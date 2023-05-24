Внезапный долг: казанские приставы взыскивают давно уплаченное и годами не снимают арест

Татарстанцы обвиняют сотрудников ГУ ФССП по РТ в забывчивости, грубости и беспорядочном ведении дел

Фото: предоставлено ГУ ФССП России по РТ

«Реальное время» уже рассказывало о странностях работы татарстанских приставов по взысканию долгов — забывчивости приставов и злоключениях без вины виноватых граждан. В редакцию обратились еще несколько казанцев, которые числятся в должниках, хотя задолженности уже давно погашены. Так, в наследство от матери один из них получил уже взысканные долги, а другой уже несколько лет не может снять с квартиры обременение. Подробнее — в нашем материале.

Долги в наследство



— Я долго не знал, что мама брала займы в кредитных организациях, что в 2015—2016 годах по их искам были вынесены судебные решения о взыскании с нее долгов, — рассказал «Реальному времени» Шамиль Бадритдинов. — Все выяснилось, когда она мне в 2017 году сообщила, что за долги у нее вычитают часть пенсии — в тех пределах, что разрешает закон. Это длилось несколько лет, потом вычеты прекратились. И она сочла, что все долги взысканы. Поскольку она была человеком самостоятельным и полностью дееспособным, я не считал себя вправе спрашивать, получила ли она от приставов какие-то документы о завершении исполнительного производства, просить отчета у нее, сколько из ее пенсии вычли в общей сложности за несколько лет. А недавно мамы не стало.

Только принимая наследство у нотариуса, Бадритдинов узнал, что за ней числится долг по трем судебным решениям — в общей сложности более 134 тысяч рублей, и в связи с этим наложено обременение на имущество — на квартиру.

По его словам, он готов оплатить долги, если они действительно есть. Он и при жизни матери помогал выплачивать часть из них. Но когда взыскания прекратились и мать начала получать всю пенсию на руки, а это было достаточно продолжительное время, вплоть до ее кончины, семья справедливо решила, что все долги взысканы.

— Если в реальности долги выплачены и мама ничего никому не должна, то приставы нарушают закон, поскольку до сих пор не сняли обременение с имущества мамы, а если они прекратили взыскания и несколько лет их не возобновляли, несмотря на наличие долгов, при этом зная, что она жива и платежеспособна, то получается, что приставы просто не выполняли свои прямые обязанности, а это вообще трудно расценивать иначе как халатность.

Фото: realnoevremya.ru

Дозвониться до пристава Замалиевой, телефон которой указан на сайте УФССП по РТ как сотрудника, осуществляющего производство по исполнительным листам на Бадритдинову в Приволжском РОСП Казани, мужчина, как ни старался, не смог, попасть к ней на прием тоже, поэтому решил обратиться в СМИ.

Имея письменное согласие Бадритдинова на запрос в УФССП по РТ относительно долгов по его наследству, мы обратились в пресс-службу за подтверждением или опровержением этой странной истории, но руководитель отдела заявила, что информацию по конкретным исполнительным производствам ведомство выдает только по предъявлении нотариально заверенной доверенности. Вводить Бадритдинова в новые расходы мы сочли излишним.

Забытый арест

— Я длительное время выплачивал долг банку по кредиту, взятому на нужды бизнеса, — рассказал «Реальному времени» казанский предприниматель Лев Бугацов. — Так получилось, что бизнес рухнул, с банком вовремя я расплатиться не смог и по решению суда долг взыскивали приставы-исполнители. Сумма была для меня крупной, взыскания продолжались несколько лет, в итоге я расплатился. В течение всего этого времени под обременением находилось имущество — квартира и участок в СНТ. Когда все было завершено, из базы на официальном сайте ФССП мои долги исчезли, а арест на имуществе остался. Было это больше двух лет назад, я тогда побывал на приеме у пристава-исполнителя в Советском РОСП, и попасть к нему, скажу я вам, было отдельным квестом. Пробился с трудом — записаться было невозможно, живая очередь, без гарантии, что попадешь в итоге на прием. После этого арест с дачи был снят. А с квартиры, как выяснилось в прошлом году, обременение так и не сняли! Узнал я об этом случайно, когда обращался в МФЦ за справкой.

«К приставам записаться было невозможно, живая очередь, без гарантии, что попадешь в итоге на прием». Фото: скрин yandex.ru

Узнав, что дело не доведено до конца, Бугацов пытался и дозвониться, и записаться на прием к приставу — без толку. А ходить как на работу в отдел и выстаивать живую очередь, он не мог — у него своя работа есть. Так что снят или нет арест с его квартиры, он не знает, но допускает, что приставы могли так и не доделать свою работу:

— Такого беспорядка, с которым я столкнулся в Советском РОСП, нет, думаю, ни в одной структуре. И самое неприятное, что беспорядок сочетается с крайне грубым, неуважительным отношением к посетителям. Достаточно сказать, что, когда я несколько лет назад все-таки, отсидев день в очереди, попал на прием к какому-то небольшому начальнику, ответы на мои вопросы он не дал, при этом разговаривал со мной сквозь зубы, а на претензию, почему я до сих пор значусь должником, хотя долг полностью выплатил, ответил что-то вроде: «А что вы хотите, не надо долги делать». Я ответил за свои долги по закону — и ни в каком законе не сказано, что сверх этого со мной теперь не следует вежливо разговаривать или что меня можно после уплаты долга оставлять в списках должников!

«Ужасная и бесполезная контора»

Эти две истории — не исключение, а скорее правило в работе татарстанского УФССП, если судить по отзывам в интернете.

— Самая ужасная и бесполезная контора, которая никогда не отвечает на звонки по почте обращения не принимают, как списать наложить арест так сразу, как снять их так не дождешься, — написал о Советском РОСП Казани отзыв на «Яндекс.Картах» Роман Г. 12 мая 2023 года. — Примите уже наконец меры!

— Безобразное отношение к взыскателям, — оценила их работу Юлия Морозова. — Заявления теряются. Не выполняются требования по розыску должника и его имущества. Текучка кадров накладывает отпечаток на весь процесс исполнительного производства.

— Теряют заявления, неразбериха в документах, вовремя не отвечают, трубки в канцелярии не берут, — это уже отзыв Юлии Ахмедшиной.

Фото: realnoevremya.ru

— Даже одну звезду ставить жалко... Долг давно уплачен, а приставы наложили арест и, конечно же, свои проценты, — возмутился Радик Васильев 3 февраля там же работой сотрудников Приволжского РОСП. — Уже и проценты приставам отстегнул — арест не снимается… Ужасная контора. Пришел на прием — не попал, все на больничном сказали. Звонить бесполезно.

— В отношении мужа было открыто ИП (исполнительное производство, — прим. ред.) о взыскании долга по кредиту. 21.07.2022 мы приехали к судебному приставу Камаевой Лилии Рашатовне, предоставили доказательства ошибочного ИП, привезли справку об отсутствии задолженности из данного банка, — рассказала историю семейных злоключений не указавшая в отзыве фамилию Лена. — На сайте госуслуг и сайте УФССП задолженности по данным паспорта не найдены. В ИП данные совершенно другого человека. Совпадают только ФИО. Даже дата рождения другая. Во время нашего обращения 21.07.2022 Камаева Л. Р. дала нам постановление об отмене мер по взысканию долга и отмене ИП в отношении мужа. А сегодня по этому ИП у мужа списали все средства со всех карт, включая зарплатную. Что происходит в этом филиале????

— Отвратительная организация, — оценила Наталья Владимирова действия приставов Кировского РОСП. — Приехали по прописке в шесть утра, перебудили всех соседей из-за штрафа, который был оплачен 2 месяца назад. Причем я по электронной почте, через «Госуслуги», отправила чеки об уплате. Письмо получено, но никем не прочитано. Пришлось приехать из другого города лично. При мне убедились, что оплачено. Через 5 дней опять пишут штраф, за то, что не оплатила…

— Четыре года добиваемся возврата незаконно взысканной суммы, — описала свои мытарства в том же отделе Татьяна Иванова. — У бабушки, которой 84 года, удержали из пенсии. Как не стыдно, раз 30 была на приемах, куда только не писала жалобы! Добилась, вынесли постановления, требования выдали, а деньги все равно не возвращают, Прокуратура и та ничего сделать с ними не может, что дальше делать? Президенту писать, что ли?

И это только малая часть опубликованных претензий к казанским приставам. В пресс-службе УФССП по РТ «Реальное время» заверили, что по жалобам на приставов «принимаются меры». Но, видимо, этот урок приставам впрок не идет — жалобы продолжают поступать.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

«Проблема решилась легко — через суд»

Казанский юрист Владлен Копвиллем рассказал «Реальному времени», как у одного из его клиентов приставы Советского РОСП необоснованно списали деньги со счета — в отсутствие долга:

— Проблема решилась легко, но через суд. На первом судебном заседании представитель УФССП попросил отложить рассмотрение дела, а на второе принес документы о возврате средств на счет моего клиента, и вопрос был исчерпан.

А вот с московскими приставами у другого его клиента «сотрудничество» растянулось на годы:

— Они в его пользу уже много лет не могут взыскать крупную сумму. Должник их по телефону откровенно посылает куда подальше, а они его местонахождение не могут установить. Кредитор уже сам выяснил, что должник поменял фамилию, переехал, все данные им предоставил, а дело с мертвой точки не сдвигается.

«Это нонсенс»

Что касается ситуации с наследством Бадритдинова, то тут, по мнению Владлена Копвиллема, без визита к приставам не обойтись:

— Если исполнительное производство было возбуждено, а потом взыскания прекратились, то, возможно, вся сумма долга была взыскана, а дело не закрыто, возможно, и нет. Например, мог смениться пристав-исполнитель, и пока шла передача дел, взыскания прекратились, а потом новый пристав их не возобновил. Если это так, то, безусловно, это нонсенс — так быть не должно. Наследнику надо обязательно пойти на прием в службу приставов и ознакомиться со своим делом, изучить решение суда, выяснить точную сумму долга, узнать, какая часть этого долга уже взыскана, есть ли невыплаченный остаток, и если есть, то каков его размер…

А так вообще можно?



«Реальное время» обратилось в УФССП по РТ с запросом — мы поинтересовались, по какой причине приставы-исполнители могут законно прекратить взыскание долга, если долг до конца не выплачен, а должник платежеспособен, и как часто такое случается?

— Исполнительное производство может быть прекращено по причинам указанным в ст. 43 и ст. 45 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 N229-ФЗ, — сообщили в пресс-службе ведомства. — По итогам четырех месяцев текущего года по ст. 43 и ст. 45 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 N229-ФЗ. прекращено 10 481 исполнительное производство.

Заметим, что в законе «Об исполнительном производстве» говорится, что исполнительное производство прекращается судебным приставом-исполнителем в случаях принятия судом акта о прекращении исполнения выданного им исполнительного документа, принятия судом отказа взыскателя от взыскания, утверждения судом мирового соглашения, соглашения о примирении между взыскателем и должником, отмены судебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ, отмены или признания недействительным исполнительного документа, а также по ряду других оснований — и все эти основания не применимы к случаю с долгами, доставшимися в наследство сыну Альмиры Бадритдиновой.

В ГУ ФССП по РТ также сообщили:

— После полного погашения задолженности исполнительное производство оканчивается судебным приставом — исполнителем, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 47 ФЗ «Об исполнительном производстве». Окончание исполнительного производства в связи с данным основанием, предполагает полное снятие ограничений, наложенных в ходе ведения исполнительного производства. Постановление об окончании исполнительного производства не может быть вынесено, если в рамках исполнительного производства остаются иные ограничения.

Фото: r16.fssp.gov.ru

Вопросы, в какой конкретно срок после полного взыскания долгов пристав-исполнитель обязан снять обременение со всего имущества должника, обязан ли должник напоминать приставу об этом и как часто приставы после полного взыскания долгов забывают снять обременение с имущества, по существу остались без ответа.

В ведомстве не оказалось информации о том, как часто приставы допускают отступления от установленного законом порядка окончания исполнительного производства. Нам также не разъяснили, какую ответственность за отступления от установленного законом порядка несут приставы-исполнители и не ответили, сколько сотрудников УФССП по РТ и в каком объеме понесли ответственность за подобные действия в 2022-м и с начала 2023 года.

— Такой статистики нет, — сообщили в ответ на этот вопрос.