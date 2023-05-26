«Такие люди очень нужны нашему обществу и нашей стране»

Татарстанский кадетский корпус в этом году окончили 20 курсантов

Фото: АО «ТАИФ-НК»

Для 20 воспитанников Татарстанского кадетского корпуса прозвучал последний звонок. Позади у курсантов 7-го взвода школьные общеобразовательные предметы, сотни часов строевой подготовки и прочие занятия, связанные с военным ремеслом. В торжественном мероприятии на плацу учебного заведения, созданного почти 20 лет назад в Нижнекамске, приняли участие не только кадеты, педагогический коллектив и родители выпускников, а также почетные гости — главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Виктор Демидов, глава НМР Рамиль Муллин и Максим Новиков — генеральный директор компании «ТАИФ-НК», которая уже много лет шефствует над кадетским корпусом.

Пришли детьми — выходят настоящими мужчинами

Белая парадная форма, строгая выправка и стройные ряды курсантов уже 16 лет становятся главным атрибутом торжества, посвященного окончанию Татарстанского кадетского корпуса. В этом году из стен этого учебного заведения, созданного в Нижнекамске в конце 2003 года, выйдут 20 курсантов, из которых 19 решили продолжить обучение в военном направлении. Многие из курсантов 7-го взвода пришли сюда детьми, а выходят настоящими мужчинами.

Белая парадная форма, строгая выправка и стройные ряды курсантов уже 16 лет становятся главным атрибутом торжества, посвященного окончанию Татарстанского кадетского корпуса

Константин Дик — сегодня выпускник в звании ефрейтора, а два года назад, окончив 9-й класс, приехал в Нижнекамск из Оренбургской области, чтобы стать курсантом кадетского корпуса — это был его осознанный выбор. По признанию Константина, сегодняшний день вызвал смешанные чувства — это и волнение, и осознание, что стал совсем взрослым:



— Сегодня я уже отчетливо понимаю, что определенный этап моей жизни уже пройден — впереди ждет новый, более ответственный и непростой, к которому нужно быть готовым. Но я уверен, что все мы, кто оканчивает в этом году учебу в этом кадетском корпусе, справимся со всем, что нам будет дано судьбой. Нашими учителями и воспитателями для этого здесь была заложена сильная база.

Константин Дик — сегодня выпускник в звании ефрейтора, а два года назад, окончив 9-й класс, приехал в Нижнекамск из Оренбургской области, чтобы стать курсантом кадетского корпуса

В планах выпускника продолжить идти по военной стезе — стать студентом Курганского пограничного института, осталось сдать выпускные экзамены. В семье Диков трое сыновей, и двое из них выбрали для себя военное предназначение. На торжество по случаю окончания учебы в Нижнекамск приехали родители мальчиков.



— Костя с детства увлекался спортом, всегда был целеустремленным, его решение связать свою жизнь с военной сферой мы дружно поддержали. А глядя на него, заразившись примером, сюда поступил и младший сын — в прошлом году Герман тоже стал курсантом, в этом году оканчивает пятый класс нижнекамской кадетки, — с чувством гордости за своих сыновей рассказывает Рамиля Дик.



«Каждый наш выпуск — уникален. Это дети, с которыми ты проходишь определенный путь, которые на время становятся частью твоей жизни. Это дети, которые выросли на твоих глазах, став такими замечательными юношами, ими любуешься и понимаешь, что, да, они пойдут только вперед, не подведут и состоятся в жизни. Такие люди очень нужны нашему обществу, нашей стране», — особо подчеркнула директор Татарстанского кадетского корпуса им. Героя Советского Союза Г. Сафиуллина Ирина Плаксина.

Директор Татарстанского кадетского корпуса Ирина Плаксина особо подчеркнула, что такие люди очень нужны нашему обществу

Последний звонок в Татарстанском кадетском корпусе каждый год проходит по сложившимся здесь традициям: торжественный вынос на плац знамен и парадный марш выпускников — все красиво, чинно и по-военному строго. Но все же слезы на глазах были не только у родителей, но и у самих юношей, только они их умело скрывали. Особенные эмоции у всех гостей вызвал прощальный вальс с учителями. А танцевальный флешмоб, с которым выступили курсанты-выпускники, показал, что они обладают не только военной выправкой и дисциплиной, но и незаурядными творческими талантами.

А танцевальный флешмоб, с которым выступили курсанты-выпускники, показал, что они обладают не только военной выправкой и дисциплиной, но и незаурядными творческими талантами

Танец удивил и вызвал громкие аплодисменты всех, кто пришел на праздник. «Движения придумывали сами, без учителей, репетировали после уроков, монтировали музыку, добавили собственные фишки», — рассказали после мероприятия его участники.

«Пожелать стойкости и чисто мужского упрямства»

По традиции на последний звонок пригласили не только родителей курсантов, но и почетных гостей. Поздравить юношей, выбравших путь служения Родине, приехали главный федеральный инспектор Татарстана Виктор Демидов, мэр Нижнекамска и глава района Рамиль Муллин, генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков, депутаты горсовета и другие почетные гости. От имени полпреда российского президента в Приволжском федеральном округе выпускников кадетского корпуса поздравил главный федеральный инспектор по Татарстану Виктор Демидов.



В свою очередь мэр города Рамиль Муллин отметил, что это знаменательный день для всех, кто пришел на мероприятие, но в первую очередь для тех, кто оканчивает учебу в ТКК:



— Я рад, что вы прошли эту школу мужества, школу дисциплины, школу, которая даст вам большой путь в жизни. Вы те, кто является для многих из нас примером. Хочу пожелать вам одного — ставьте перед собой только большие цели и задачи и достигайте их. Уверен, что те знания и навыки, которые вы здесь получили, помогут вам в дальнейшем жизненном пути.



Особо отметил Муллин ряд отличившихся курсантов, которые стали призерами и победителями олимпиад и спортивных соревнований различного уровня, вручив им свидетельства о присуждении премии главы НМР. Благодарственным письмом главы НМР была удостоена и директор кадетского корпуса Ирина Плаксина.



Памятные подарки для выпускников традиционно приготовила и шефствующая над Татарстанским кадетским корпусом компания «ТАИФ-НК». Ее генеральный директор Максим Новиков не понаслышке знает, что значит быть военным, — имея за плечами опыт службы в ВДВ, являясь десантником в запасе. Он поздравил кадетов с окончанием учебы от имени группы компаний ТАИФ, и каждый из выпускников получил памятные подарки.

Памятные подарки для выпускников традиционно приготовила и шефствующая над Татарстанским кадетским корпусом компания «ТАИФ-НК»

— Я очень горжусь тем, что сегодня вижу перед собой тех парней, которые выбрали достойный и нелегкий путь в наше избалованное время. Зная, что такое военная выправка, я хочу пожелать стойкости, терпения, сил и чисто мужского упрямства в вашем деле! — искренне пожелал генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.



После поздравлений еще одна кадетская традиция: почетные гости вручили 20 кадетам медали выпускников.

После поздравлений еще одна кадетская традиция: почетные гости вручили 20 кадетам медали выпускников

«Наши шефы всегда рядом»

2022—23 учебный год стал особенным для кадетского корпуса в Нижнекамске. Многие его воспитанники, а их здесь более 250 человек, в числе которых и нынешние выпускники, завоевали награды, отстаивая честь своего учебного заведения на олимпиадах, в спортивных и других состязаниях различного уровня. Одним из недавних завоеваний стало третье общекомандное место в Международном турнире по ракетомодельному спорту, который проходил в городе Королеве.



— Всех этих высоких результатов невозможно было бы достичь без поддержки наших шефов и партнеров. Они всегда рядом, помогая нам решать различные вопросы и по обеспечению образовательного процесса материально-техническими средствами. Так, полгода назад «ТАИФ-НК» подарил нам 40 современных ноутбуков, с помощью наших шефов мы получаем возможность поощрять наших лучших курсантов, они ежегодно вручают всем учащимся новогодние подарки. Для каждого ребенка важно, чтобы в детстве у него были праздники, и вот эти праздники создает это нижнекамское предприятие — наши дорогие шефы, — с особым почтением о роли компании-шефа и той всемерной поддержке, которую им оказывает «ТАИФ-НК», рассказала директор кадетского корпуса Ирина Плаксина.



— Мы рады участвовать в воспитании таких замечательных парней, которых готовит наш кадетский корпус. Сегодня я вспомнил, как отмаршировал свои три парада, будучи на военной срочной службе. Мне нравится эта особенная среда, атмосфера, которая царит в кадетском корпусе. Я думаю, юноши, которые оканчивают в этом году учебу здесь, и дальше будут с гордостью нести звание кадета Татарстанского корпуса.



— Они не только отменно учатся — у многих нынешних выпускников ленты отличников учебы, но еще занимаются спортом, рукопашным боем, тхэквондо, знают подход к основам безопасности жизнедеятельности, охраны труда и много других разных сфер, где они показали себя достойно, молодцы — это наше будущее поколение, — отметил в интервью «Реальному времени» генеральный директор «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

Реклама АО «ТАИФ-НК»

Кстати, у российских кадетов существует немало официальных традиций, которые складывались долгие годы. Одну из них неукоснительно чтут и в Татарстанском корпусе. Она стала финалом торжественного последнего звонка. После того как прозвучал последний звонок, настало время выпускников проститься со знаменем кадетского корпуса — сняв фуражки, украшенные кокардой, они дружно преклонили правое колено перед стягом и замерли на минуту, отдавая тем самым честь не только знамени своего корпуса, но и дань памяти всем, кто пожертвовал жизнями, защищая Родину. Затем последовал последний в роли курсантов торжественный марш по плацу перед учащимися и гостями торжественной церемонии. Подойдя к краю плаца, уже бывшие курсанты подбросили в воздух пятирублевые монеты. Говорят, денежный дождь — к дальнейшим блестящим успехам.