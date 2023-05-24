Ректор КГМУ — о ЕГЭ, распределении и дефиците медиков / «Реальное время Live»
В российских вузах начинается приемная кампания. Казанский государственный медицинский университет, на днях отметивший 209-летие, традиционно остается одним из топовых вузов республики. Сколько первокурсников планирует набрать КГМУ и как изменяется план набора на разные факультеты? Если вернуть систему распределения выпускников вузов, поможет ли она решить кадровые проблемы в районных больницах? ЕГЭ — эффективная или неэффективная система набора студентов? На эти и другие актуальные темы поговорим с ректором КГМУ Алексеем Созиновым в прямом эфире «Реального времени» — первого и главного стрима Татарстана.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым