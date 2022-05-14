Детские летние лагеря взвинтили цены на путевки из-за инфляции и кешбэка

Выгодоприобретателями госпрограммы стимулирования летнего отдыха оказались не родители детей, а его организаторы

Фото: Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», в этом году в Татарстане, как и в ряде регионов России, резко взлетели цены на путевки в детские лагеря. Причем в некоторых местах — в разы. Государственная программа стимулирования внутреннего туризма, похоже, наряду с инфляцией и размещением вынужденных переселенцев, стала не подмогой родителям, а одной из причин роста расходов на детский отдых. Ведь выросшие цены с лихвой перекрывают всю выгоду от субсидий.

Детский отдых подорожал. И сильно

О резком подорожании детского отдыха сообщили сразу в нескольких субъектах России, в том числе и в Татарстане. Рост цен на путевки в оздоровительные лагеря, в зависимости от города и региона, составляет от 100%. При этом некоторые детские лагеря ремонта не видели с советских времен, а «удобства» в них так и остались на улице.



Причин подорожания путевок, как выяснило «Реальное время», несколько. Во-первых, оказалось, что часть детских лагерей в этом году выбыла из программы туристического кешбэка (50% стоимости путевки возвращают на имя ребенка обратно, но не более 20 тысяч рублей), так как в них разместили украинских беженцев. Число вынужденных переселенцев растет, размещать их где-то необходимо — вот они заняли часть фонда под детский отдых.

Во-вторых, рост цен в самих лагерях их руководители и работники объясняют тем, что на 20—50% в марте — апреле этого года выросли цены на все, включая продукты питания. Работать в убыток не могут не только коммерческие лагеря, но и государственные — так как сводить бюджет все равно необходимо.

Рост цен в лагерях их руководители и работники объясняют тем, что на 20—50% выросли цены на все, включая продукты питания. Фото: Олег Тихонов

В-третьих, на подорожании отчасти сказался и кешбэк сам по себе. Новость о том, что программа кешбэка по детским лагерям в 2022 году продлевается, стало известно недавно — еще в феврале денег на нее не было, сообщали чиновники. И, например, в Удмуртии заметили, что путевки в загородные лагеря, расположенные вблизи Ижевска, подорожали, «как только стало известно о продлении госпрограммы кешбэка на детский отдых».



Наконец, к росту цен привел и дефицит путевок. В некоторых городах, как, например, в Чебоксарах, путевки в лагеря закончились еще в начале апреля. При этом на весь город под программу выделили лишь два загородных лагеря, и один из них частично заняли как раз беженцы из Донбасса.

В итоге в Чувашии детские лагеря заполнят на 100% (в 2021 году заполняемость из-за пандемии была не выше 75%), сообщил министр образования региона Дмитрий Захаров.

Но чебоксарцы жалуются, что в итоге город получил на руки 1 409 путевок против 2 100 заявленных: всего по 23,5 путевки на школу. Поэтому во многих учебных заведениях родители с ночи стояли в очередях, чтобы записать детей на отдых:



— Была в очереди 35-й (с двух часов ночи стояли), не успели приобрести. На мне все закончилось, — пожаловалась одна из мам.

С 31 марта жители Татарстана также получили возможность купить путевку в детские лагеря по программе кешбэка и вернуть тем самым 50% от стоимости услуги. Для участия в программе родители должны были оплатить путевку с помощью банковской карты платежной системы «Мир», и, как обещали чиновники, в течение пяти дней на карту к ним должны были вернуться 50% от потраченных средств (но не более 20 тысяч рублей). Количество поездок на одного ребенка не ограничено и поехать можно было на любое количество смен.

Жительница Высокогорского района республики Наталья Семенова рассказала «Реальному времени», что в прошлом году отправляла свою дочь от спортшколы в казанский лагерь «Искра» сроком на две недели по путевке общей стоимостью около 16 тысяч рублей. В этом году, как сообщили нашему изданию в администрации лагеря, цены, как и во многих детских летних оздоровительных учреждениях, пришлось поднять.

— Родительская плата — 8,5 тысячи рублей — выросла в этом году до 12 тысяч рублей. Но наш лагерь тоже есть в программе кешбэка, поэтому родители смогут вернуть полцены или 6 тысяч рублей. Подорожали в основном продукты, кроме того, нужно поддержать и персонал лагеря — были повышены зарплаты сотрудников, — пояснил причины повышения цен на путевки начальник лагеря «Искра» Ильнар Закиров.

«Расходы выросли на все: продукты, бензин, средства гигиены, свет, зарплату сотрудников»



По опыту прошлых лет, путевки в лагеря с кешбэком заканчиваются довольно быстро, предупреждают мам и организаторы детского отдыха. Это при том, что изначально продлевать программу детского туристического кешбэка в 2022 году не планировали — об этом еще в ноябре предупреждала замминистра финансов России Ирина Окладникова. Соответствующие расходы, как сообщалось, не были предусмотрены в проекте федерального бюджета на 2022—2024 годы. Впрочем, принимать решение должен был Ростуризм.

По итогам прошлогодней кампании детского отдыха оказалось много нареканий из-за ее позднего запуска (25 мая). Мало того, многие родители уже купили путевки в лагерь для своих детей до 21 апреля, когда было объявлено о программе, после чего был зафиксирован повальный возврат путевок, чтобы выкупить их назад уже с кешбэком. Тем не менее из возможных планов на 2022-й вытекало, что на детский кешбэк готовы выделить не менее 5 млрд рублей, сколько и выделялось годом ранее.

Еще на 3 февраля 2022 года в федеральном бюджете не были предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию программы кешбэка, но в середине марта все же объявили о ее пролонгации. После этого известия цены на детский отдых и поползли вверх.

Так, в Пензенской области заявили о надбавке в 10% (до 19,5 тысячи рублей), а в соседней Удмуртии стоимость путевки в детские лагеря выросла аж на 40%. Родители, узнав о ценах, атаковали администрацию оздоровительных учреждений:

— Что с ценами? Они выросли на 12 тысяч рублей!

— Вы что, с ума сошли? Откуда взялись такие цены? За две недели 35 тысяч рублей! Вы там детей лобстерами кормить собираетесь?!



По опыту прошлых лет, путевки в лагеря с кешбэком заканчиваются довольно быстро, предупреждают мам и организаторы детского отдыха. Фото: Максим Платонов

Если путевка в местный лагерь «Дружба» на 15 дней в прошлом году стоила 22,5 тысячи рублей, то в этом — уже 36 тысяч. Руководители детских лагерей пытаются урегулировать ситуацию и объясняют, что не могут кормить детей плохо и обязаны закупать только качественную продукцию: «Расходы выросли на все: на продукты, бензин, средства гигиены, электричество, зарплату сотрудников».

В ответ родители пригрозили бойкотом: «На юг дешевле слетать, даже с кешбэком. Пожалуй, так и сделаем». Но и этот вид отдыха многим уже не доступен: путевки на российский юг уже на майские праздники подорожали почти на 30%, и теперь отдохнуть в Египте будет дешевле, чем в Сочи, горько шутят отпускники.

В соседнем Пермском крае сообщили, что стоимость путевок выросла по сравнению с прошлым годом на 17%. На дальнейший рост цен на детский отдых может повлиять непростая экономическая ситуация, предупредил председатель Ассоциации детских лагерей Валерий Долгих. Специалисты надеялись подсчитать, «насколько реально подорожало питание и остальные затраты».

Шоковая терапия, устроенная детскими лагерями, привела в изумление и челябинских родителей — цены там выросли примерно на четверть. И, как и в других регионах, здесь уверяют: «Рост цен на путевки связан с общей инфляцией. Подорожали продукты питания». Но родители подозревают, что подорожал летний отдых на ту сумму, которую вернут родителям за отдых детей: «Все очень просто. Все заранее просчитано».

Отсутствие возможностей для отдыха, когда практически некуда ехать, толкает цены вверх еще сильнее. Фото: Олег Тихонов

Свыше 7,5 млрд на туристический кешбэк

Игроки на рынке рапортуют, что в среднем подорожание путевок составляет примерно 20% (от цен подрядчиков до цен на транспорт). В Российском союзе туриндустрии признают, что, к примеру, лагеря в Краснодарском крае еще в середине марта повысили цены в среднем на 20%, а в целом подорожание детского отдыха по разным регионам составляет 15—30%.

В комиссии РСТ по детским лагерям пояснили, что повышение вынужденное, связано с общим ростом цен на средства гигиены, продукты питания, транспорт и многое другое:

— Понятно, что родителям это не нравится, много жалоб, вот теперь ФАС будет разбираться с обоснованностью повышения цен в лагерях. Но кешбэк позволит родителям компенсировать хотя бы часть затрат, — заявляют в комиссии.

Эксперты обращают внимание и на другие факторы, в том числе отложенный спрос плюс сокращение количества лагерей, закрытие многих зарубежных направлений. Отсутствие возможностей для отдыха, когда практически некуда ехать, толкает цены вверх еще сильнее. Но подорожание услуги не останавливает родителей: путевки почти во все подмосковные лагеря были разобраны еще в марте.

На программу детского кешбэка в 2022 году правительство России выделило 7,5 млрд рублей, что в 1,5 раза больше прошлогодних инвестиций. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко считает, что съездить в летний лагерь за полцены смогут порядка 450 тысяч детей. В 2021 году программой воспользовались 420 тысяч раз, суммарный кешбэк составил около 5 млрд рублей.

Газета «Реальное время» направила запрос в Минмолодежи Татарстана с просьбой прокомментировать подорожание путевок в лагерях республики, но на момент публикации ответ не поступил — он будет опубликован по получении.

