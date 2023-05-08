Лесные пожары в Курганской области уничтожили почти всю деревню Юлдус — в Казани открыли сбор гумпомощи

Лесные пожары в Курганской области уничтожили практически всю деревню Юлдус (Ичкен) — по словам очевидцев, в селе осталась только одна мечеть. Накануне в деревне загорелись школа и 20 домов, все жители были экстренно эвакуированы. Позже в МЧС России сообщили, что школу удалось отстоять.

С сегодняшнего дня в исполкоме Всемирного конгресса татар (Казань, ул. К. Маркса 38/5) будет организован сбор гуманитарной помощи, 10 мая машина с грузом отправится в путь.

Список предметов первой необходимости:

вода;

продукты питания;

одежда и обувь;

лекарства;

зарядные устройства для телефонов;

предметы первой необходимости для повседневной жизни.

Число погибших при масштабных пожарах в Курганской области достигло шести человек, еще 14 получили различные травмы, сообщили ТАСС в медицинских кругах.

Добавим, что сегодня министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации с природными пожарами в регионе.

К утру понедельника пожарные локализовали уже девять из 13 очагов действующих в Курганской области возгораний. Общая группировка, задействованная на тушении, достигла 1 290 человек и 332 единиц техники, включая авиацию МЧС России, которая сбросила на очаги пожаров 165 тонн воды.

Вчера по распоряжению МЧС аэромобильная группировка (АМГ) ГУ МЧС России по Татарстану выехала вечером из Казани для усиления группировки ведомства, ведущей борьбу с лесными пожарами на территории Курганской и Тюменской областей.

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Илина Хакимова