дилером КАМАЗа, около 10 лет назад — его стратегическим партнером в развитии газомоторной техники. Входящие в холдинг компании работают не только в Татарстане, но и в Якутии, Свердловске, Пермском и Краснодарском краях.

LOTOS 206 на улицах Казани. Фото: Дмитрий Кояш/fotobus.msk.ru/

В 2020—2021 годах автозавод холдинг выиграл три госконтракта на поставку автобусов — на 259 млн рублей для Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельностью Пермского края и на 60,4 млн рублей — для КУМИ г. Братска.

Горящий «Лотос»



Тем временем в Арбитражном суде Чувашской Республики в настоящее время рассматривается иск чебоксарского ООО «Первая транспортная медиакомпания» к ООО «АЗ «РариТЭК» и еще двум ответчикам — местному ООО «Дорисс-Скан» и московскому ООО «Автомир» о взыскании 9,2 млн рублей убытков, возникших в результате возгорания автобуса Lotos 206.

Это газовая версия МАЗ-206, которая, как сообщили «Реальному времени» на предприятии, уже снята с производства. По данным fotobus.msk.ru, эта модель в качестве линейного автобуса эксплуатируется в Татарстане, Чувашии, Башкирии, в Кузбассе, в Пермском и Камчатском краях, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Ростовской, Челябинской и Московской областях — всего около 190 машин.

Автобусы Lotos 206 эксплуатируется в Татарстане, Чувашии, Башкирии, в Кузбассе, в Пермском и Камчатском краях и еще ряде регионов — всего около 190 машин. Фото: скрин сайта fotobus.msk.ru

В опубликованном на сайте Арбитражного суда Чувашии определении от 20 апреля 2023 года заявленное истцом требование мотивировано тем, что «ООО «Дорисс Скан» произвело некачественное устранение гарантийных недостатков в рамках гарантийных обязательств ООО «Ремонтно-механический завод «РариТЭК», который был приобретен у ООО «Автомир», что привело к возгоранию автобуса.

Суд назначил экспертизу, результаты которой удовлетворили истца, но не удовлетворили ответчика — ООО «Дорис-Скан». Фирма, осуществлявшая работы по гарантии, просит о назначении повторной экспертизы, сочтя первое экспертное заключение «неполным и недостоверным». Следующее судебное заседание состоится в конце мая.