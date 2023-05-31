Вячеслав Зубарев: «Даже если завалить рынок новыми авто, не дотянули бы до прежнего уровня продаж»

Глава ТТС — о падении рынка, уходе брендов и новых драйверах роста для российских автодилеров

Фото: Владимир Васильев/realnoevremya.ru

Российская экономика подверглась беспрецедентному санкционному давлению Запада, и одной из наиболее пострадавших отраслей оказался российский рынок автомобилей. Многие зарубежные компании ушли из страны, объемы поставок упали в несколько раз. Сегодня авторетейл в процессе переформатирования — освободившуюся нишу заняли китайские бренды, крупные дилеры переходят на параллельный импорт и продажи автомобилей с пробегом. Подробнее об этих и других трендах рынка в ходе онлайн-конференции «Реального времени» рассказал председатель совета директоров ГК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев.

Авторынок в 2022 году просел на 60%

Поставки автомобилей зарубежного производства на российский рынок резко прервались прошлой весной. За год же рынок новых автомобилей в стране просел на 60%. По словам главы ТТС Вячеслава Зубарева, ранее дилерская сеть в стране была рассчитана на продажу почти 3 млн единиц автомобилей в год — в итоге по всей стране было продано лишь 650 тысяч авто. Такого колоссального падения эта отрасль экономики не испытывала ни разу с начала нулевых, подчеркнул он:

— Ни одна компания, за исключением китайских, начиная с марта, с завода в Россию уже ничего не везла. Катастрофический спад был почти в три-четыре раза — это беспрецедентное падение — в новой истории России я такого не помню!

Какими будут итоги текущего года, по его словам, пока предсказать довольно сложно, поскольку на положение дел и дальнейшие перспективы оказывают влияние немало «неизвестных». Все же Вячеслав Зубарев склонен считать, что этот год по объемам продаж не уступит показателям 2022-го и даже немного превзойдет их:

— Катастрофа уже случилась в прошлом году, когда были резко остановлены поставки от наших партнеров — это европейские компании, японские, корейские, американские. Сейчас происходит процесс замещения. По традиционным дилерским каналам идет поставка автомобилей, но только из Китая, и китайские производители активно наращивают свою долю присутствия в России. Как видим, сегодня на наших дорогах китайские бренды встречаются все чаще. Поставки традиционных брендов автомобилей, которые прежде были в автосалонах России, ведутся по параллельному импорту и в довольно незначительном, по сравнению с предыдущими годами, количестве.

Фото: Владимир Васильев/realnoevremya.ru

Сегодня в адрес российских ретейлеров не поступает предложений, которые бы компенсировали потери официальных поставок автомобилей категории «люкс», к которой можно отнести Rolls-Royce и другие. Маловероятно, что их будут завозить и по параллельному импорту, считает Зубарев: «Учитывая, что западные санкции отдельно подчеркивают недопустимость поставок люксовых автомобилей, думаю, что преград будет очень много».

В настоящее время на смену автомобилям премиального сегмента начинают заходить дорогие китайские марки, такие как Exeed, Tank и другие. Но о полноценном замещении таких ушедших брендов, как Lexus, Audi или Porche, пока говорить не приходится, отметил спикер.

По его мнению, по итогам текущего года рынок авторетейла ожидает небольшой плюс, хотя финальный результат будет зависеть от многих факторов:

— Куда дальше падать? Сейчас наступит некая стабилизация, как мне кажется, и дальше будем работать за счет китайских и новых отечественных брендов, таких как «Москвич». «Автотор» начинает выпускать, какие-то другие сборочные автозаводы, вероятно, удастся запустить. АвтоВАЗ объявил, что на бывшем заводе Nissan будет собирать новые модели. Наверное, мы в плюс все-таки двинемся.

Россияне стали реже покупать новые автомобили

Пока же автобизнес в стране только настраивает новый механизм работы и у него, естественно, возникают сложности: АвтоВАЗ столкнулся с проблемой поставок комплектующих и запчастей, что сразу отразилось на динамике рыночных продаж автомобилей этого производителя. Немало вопросов и проблем приходится решать логистическим компаниям, занимающимися поставками — у них нет больших промежуточных складов, реализация чаще идет «с колес», что тоже влияет на динамику продаж.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Еще одна проблема связана с поставками автомобилей из Китая — нужны новые транспортные пути. Железная дорога имеет ограниченную пропускную способность, пограничные переходы для автовозов работают с перегрузкой, а очереди достигают 30 дней и более. Заводы в Китае вполне способны изготовить гораздо больше автомобилей для российских потребителей, но завезти их в страну в необходимых объемах пока непросто.

На общих результатах работы российских авторетейлеров, безусловно, сказалось и снижение покупательной способности населения страны. Россияне стали реже покупать новые автомобили, а те, кто уже имел машину ушедшего бренда, предпочитают продлевать срок эксплуатации своих «железных коней» нежели покупать другое авто. «Сегодня это стало распространенной тенденцией», — отмечает Зубарев.

Основными факторами роста продаж, уверен он, станут наличие автомобилей в автосалоне, рост покупательной способности и участие в этих вопросах государства:

— Даже если сегодня завалить авторынок России новыми автомобилями, мы бы не дотянули до уровня продаж 2019—2021 годов, потому что покупательная способность снизилась. Но все же сегодняшний рынок больше определяется поставками автомобилей — все равно они остаются в дефиците. Насколько эта разница между рынком имеющимся и каким бы он был при отсутствии этого дефицита, мне сказать сложно.

Подогревает покупательский спрос, считает спикер, господдержка — программы для молодых семей, субсидирование кредита, скидки для определенной категории граждан. Эти и другие меры тоже оказывают влияние на объемы продаж.

Фото: Владимир Васильев/realnoevremya.ru

Продажа автомобилей с пробегом для автодилеров станет новым драйвером роста

Переформатирование российского авторынка после прошлогоднего ухода ведущих иностранных брендов, находится пока на начальном этапе. Каждой компании, работающей на отечественном рынке, в том числе и ТТС, пришлось определять свой дальнейший путь — выбирая между стратегией выживания и стратегией развития. Подавляющее большинство выбрало первый вариант, чтобы сохранить свое место на рынке, костяк персонала, не уйти по спирали к падению и краху:

— Мы долго пытались оценить эту новую ситуацию, был некий период даже растерянности, нужно было разобраться и понять, как работать дальше. Кто бы мог подумать еще полтора-два года назад, что наши 80 автосалонов одновременно окажутся без поставок автомобилей? В итоге мы определили свою дальнейшую стратегию развития — ставка была сделана на бизнес-автомобили с пробегом. Мы не хотим просто перепродавать — мы оказываем услугу: мы готовим автомобили, фильтруем их, проверяем достоверность и чистоту сделки, предоставляя тем самым гарантии для нашего клиента.

Еще пару лет назад на рынке автомобилей с пробегом через официальную дилерскую сеть продавалось всего 15—18% авто, сейчас эта сфера станет новым драйвером роста для многих дилерских групп. Чем интересен этот сегмент? По мнению Зубарева, здесь минимальная зависимость от партнеров, и он более устойчив в нынешней обстановке. Кроме того, новые партнеры были найдены в лице китайских компаний.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Чем больше представительств новых компаний, тем лучше для потребителей

Как отмечает спикер, сегодня отечественный авторынок довольно активно «захватывают» китайские автомобили. За последние годы авторетейл в Китае развивался семимильными шагами — здесь насчитывается порядка 50 автомобильных брендов. Китайским компаниям несказанно повезло — в России перед ними открылся большой рынок. Но возникает и немало вопросов: как новые игроки, которые приходят из Поднебесной, поделят российский рынок, какова их стратегия и взгляд на него:

— Новые бренды они штампуют очень быстро, и их поведение очень сильно отличается от, так скажем, «старых» европейских компаний. Как будет выглядеть наш рынок пока неясно, но я не уверен в скором возвращении привычных для нас брендов. Если говорить о китайских брендах, кто будет, в каком количестве — тоже сложно сказать. Наибольшая активность видна у Chery, Omoda, Exeed, Geely, Changan и других. Есть те, кто уже активно работает и продает, есть те, кто еще только заходит к нам. В любом случае, чем больше будет представительств компаний, тем для потребителей лучше.

Направление сервисного обслуживания импортных автомобилей, обеспечение деталями и запасными частями тоже оказалось под ударом антироссийских санкций, но не столь критически ощутило его, как сфера поставок. Компании, работающие в этих направлениях, довольно быстро перестроились под новые условия.

Фото: Владимир Васильев/realnoevremya.ru

— По запчастям производители продолжают наше обеспечение, хотя и в меньшей номенклатуре и количестве. Зато дали нам больше свободы — ранее они запрещали покупать запчасти где-то еще. Сейчас это стало возможным. Мы понимаем, что люди экономить будут в будущем, поэтому сегодня развиваем оказание более бюджетных услуг. Предлагаем три варианта: фирменные запчасти, полученные по официальным каналам, второе — более дешевый, но аналогичный по качеству, но не прошедший входящий контроль производителя, но по сути изготовленная на том же заводе, третий вариант еще более бюджетный, но тоже хорошего качества. Причем мы покупаем только у надежных изготовителей, ведем очень жесткий контроль и не берем контрафакт, от продукции сомнительного качества мы сразу отказываемся, — заверил спикер.

Еще одно последствие санкционного влияния — отсутствие гарантии на автомобили от производителя, ввозимые по параллельному импорту, или на автомобили с пробегом. Однако свою гарантию покупателям таких автомобилей дают в ТТС — она распространяется на определенные узлы машины и на определенное время. Это новая программа, которая была запущена около месяца назад.

— Автомобиль, купленный у нас, будет гарантированно юридически чистым, а если вдруг, нет, то это будут наши потери, а не клиентские. То же самое по техническому обслуживанию. Этот рынок всегда был немного «диковатым», где обман присутствует достаточно часто. Например, смотать спидометр или сокрытие каких-то дефектов. Что это? Это же обман. Но у нас возможностей по выявлению недостатков значительно больше, чем у других: имеется своя большая база данных по обслуживанию авто, коммуникации с российской базой данных. И нас можно в каких-то случаях обмануть, и наши сотрудники могут промахнуться, но вероятность, что мы выявим недостатки авто значительно больше, чем у каких-то псевдо специалистов.

Фото: Владимир Васильев/realnoevremya.ru

В марте этого года на Региональном совете РОАД участники рынка обсуждали консолидацию рынка авторетейла. Комментируя этот процесс объединения, Вячеслав Зубарев, который недавно сложил с себя полномочия президента организации, отметил, что консолидация — это, по сути, укрупнение рынка и сокращение количества его игроков. «Это, скорее всего, требование сегодняшнего рынка. Дилерская сеть в России — 3 млн автомобилей, ну будут проданы по оптимистичным прогнозам 750 тысяч. Отличие в четыре раза. Как прокормить всех? Идет, конечно, и сокращение количества сотрудников в отрасли, и кто-то сможет выжить в новых условиях, а кто-то нет. Поэтому кто-то уйдет с рынка, либо произойдет поглощение, либо перепрофилирование бизнеса. В условиях нестабильного рынка, когда надо принимать оперативные решение, вот это объединение с размытым центром принятия решений — я считаю, это очень неудачная конструкция», заключил собеседник издания.

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