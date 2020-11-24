Янгиров Вадим Ильфатович

Общая информация

родился в 1987 г. в г. Набережные Челны Республики Татарстан, в 2009 г. окончил с отличием Камскую государственную инженерно-экономическую академию по специальности «Электрический транспорт».

С 1998 по 2006 гг. профессионально занимался легкой атлетикой, в

частности, бегом на средние и длинные дистанции. Кандидат в мастера

спорта по кроссу. С 2002 г. — редактор созданного им интернет-сайта по легкой атлетике — www.runners.ru.

С 2009 г. — гл. редактор информационного издания о легкой атлетике, беге и здоровом образе жизни — «Бегуны».

Дата последнего обновления: