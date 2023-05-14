День в истории: создание русского флота и первые англичане в Америке

Чем примечательна дата 14 мая?

Сегодня, 14 мая, отмечается День независимости в Израиле и День антитабачной фетвы в Иране. 14 мая было открыто отделение медицинских наук в Казанском университете, завершился революционный съезд Союза кинематографистов, 104 англичанина высадились на берег Северной Америки, Петр I спустил на воду первый военный корабль, был добыт первый миллиард тонн нефти в Татарстане. Родились писатель Рафаэль Мустафин, один из пионеров космонавтики Ари Штернфельд, футболист и олимпийский чемпион Маркиньос. Умерли психиатр Сергей Корсаков, певец Фрэнк Синатра, инженер-самоучка, основавший авиакомпанию по производству самолетов бизнес-класса для частных лиц, Уильям Лир, историк Анатолий Адо. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Ученье — свет, а неученье — смерть

14 мая 1814 года при Императорском университете в Казани было открыто отделение медицинских наук. В 1835 году оно стало полноценным медицинским факультетом университета. Здесь впервые в России была открыта кафедра биологической химии под названием кафедры медицинской химии и физики и кафедра гигиены. Факультет пережил Февральскую и Октябрьскую революции, Гражданскую войну и в 1930 году стал самостоятельным учебным учреждением — Казанским медицинским институтом. В 1994 году он получил статус университета.

Фото: tatar.museum.ru

14 мая 1907 года умер Лев Казимирович Хрщонович — казанский губернский архитектор и инженер. В Казань его направили после учебы в Санкт-Петербурге в Строительном училище. В Казани он спроектировал лютеранскую церковь Святой Екатерины, театр Алафузова, Лебедевский мост через Булак и реконструировал в 1907 году католическую церковь.

14 мая 1931 года родился татарский писатель, критик, литературовед, редактор Рафаэль Ахметович Мустафин. Самая его известная книга «Тайны озера Кабан», по сути, рассказывает, как журналист спасал это озеро. При этом основная тема творческих работ Мустафина — жизненный и творческий путь татарского поэта-героя Мусы Джалиля.

14 мая 1971 года был добыт первый миллиард тонн нефти в Татарстане. До середины 1970-х республика удерживала рекорд по добыче 100 млн тонн нефти в год. К середине 80-х годов был добыт второй миллиард тонн. А к 2007 году — уже третий.

Фото: ga.tatarstan.ru

14 мая 1995 года умер историк, франковед Анатолий Адо. Он родился в Казани, где его отец преподавал историю. Но для обучения сам будущий ученый выбрал исторический факультет МГУ. Уже на первом курсе Адо нашел заинтересовавший его период в мировой истории — Великая французская революция XVIII века. Его диссертация на тему крестьянского движения накануне этого события была переведена на французский язык и выпущена в виде монографии. Он публиковался во Франции, Германии, США, Португалии, Италии. А в МГУ, где часто преподавал, стал родоначальником научной школы по изучению французской революции.

14 мая 2022 года «Реальное время» выясняло, почему в Татарстане, как и в нескольких других регионах России, взлетели цены на путевки в детские лагеря. Государственная программа стимулирования внутреннего туризма, наряду с инфляцией и размещением вынужденных переселенцев, стала не подмогой родителям, а одной из причин роста расходов на детский отдых. Ведь выросшие цены с лихвой перекрывают всю выгоду от субсидий.

Фото: Максим Платонов

Свободу кинематографу!

14 мая 1692 года был спущен на воду первый российский военный корабль. Он был построен при участии Петра I и 16 солдат Преображенского полка. Всем известный «потешный» полк царя превратился из сухопутного в водный. А судно в Плещеевом озере стало прообразом мощного русского флота.

14 мая 1986 года завершился V съезд Союза кинематографистов. Итоги съезда называли революционными: сменилось руководство, государственное советское кино стало превращаться в общественно-государственное. Также был нанесен мощный удар по партийной цензуре и был показан пример демократических выборов. «Полочное кино» начало возвращаться к зрителю.

Источник: historynet.com

Покорение Америки

14 мая 1607 года было основано первое английское поселение в Северной Америке. В этот день 104 англичанина высадились на берег Вирджинии и основали форт Джеймстаун. История, произошедшая с одним из первых жителей и руководителей города, позже легла в основу диснеевского мультфильма «Покахонтас».

14 мая 1948 года в небольшом зале тель-авивского музея искусств глава временного правительства Давид Бен-Гурион зачитал Декларацию независимости Израиля. Так на карте мира появилось новое государство. Решение о его создании было принято двумя днями ранее Народным правлением, шестью голосами против четырех.