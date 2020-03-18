В Казани полицейские накрыли салон с игровыми автоматами

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В Казани полицейские накрыли игровой салон. Об этом сообщает МВД РТ.

Салон с игровыми автоматами работал на улице Фатыха Амирхана. Под вывеской магазина одежды находились 13 игровых аппаратов, четыре монитора и четыре системных блока. Все оборудование изъято и направлено на ответственное хранение.

По подозрению в преступлении задержана 29-летняя жительница Заинска, которая исполняла роль администратора. Сейчас полиция устанавливает все подробности произошедшего и других причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр», передает МВД по РТ.