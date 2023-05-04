Власти Казани распорядились снести самовольно установленные шлагбаумы, летнюю веранду и игровой автомат

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Казанские власти выпустили два перечня самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу. В списках шлагбаумы, торговые точки, а также постамат и игровой автомат.

По распоряжению замруководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова, демонтажу подлежат следующие объекты:

торговый объект по ул. Химиков, вблизи дома №33;



торговый объект по ул. Лазарева, кад. №16:50:090431:52;

торговый объект по ул. Чистопольской, вблизи дома №86;

летняя веранда по ул. Абсалямова, вблизи дома №16;

торговый объект по ул. Беломорской, вблизи дома №24;

игровой автомат Rocky Boxer в подземном пешеходном переходе по ул. Николая Ершова;

торговый объект по ул.Старо-Аракчинской, вблизи дома №4;

постамат PickPoint в подземном пешеходном переходе по ул. Николая Ершова;

торговый павильон по ул. Максимова, вблизи дома №31;

три торговых объекта по ул. Оренбургский тракт, вблизи дома №138 к.3.



Собственники, установить которых властям не удалось, должны убрать объекты до 8 мая. В противном случае их демонтируют принудительно в срок с 9 мая по 6 августа и отправят на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.

Фото: realnoevremya.ru/Гуландам Фатхуллина (архив)

Согласно распоряжению главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани, демонтажу подлежат:

одноэтажный деревянный объект, с крытой террасой по ул. Камчатской, вблизи дома №101;

автоматический шлагбаум по пр. Ямашева, вблизи дома №73;

металлические столбики и цепи по ул. Короленко, вблизи дома №67а;

шлагбаум и три бетонные плиты по ул. Гаврилова, вблизи дома №20б;

ограждение по ул. Фатыха Амирхана, вблизи дома №36;

помещение охраны по проспекту Ямашева, вблизи дома №78;

шлагбаум по ул. Академика Лаврентьева, вблизи дома №11а.

Владельцев указанных объектов установить не удалось, но они должны выполнить предписание властей в течение пяти дней начиная с сегодняшнего дня. Принудительно их снесут не позднее 90 дней со дня истечения срока, установленного для добровольного демонтажа.

Неделю назад власти Казани опубликовали список самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу, в который вошли торговые павильоны. В перечне оказался также автофургон по ул. Пионерской, вблизи дома №84.



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Татьяна Демина