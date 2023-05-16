На KazanForum прибудут Марат Хуснуллин, Андрей Белоусов и патриарх Кирилл

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» прибудут представители правительства страны — первый вице-премьер Андрей Белоусов, а также вице-премьеры Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.



Также на KazanForum ожидается патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Прибудут также и представители российского бизнеса, в том числе генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук.

Ожидалось, что в KazanForum может принять участие и премьер-министр Михаил Мишустин. О его возможном визите Талия Минуллина сообщала в апреле.

Талия Минуллина рассказала, что на KazanForum зарегистрировались рекордное количество участников — 15 тысяч. Они представляют 85 стран и 84 региона России.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

ХIV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» состоится в столице Татарстана 18—19 мая 2023 года. В этом году он по указу президента России Владимира Путина вышел на федеральный уровень. До этого он проходил под названием KazanSummit.



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Татьяна Демина