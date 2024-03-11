Список персон

Зарипова Аида Анваровна

Финансы, Торговля, Аудит, консалтинг и юридические услуги, Банки, Инвестиционные компании
Зарипова Аида Анваровна
Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Руководитель Департамента развития международного бизнеса в ООО «Банк Точка», глава регионального представительства Российско-Азиатского союза промышленников и предприятий в Татарстане.

Эксперт по внешнеэкономической деятельности, сертификации продуктов и услуг по международным стандартам, финансовой логистике и масштабированию бизнеса между Россией и странами Востока: ОАЭ, Турцией, Китаем и другими.

Образование:

2016: Казанский Федеральный университет, Институт международных отношений по специальности «Востоковедение и африканистика»

Трудовая деятельность:

  • 2015: проектная группа Департамента по развитию объектов ЮНЕСКО (Норвегия), стажер.
  • 2015 — 2017: IBM (филиал в Турции), финансовый аналитик.
  • 2018: компания Alliance Business Network (Дубай, ОАЭ), руководитель отдела продаж и маркетинга.
  • 2021: ООО «Центр международной сертификации» (Казань), учредитель и руководитель.
  • 2022 — 2023: Международная электронная платформа для бизнеса DaEvet (Россия — Турция), партнер.
  • 2022 — по сегодняшний день: ООО «Банк Точка» (Россия), руководитель Департамента развития международного бизнеса.
  • С 2022: руководитель регионального представительства Российско-азиатского союза промышленников и предприятий в Татарстане

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань

Дата последнего обновления: 11.03.2024

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