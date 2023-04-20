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Татарстан — Турция: инвестиционная привлекательность и точки роста взаимодействия / «Реальное время Live»

10:30, 20.04.2023 5 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Татарстан — Турция: инвестиционная привлекательность и точки роста взаимодействия / «Реальное время Live»

Турция — один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана, об этом заявлял раис республики Рустам Минниханов. За 2021 год товарооборот вырос на 55,8% и превысил 563 млн долларов. В 2022 году после многочисленных антироссийских санкций активное сотрудничество между республиками только продолжалось и укреплялось. С начала 2023 года Россия стала лидером по объемам экспорта в Турцию, обогнав Китай и Швейцарию. 25 апреля в Казани пройдет масштабная встреча руководителей ведущих текстильных фабрик Турции с российским бизнесом, «Реальное время» выступает ее организатором. Встреча будет проходить в формате выставки и делового общения с руководителями компаний по производству текстиля, одежды, ковров и обуви. Между Турцией и Татарстаном открылись большие перспективы инвестиционного сотрудничества на ближайшие годы. О том, какие перспективы привлекательнее всего, какие преференции существуют в татаро-турецком сотрудничестве и каковы основные аспекты создания наилучших условий для роста инвестиционной привлекательности, поговорим сегодня c сооснователями российско-турецкой компании MAT international Aykut Balcıoğlları и Аидой Зариповой в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
ОбществоБизнес Татарстан

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 комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 20 апр
    Ну турция в ущерб себе ничего делать не будет
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    Анонимно 20 апр
    А кто будет. Бизнес всегда История про заработок, с турками удобно работать, потому что сотрудничество с ними всегда взаимовыгодно
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    Анонимно 20 апр
    я считаю, что этой стране верить нельзя, уже больно быстро они меняются свои предпочтения
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  • Анонимно 20 апр
    Ткани это вообще тема! Только логистика дорогая. Чуть ли не в стоимость товара входит
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  • Анонимно 20 апр
    Как в сериале «восток-запад»
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Новости общества

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