«Зенит-Казань» снова чемпион России

В чем казанский клуб превзошел футбольных одноклубников из Питера

Фото: Сергей Киврин / zenit-kazan.com

В минувшее воскресенье практически одновременно праздновали свои досрочные победы в чемпионатах России два «Зенита». Волейбольный из Казани и футбольный из Питера. Спортивная редакция «Реального времени» размышляет над схожестью и разницей в двух чемпионствах.

Победа Казани — успех российского волейбола

Две «зенитовские» команды досрочно одержали победы в чемпионате, у обеих даже счет был одинаков — 3:2. Чемпионство Казани было оформлено на гостевой площадке, на 15 минут ранее питерского успеха. Казань стала чемпионом в 11-й раз, Питер — в десятый. Обе команды осуществляют «сбычу мечт» «Газпрома», хотя в отношении волейбола там, наверное, радовались бы больше, в случае если бы победил местный «Зенит». Но это мы скатываемся в область предположений, а не фактов.

А факты говорят, что нынешний клубный волейбол — это российский волейбол, был, есть и будет. Что, противостоя на международной арене, наши команды из Казани, Москвы, Новосибирска, ранее Белгорода и Нового Уренгоя выигрывали еврокубки, формировали из лучших игроков сборную страны, олимпийского чемпиона 2012 года, команду, которая с 2004 года не покидает четверку сильнейших на Олимпиадах. А футбол — это два еврокубка, бронза ЧЕ, четвертьфинал ЧМ, куча бразильцев вокруг президента «Зенита» Александра Медведева, один из которых трет перед ним пальцами: «Дэнги давай, дэнги», как Остап Бендер перед отдыхающими. И Медведеву это нравится, судя по его довольному лицу. Все это напоминает общение помещика с холопами из крепостного театра. Даст он вам «дэнги», чай, не свои, ведь вы сотворили невесть что: обыграли крепостной театр красно-белых цветов, стали лучшими среди других «холопов». Отсель грозить мы будем Европе, куда Россию не допустят в следующем году гарантированно, следовательно, можно не беспокоиться, что «Зенит» макнут в непотребное после очередного свидания с «Насьоналем», «АПОЭЛ», «Аустрией» и, не дай Бог, с «Бенфикой».

Чемпионство Казани было оформлено на гостевой площадке, на 15 минут ранее питерского успеха. Фото: Сергей Киврин / zenit-kazan.com

Триумф Питера — «премиашки»

Единственная победа «Зенита» над «коллективной Европой» в том, что все семь питерских бразильцев и два колумбийца до сих пор в стольном граде Петра, а вот 13 бразильцев «Шахтера», включая украинизированного парубка Марлоса, сбежали с Украины быстрее, чем ранее передвигались по полю. В том числе и потому, что Медведев позолотит ручку, чай не последние. И не свои.

Легенда еще того, практически российского «Зенита» Андрей Аршавин обогатил российский спортивный лексикон новым словом: «премиашки». Хочется пойти дальше и предложить еще одно слово — «чемпиошки». Потому что нельзя нынешних питерских «ногомячистов» называть тем же словом, что и казанского «зенитовца» Александра Волкова, который уходит из волейбола чемпионом, а мог уйти десятью годами ранее, когда, рискуя здоровьем, выигрывал вместе с партнерами олимпийское золото Лондона.

И хотелось бы сказать пару слов в адрес новоиспеченного россиянина Малкома, который, собственно, и массировал пальцы перед носом Медведева. Два года назад Малком вместе с партнером по «Зениту» Клаудиньо, а также Дани Алвесом, Ришарлисоном и партнерами был на седьмом небе от счастья после победы в финале Олимпиады в Токио. Тогда бразильцы пели и плакали, молились и танцевали, обнимались друг с другом и бразильским флагом, и никто не тер пальцами, желая как можно скорее заполучить «премиашки». Потому что играли не за «Зенит-Бабло», а за Родину.

Нельзя нынешних питерских «ногомячистов» называть тем же словом, что и казанского «зенитовца» Александра Волкова, который уходит из волейбола чемпионом. Фото zenit-kazan.com

Как сейчас поделили российский спорт?

Даже самый беглый взгляд на предварительные итоги нынешнего сезона позволяет увидеть, что российский игровой командный спорт поделили две госкорпорации и два региона. Министерство железнодорожного сообщения и «Газпром», «коллективные» Москва и Казань. Всем прочим остались крохи с барского стола, как это зачастую бывает в чемпионатах Грузии и Турции, где бал правят крупные мультиспортивные клубы АЕК, «Олимпиакос», «Панатинаикос» и ПАОК с одной стороны, «Бешикташ», «Галатасарай» и «Фенербахче» — с другой. И это полный отход от 90-х годов, когда регионы набрали суверенитета сколько смогли, вместе с ним денег, которые кое-где пустили на развитие местного спорта.

Для сравнения: питерский «Зенит» сейчас присутствует в баскетболе, волейболе, футболе, прежде всего подмяв под себя самые популярные виды спорта в стране, за исключением хоккея с шайбой. Там сложилась исключительная ситуация, когда питерский СКА в полной мере копирует донецкий «Шахтер» из футбольной империи Рената Ахметова прошлых лет. Как известно, при всем могуществе Ахметова его не интересовали другие виды спорта, зато «Шахтеров» у него было в избытке. Ни для кого не секрет, что поначалу с ним был аффилирован ФК «Севастополь», затем ФК «Мариуполь», после того как эти команды исчезали, менеджеры «Шахтера» просто переводили их футболистов в новую команду, а с исчезновением «Мариуполя» заменили частью его игроков сбежавших легионеров «Шахтера». У СКА в Питере практически такое же построение клубной системы, что любопытно, у обоих клубов в городе находились антагонисты — «Олимпик» в Донецке и «Динамо» в Питере.



А теперь главное отличие нынешнего положения в российском спорте от того, что было в 90-е, о чем мы стали забывать. Сейчас невооруженным глазом видна централизация, присущая, кстати, Советскому Союзу. Повторимся, что «Зенит» развивает три вида спорта, имея четыре команды, поскольку в футболе их две. РФС, беспокоясь о женском футболе, ввел в регламент необходимость наличия женских команд. При этом женский баскетбол и волейбол существуют в автономном режиме, и «Газпрому» на них «параллельно». Притом что в прошлом «газпромовские» структуры на местах были активно вовлечены в развитие спора в регионах, пока головной офис не пришел в ФК «Зенит». Это и ижевский «Газовик-Газпром» с его легендарным шефом-футболистом Владимиром Тумаевым, и мини-футбольный «ГКИ-Газпром» в Москве. Футбольный «Газовик» из Тюмени после отъезда в Москву своего основателя и мецената, знаменитого геолога Фармана Салманова, с 1992 года попал под крыло УВД города, что устроил куратор команды, бывший начальник УВД Тюменской области Вениамин Башарин. А в 1996 году, после его смерти, команда лишилась обоих названий, поскольку ни «динамовцы», ни «газовики» не выражали желания содержать футбольный клуб, ушедший под крыло мэрии Тюмени.

Российский игровой командный спорт поделили две госкорпорации и два региона. Фото: Boevaya mashina/commons.wikimedia.org/CC BY-SA 4.0

При этом финансы госкорпорации позволяли бы иметь в своем распоряжение суперклубы по всем видам спорта, но «Газпром» предпочитал тратить спонсорские средства на «Црвену Звезду» в Сербии и немецкий «Шальке-04». В последнем случае просто выкидывая их на ветер. Плюс многочисленные программы поддержки российского спорта, самой действенной из которых в сложившейся ситуации стала программа спонсорской поддержки Международной федерации бокса.

Разноликий «Локомотив»

Министерство железнодорожного транспорта также централизовало свою спортивную программу. Достаточно вспомнить, как в 80—90-е годы различные отделения МинЖелДор могли пускать финансы на собственные спортивные проекты, и такие любители спорта, как Омари Шарадзе в Горьком (футбол), Анатолий Сухачев в Минводах (баскетбол), футбольный «Локомотив» в Чите, могли существовать за счет собственных средств. Даже в Казани местное отделение Горьковской железной дороги спасло от исчезновения баскетбольный УНИКС (но первый звоночек о централизации спортивного клуба «Локомотив» прозвенел еще в 2000 году, когда хоккейное «Торпедо» из Ярославля переименовали в «Локомотив»). Для понимающих это попутно обозначало, что автомобильное производство в России накрылось медным тазом, вслед за ним накроется и спорт.



Возвращаясь к российскому «Локомотиву», здесь тоже надо сказать спасибо головному офису, что раскидал свои спортивные флагманы по России, тем самым создавая ощущение, что спорт развивается по всей стране, а именно в Краснодаре (мужской баскетбол), Новосибирске и Калининграде (мужской и женский волейбол).



Джаудат Абдуллин