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«Главный праздник многонациональной страны»: парад Победы в Казани

13:47, 09.05.2023 2
«Главный праздник многонациональной страны»: парад Победы в Казани
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Казани на площади Тысячелетия состоялось торжественное прохождение войск Казанского гарнизона по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, Госсоветник РТ, Герой труда РФ Минтимер Шаймиев, ветераны Великой Отечественной войны.

Парад принял начальник Казанского гарнизона, генерал-майор Кирилл Кулаков. На площадь вышли 32 расчета — войска Казанского гарнизона, курсанты военного училища, студенты военных кафедр, учащиеся кадетских классов, юнармейцы, суворовцы.

После этого проехала механизированная колонна, состоящая из 10 единиц гусеничной и колесной техники, среди них — танки ИС-3, Т-34 и ПТ-76, советская противотанковая самоходная артиллерийская установка СУ-100, а также знаменитые «Катюши». По традиции парад завершился проездом ретроавтомобилей.

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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

Видео Камиль Исмаилов, фото Динар Фатыхов
Общество Татарстан

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комментарии

  • Анонимно 09 май
    Класс! Очень красиво! Сходить не смогли, хоть тут полюбуемся
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  • Анонимно 09 май
    С Праздником!
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Новости раздела