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Ректор КГМУ — о ЕГЭ, распределении и дефиците медиков / «Реальное время Live»

14:00, 24.05.2023 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Ректор КГМУ — о ЕГЭ, распределении и дефиците медиков / «Реальное время Live»

В российских вузах начинается приемная кампания. Казанский государственный медицинский университет, на днях отметивший 209-летие, традиционно остается одним из топовых вузов республики. Сколько первокурсников планирует набрать КГМУ и как изменяется план набора на разные факультеты? Если вернуть систему распределения выпускников вузов, поможет ли она решить кадровые проблемы в районных больницах? ЕГЭ — эффективная или неэффективная система набора студентов? На эти и другие актуальные темы поговорим с ректором КГМУ Алексеем Созиновым в прямом эфире «Реального времени» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
ОбществоОбразование Татарстан

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