«Главный праздник многонациональной страны»: парад Победы в Казани

Сегодня в Казани на площади Тысячелетия состоялось торжественное прохождение войск Казанского гарнизона по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, Госсоветник РТ, Герой труда РФ Минтимер Шаймиев, ветераны Великой Отечественной войны.

Парад принял начальник Казанского гарнизона, генерал-майор Кирилл Кулаков. На площадь вышли 32 расчета — войска Казанского гарнизона, курсанты военного училища, студенты военных кафедр, учащиеся кадетских классов, юнармейцы, суворовцы.

После этого проехала механизированная колонна, состоящая из 10 единиц гусеничной и колесной техники, среди них — танки ИС-3, Т-34 и ПТ-76, советская противотанковая самоходная артиллерийская установка СУ-100, а также знаменитые «Катюши». По традиции парад завершился проездом ретроавтомобилей.