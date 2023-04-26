Банк «Аверс» подвел итоги 2022 года

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня, 26 апреля, в Казани состоялось очередное общее собрание участников ООО Банк «Аверс», на котором были подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности банка за 2022 год. В ходе собрания участниками Банка был утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также избран Совет директоров Банка «Аверс». Общим собранием участников было принято решение оставить в распоряжении Банка прибыль, полученную по результатам деятельности в 2022 году.

Стабильно высокие финансовые показатели

2022 год стал серьезной проверкой на прочность для банковского сектора страны. Кредитные организации столкнулись с беспрецедентным санкционным давлением со стороны недружественных стран. Несмотря на нестабильность внешней среды, Банк «Аверс» не только сумел подтвердить устойчивость выбранной бизнес-модели развития, но и продемонстрировал рост чистой прибыли, продолжил технически развиваться, повысил качество обслуживания клиентов, усилил безопасность работы, а также упрочил свои позиции на российском рынке.

Оценивая итоги минувшего года, председатель правления Аида Волкова отметила, что 2022 год для Банка «Аверс» стал еще одним успешным годом развития, несмотря на серьезные испытания, выпавшие на долю российской экономики.

Норматив достаточности капитала Н1.0 значительно превышает минимально допустимое значение, что свидетельствует о высоком уровне финансовой устойчивости Банка.

Принимая во внимание хорошие финансовые показатели, сильную позицию по капиталу, а также адекватную позицию по риск-профилю, фондированию и ликвидности, в августе 2022 года Аналитическое кредитное рейтинговой агентство (АКРА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка «Аверс» на уровне A(ru) со «стабильным» прогнозом.

Традиционные подходы в кредитовании и современный цифровой банкинг

В отчетном году Банк продолжил сотрудничать в части кредитования, предоставления банковских гарантий и иных банковских услуг с крупнейшими предприятиями республики, уделяя повышенное внимание оперативному удовлетворению потребностей своих клиентов и сохраняя при этом высокое качество кредитного портфеля.

В течение года была проведена работа по переводу клиентов на новую версию дистанционного банковского обслуживания, а также по желанию клиентов устанавливалось мобильное приложение для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Планы развития Банка «Аверс»

Принимая во внимание предстоящие вызовы для экономики, в текущем году Банк «Аверс» продолжит и дальше придерживаться инвестиционной бизнес-модели, которая в сочетании с богатым опытом позволила Банку за свою историю преодолеть тяжелые кризисы, оставаясь при этом устойчивым и прибыльным.

Для развития Банка ключевыми целями продолжат оставаться: сохранение финансовой устойчивости на высоком уровне, совершенствование продуктов и услуг, расширение удаленных каналов обслуживания с обеспечением полной информационной безопасности, а также достижение удовлетворения потребностей клиентов.

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