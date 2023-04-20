Татарстан — Турция: инвестиционная привлекательность и точки роста взаимодействия / «Реальное время Live»
Турция — один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана, об этом заявлял раис республики Рустам Минниханов. За 2021 год товарооборот вырос на 55,8% и превысил 563 млн долларов. В 2022 году после многочисленных антироссийских санкций активное сотрудничество между республиками только продолжалось и укреплялось. С начала 2023 года Россия стала лидером по объемам экспорта в Турцию, обогнав Китай и Швейцарию. 25 апреля в Казани пройдет масштабная встреча руководителей ведущих текстильных фабрик Турции с российским бизнесом, «Реальное время» выступает ее организатором. Встреча будет проходить в формате выставки и делового общения с руководителями компаний по производству текстиля, одежды, ковров и обуви. Между Турцией и Татарстаном открылись большие перспективы инвестиционного сотрудничества на ближайшие годы. О том, какие перспективы привлекательнее всего, какие преференции существуют в татаро-турецком сотрудничестве и каковы основные аспекты создания наилучших условий для роста инвестиционной привлекательности, поговорим сегодня c сооснователями российско-турецкой компании MAT international Aykut Balcıoğlları и Аидой Зариповой в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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