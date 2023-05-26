«Такие люди очень нужны нашему обществу и нашей стране»
Татарстанский кадетский корпус в этом году окончили 20 курсантов
Для 20 воспитанников Татарстанского кадетского корпуса прозвучал последний звонок. Позади у курсантов 7-го взвода школьные общеобразовательные предметы, сотни часов строевой подготовки и прочие занятия, связанные с военным ремеслом. В торжественном мероприятии на плацу учебного заведения, созданного почти 20 лет назад в Нижнекамске, приняли участие не только кадеты, педагогический коллектив и родители выпускников, а также почетные гости — главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Виктор Демидов, глава НМР Рамиль Муллин и Максим Новиков — генеральный директор компании «ТАИФ-НК», которая уже много лет шефствует над кадетским корпусом.
Пришли детьми — выходят настоящими мужчинами
Белая парадная форма, строгая выправка и стройные ряды курсантов уже 16 лет становятся главным атрибутом торжества, посвященного окончанию Татарстанского кадетского корпуса. В этом году из стен этого учебного заведения, созданного в Нижнекамске в конце 2003 года, выйдут 20 курсантов, из которых 19 решили продолжить обучение в военном направлении. Многие из курсантов 7-го взвода пришли сюда детьми, а выходят настоящими мужчинами.
Константин Дик — сегодня выпускник в звании ефрейтора, а два года назад, окончив 9-й класс, приехал в Нижнекамск из Оренбургской области, чтобы стать курсантом кадетского корпуса — это был его осознанный выбор. По признанию Константина, сегодняшний день вызвал смешанные чувства — это и волнение, и осознание, что стал совсем взрослым:
— Сегодня я уже отчетливо понимаю, что определенный этап моей жизни уже пройден — впереди ждет новый, более ответственный и непростой, к которому нужно быть готовым. Но я уверен, что все мы, кто оканчивает в этом году учебу в этом кадетском корпусе, справимся со всем, что нам будет дано судьбой. Нашими учителями и воспитателями для этого здесь была заложена сильная база.
В планах выпускника продолжить идти по военной стезе — стать студентом Курганского пограничного института, осталось сдать выпускные экзамены. В семье Диков трое сыновей, и двое из них выбрали для себя военное предназначение. На торжество по случаю окончания учебы в Нижнекамск приехали родители мальчиков.
— Костя с детства увлекался спортом, всегда был целеустремленным, его решение связать свою жизнь с военной сферой мы дружно поддержали. А глядя на него, заразившись примером, сюда поступил и младший сын — в прошлом году Герман тоже стал курсантом, в этом году оканчивает пятый класс нижнекамской кадетки, — с чувством гордости за своих сыновей рассказывает Рамиля Дик.
«Каждый наш выпуск — уникален. Это дети, с которыми ты проходишь определенный путь, которые на время становятся частью твоей жизни. Это дети, которые выросли на твоих глазах, став такими замечательными юношами, ими любуешься и понимаешь, что, да, они пойдут только вперед, не подведут и состоятся в жизни. Такие люди очень нужны нашему обществу, нашей стране», — особо подчеркнула директор Татарстанского кадетского корпуса им. Героя Советского Союза Г. Сафиуллина Ирина Плаксина.
Последний звонок в Татарстанском кадетском корпусе каждый год проходит по сложившимся здесь традициям: торжественный вынос на плац знамен и парадный марш выпускников — все красиво, чинно и по-военному строго. Но все же слезы на глазах были не только у родителей, но и у самих юношей, только они их умело скрывали. Особенные эмоции у всех гостей вызвал прощальный вальс с учителями. А танцевальный флешмоб, с которым выступили курсанты-выпускники, показал, что они обладают не только военной выправкой и дисциплиной, но и незаурядными творческими талантами.
Танец удивил и вызвал громкие аплодисменты всех, кто пришел на праздник. «Движения придумывали сами, без учителей, репетировали после уроков, монтировали музыку, добавили собственные фишки», — рассказали после мероприятия его участники.
«Пожелать стойкости и чисто мужского упрямства»
По традиции на последний звонок пригласили не только родителей курсантов, но и почетных гостей. Поздравить юношей, выбравших путь служения Родине, приехали главный федеральный инспектор Татарстана Виктор Демидов, мэр Нижнекамска и глава района Рамиль Муллин, генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков, депутаты горсовета и другие почетные гости. От имени полпреда российского президента в Приволжском федеральном округе выпускников кадетского корпуса поздравил главный федеральный инспектор по Татарстану Виктор Демидов.
В свою очередь мэр города Рамиль Муллин отметил, что это знаменательный день для всех, кто пришел на мероприятие, но в первую очередь для тех, кто оканчивает учебу в ТКК:
— Я рад, что вы прошли эту школу мужества, школу дисциплины, школу, которая даст вам большой путь в жизни. Вы те, кто является для многих из нас примером. Хочу пожелать вам одного — ставьте перед собой только большие цели и задачи и достигайте их. Уверен, что те знания и навыки, которые вы здесь получили, помогут вам в дальнейшем жизненном пути.
Особо отметил Муллин ряд отличившихся курсантов, которые стали призерами и победителями олимпиад и спортивных соревнований различного уровня, вручив им свидетельства о присуждении премии главы НМР. Благодарственным письмом главы НМР была удостоена и директор кадетского корпуса Ирина Плаксина.
Памятные подарки для выпускников традиционно приготовила и шефствующая над Татарстанским кадетским корпусом компания «ТАИФ-НК». Ее генеральный директор Максим Новиков не понаслышке знает, что значит быть военным, — имея за плечами опыт службы в ВДВ, являясь десантником в запасе. Он поздравил кадетов с окончанием учебы от имени группы компаний ТАИФ, и каждый из выпускников получил памятные подарки.
— Я очень горжусь тем, что сегодня вижу перед собой тех парней, которые выбрали достойный и нелегкий путь в наше избалованное время. Зная, что такое военная выправка, я хочу пожелать стойкости, терпения, сил и чисто мужского упрямства в вашем деле! — искренне пожелал генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.
После поздравлений еще одна кадетская традиция: почетные гости вручили 20 кадетам медали выпускников.
«Наши шефы всегда рядом»
2022—23 учебный год стал особенным для кадетского корпуса в Нижнекамске. Многие его воспитанники, а их здесь более 250 человек, в числе которых и нынешние выпускники, завоевали награды, отстаивая честь своего учебного заведения на олимпиадах, в спортивных и других состязаниях различного уровня. Одним из недавних завоеваний стало третье общекомандное место в Международном турнире по ракетомодельному спорту, который проходил в городе Королеве.
— Всех этих высоких результатов невозможно было бы достичь без поддержки наших шефов и партнеров. Они всегда рядом, помогая нам решать различные вопросы и по обеспечению образовательного процесса материально-техническими средствами. Так, полгода назад «ТАИФ-НК» подарил нам 40 современных ноутбуков, с помощью наших шефов мы получаем возможность поощрять наших лучших курсантов, они ежегодно вручают всем учащимся новогодние подарки. Для каждого ребенка важно, чтобы в детстве у него были праздники, и вот эти праздники создает это нижнекамское предприятие — наши дорогие шефы, — с особым почтением о роли компании-шефа и той всемерной поддержке, которую им оказывает «ТАИФ-НК», рассказала директор кадетского корпуса Ирина Плаксина.
— Мы рады участвовать в воспитании таких замечательных парней, которых готовит наш кадетский корпус. Сегодня я вспомнил, как отмаршировал свои три парада, будучи на военной срочной службе. Мне нравится эта особенная среда, атмосфера, которая царит в кадетском корпусе. Я думаю, юноши, которые оканчивают в этом году учебу здесь, и дальше будут с гордостью нести звание кадета Татарстанского корпуса.
— Они не только отменно учатся — у многих нынешних выпускников ленты отличников учебы, но еще занимаются спортом, рукопашным боем, тхэквондо, знают подход к основам безопасности жизнедеятельности, охраны труда и много других разных сфер, где они показали себя достойно, молодцы — это наше будущее поколение, — отметил в интервью «Реальному времени» генеральный директор «ТАИФ-НК» Максим Новиков.
Кстати, у российских кадетов существует немало официальных традиций, которые складывались долгие годы. Одну из них неукоснительно чтут и в Татарстанском корпусе. Она стала финалом торжественного последнего звонка. После того как прозвучал последний звонок, настало время выпускников проститься со знаменем кадетского корпуса — сняв фуражки, украшенные кокардой, они дружно преклонили правое колено перед стягом и замерли на минуту, отдавая тем самым честь не только знамени своего корпуса, но и дань памяти всем, кто пожертвовал жизнями, защищая Родину. Затем последовал последний в роли курсантов торжественный марш по плацу перед учащимися и гостями торжественной церемонии. Подойдя к краю плаца, уже бывшие курсанты подбросили в воздух пятирублевые монеты. Говорят, денежный дождь — к дальнейшим блестящим успехам.
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