Погиб предприниматель Павел Кострикин, построивший «Солнечный город» в Казани

Фото: Ринат Назметдинов

В Непале при восхождении на гору Эверест погиб российский предприниматель, создатель и руководитель группы компаний «Геометрия» Павел Кострикин. Ему было 55 лет.

По словам представителя ведомства Бхишма Кумара Бхаттарая, смерть Кострикина произошла в лагере на высоте 5 360 метров в субботу. Он почувствовал себя плохо, и его пытались эвакуировать со склона, однако вертолет не смог выполнить эвакуацию из-за плохой видимости.

Тело бизнесмена доставили в клинику в Катманду на вскрытие. В ближайшее время в столицу Непала должен прибыть кто-то из родственников Кострикина для решения вопроса о вывозе тела или погребении, сообщает ТАСС.

Группа компаний «Геометрия», которую возглавлял Кострикин, включает в себя ООО «Солнечный город». Оно осуществило строительство одноименного микрорайона в Казани.

Фото: Максим Платонов (архив)

Предприниматель неоднократно давал экспертные комментарии «Реальному времени».

— Когда мы строили «Солнечный город», я полюбил Казань, и мне все время хотелось сюда вернуться. Все воспоминания о людях, с которыми довелось здесь поработать, о самом городе и просто улицах — остались светлые и приятные, я искал повод снова приехать сюда надолго. Как раз в этом году у меня получилось это сделать, можно сказать, осуществилась маленькая мечта, — рассказывал он «Реальному времени» в 2018 году.



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Дарья Акимова