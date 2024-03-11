Зарипова Аида Анваровна
Общая информация
Руководитель Департамента развития международного бизнеса в ООО «Банк Точка», глава регионального представительства Российско-Азиатского союза промышленников и предприятий в Татарстане.
Эксперт по внешнеэкономической деятельности, сертификации продуктов и услуг по международным стандартам, финансовой логистике и масштабированию бизнеса между Россией и странами Востока: ОАЭ, Турцией, Китаем и другими.
Образование:
2016: Казанский Федеральный университет, Институт международных отношений по специальности «Востоковедение и африканистика»
Трудовая деятельность:
- 2015: проектная группа Департамента по развитию объектов ЮНЕСКО (Норвегия), стажер.
- 2015 — 2017: IBM (филиал в Турции), финансовый аналитик.
- 2018: компания Alliance Business Network (Дубай, ОАЭ), руководитель отдела продаж и маркетинга.
- 2021: ООО «Центр международной сертификации» (Казань), учредитель и руководитель.
- 2022 — 2023: Международная электронная платформа для бизнеса DaEvet (Россия — Турция), партнер.
- 2022 — по сегодняшний день: ООО «Банк Точка» (Россия), руководитель Департамента развития международного бизнеса.
- С 2022: руководитель регионального представительства Российско-азиатского союза промышленников и предприятий в Татарстане
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 11.03.2024