Trademark «Татарстан»: бренды «Ак Барс Арена», «Прекрасная лягушка» Лилии Миннахметовой, челнинские спецшины

Обзор заявок на регистрацию товарных знаков компаниями и предпринимателями Татарстана. Часть 3-я

Предприниматели из Татарстана активно регистрируют права на товарные знаки в Роспатенте. Аналитическая служба «Реального времени» обнаружила в открытой базе целый ряд заявок от вновь созданных бизнесов, которые работают через соцсети и маркетплейсы. Именно отсюда идет оживление экономики — это уже можно смело отметить в качестве тренда. При этом наиболее интересные события разворачиваются у уже действующих предпринимателей и предприятий.

Основанный в 2009 году казанский «Холдинг-ПластПолимер» специализируется на производстве полимерных труб и фитингов для водоснабжения и отопления. За 14 лет работы компания Наиля Хайруллина, получившая в 2021 году выручку в размере 146,7 млн рублей, не зарегистрировала ни одного товарного знака и, похоже, перестала обслуживать свой сайт. Первую заявку на интеллектуальную собственность в Росреестр она подала 20 января 2023 года. Что означает применительно к полимерному производству слово «Писало», непонятно.

Что любопытно, в 2021 году «Холдинг-ПластПолимер» получил от правообладателей два сертификата на право производства косметической продукции по уходу за кожей. Оба действуют до 2026 года.



Основанный в 1990 году в Набережных Челнах и принадлежащий двух частным лицам завод по производству фильтрующих элементов для автомобильной, сельскохозяйственной (тракторов, комбайнов) и строительной техники, а также промышленного назначения (фильтрация масла, топлива, газомоторного топлива и специальных жидкостей) поменял логотип и подал в Роспатент заявку на защиту нового товарного знака. Предыдущий лого был тоже защищен — еще в 2006 году.

АО «Завод фильтров «Седан» имеет широкую географию потребителей в России, Украине, Казахстане, Туркменистане, Афганистане и других странах. Является официальным поставщиком на конвейер ПАО «КАМАЗ», в том числе и в сервисную сеть. Является поставщиком на оборонные предприятия. Ведет разработку в области фильтрации газомоторного топлива. Выручка компании за 2021 год не опубликована, а в 2020 году предприятие заработало почти 77 млн рублей.



Владелец товарного знака ZanderMaster из Казани Вячеслав Матюхов регистрирует права на два логотипа рыболовных лесок — Megastrong и Megastrongo. Продукция компании, которая заявляет, что является производителем рыболовных снастей, представлена на сайтах и у дилеров, а также на маркетплейсах.

По контактному номеру телефона ZanderMaster «Реальному времени» сообщили, что никаких заявок не подавали и «ни в чем не нуждаются».



Зарегистрированная в конце ноября 2022 года в качестве индивидуального предпринимателя по торговле одеждой по почте и через интернет учредитель и директор елабужской компании «Артист» Анжелика Залялова подала 23 января в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Touch2Such для широкого списка товаров и услуг. В интернете несложно найти созданный в январе 2023 года одноименный паблик в «ВК», где предлагается спортивная одежда и аксессуары.

Тем временем ООО «Артист» заработало в 2021 году 5,7 млн рублей. Компания участвует в тендерах на госзаказ, крупнейший из которых выиграла в 2018 году. Тогда фирма Заляловой проводила для Минобрнауки Татарстана работы по организации и проведению заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе и Всероссийской олимпиады по английскому языку. Сумма контракта составила почти 2,4 млн рублей.



Предприниматель из поселка Октябрьский Зеленодольского района Адель Миндубаев и его патентный поверенный из Симферополя подали в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Yokono. По данным открытых источников, основным видом деятельности ИП Миндубаев А.К. является ресторанный бизнес и доставка продуктов питания. Но список выбранных им ОГРЭН весьма велик, в нем даже есть строительство мостов и тоннелей. Обнаружить следы действующего казанского проекта под брендом Yokono «Реальному времени» не удалось.





ООО «Миллион франшиз» зарегистрировано в середине декабря 2022 года, но уже имеет созданный не позднее 2018 года паблик в «ВК» на 740 участников и сайт на конструкторе. Бенефициаром и гендиректором компании является Артем Туляков. Дозвониться до него «Реальному времени», к сожалению, не удалось.

Из животноводства — в пошив мерча. Предприниматель Виктор Зотеев из Чистополя в конце января подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Фабрина». По информации с сайта, проект предлагает пошиб одежды для брендов под ключ. В каталоге — большой выбор самых разных моделей мужской и женской одежды, спецодежды, а также услуги по раскрою, упаковке, печати на ткани и т.д. Интересно, что для Зотеева это вторая регистрация в качестве ИП. Первый раз, с июля 2009 по февраль 2011 года, он пробовал силы в качестве фермера.



24 января 2023 года совладелец казанского ООО «Лидер-Инвест», бывший совладелец московского бизнеса Флюра Вагапова из Щербаково подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Зелхлеб». И в этот же день некое частное лицо зарегистрировало за собой домен zelxleb.ru. Судя по названию, речь идет о бизнесе, связанном с продуктами питания. Выяснить подробности на данном этапе не удалось.

Тем временем предприниматель Вагапова в тот же день подала еще одну заявку в Роспатент — она хочет защитить свои права на полиграфическую продукцию аудиторской компании «Финроса», зарегистрированной по одному адресу с ООО «Лидер-Инвест» и выручкой за 2021 год в размере 17,3 млн рублей.

Индивидуальный предприниматель Ленар Салахутдинов из Казани регистрирует права на логотип и фирменное наименование «найминг.рф». По этому домену сайта пока нет, можно лишь предположить, что он будет посвящен вопросам трудоустройства. Любопытно, что доменное имя было зарегистрировано частным лицом через два дня после даты подачи заявки в Роспатент.

Управляющее футбольным стадионом «Ак Барс Арена» одноименное АО регистрирует в Роспатенте права на логотип. Интересный нюанс в том, что стилизованная аббревиатура ABB принадлежит в качестве интеллектуальной собственности «Ак Барс Банку» еще с 2018 года. Генеральным директором является Радик Миннахметов — сын генерального директора ГКУ «Главное управление инженерных сетей Республики Татарстан», президента российской и международной федераций борьбы корэш Джаудата Миннахметова.

Тем временем его сестра Лилия зарегистрировалась индивидуальным предпринимателем сразу же по достижении совершеннолетия. Основной вид ее экономической деятельности — покупка и продажа недвижимости. При этом, судя по всему, любимый — это предметы одежды, украшения, аксессуары. Именно в этой категории Лилия Заудатовна намерена зарегистрировать товарный знак belle frog (англ. яз. — прекрасная лягушка). Соответствующая заявка в Роспатент от ее имени поступила в конце января. Интересно, что минувшей осенью 2022 года Миннахметова подала заявки на регистрацию товарных знаков нескольких действующих бизнесов семьи, в том числе люксового бутика Versale и сети салонов часов и ювелирных украшений «Имперiя».

25 января зарегистрированная в Иннополисе компания «Иннокод» Дениса Абдуллина подала заявки в Роспатент на регистрацию прав на товарные знаки Valeo Life и похожий на защищенный символ того же «Ак Барс Банка» образ животного из семейства кошачьих. Какие именно товары будут производиться под этими марками, пока не ясно. В интернете по названию можно найти только западный ресурс с биодобавками.

Набережночелнинский дилер автошин для сельскохозяйственной и спецтехники с центральным складом в Москве «Такресурс-Регион» подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Tesoro. Вероятно, речь идет опять же о марке шин. Надо отметить, что компания относится к категории крупных: по данным открытых источников, здесь трудится почти 400 человек, уставный капитал составляет 1,2 млн рублей, выручка за 2021 год — почти 7 млрд рублей.

Свой первый товарный знак совладельцы компании защитили еще в 2006 году, но оформили его на другую организацию — ООО «Тракресурс», которая создана в 1998 году. При уставном капитале 2 млн рублей и выручке за 2021 год в 440 млн рублей она относится к категории малых.

