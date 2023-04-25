Турецкая бизнес-миссия в Казани: «Текстиль, одежда и обувь – партнерство 2023»

Турецкая Республика — один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. За 2021 год товарооборот вырос на 55,8% и превысил 563 млн долларов. В 2022 году активное сотрудничество продолжилось. Глобальное изменение логистических цепочек, пересмотр деловых связей со многими странами позволили нарастить и укрепить сотрудничество с турецким бизнесом в разных отраслях российской торговли и промышленности. С начала 2023 года Россия стала лидером по объемам экспорта в Турцию, обогнав Китай и Швейцарию.



25 апреля в Казани пройдет масштабная встреча руководителей ведущих текстильных фабрик Турции с российским бизнесом. Встреча будет проходить в формате выставки и делового общения с руководителями компаний по производству текстиля, одежды, ковров и обуви.

Организатором выступает российско-турецкая компания «MAT International» и предлагает представителям бизнеса Татарстана познакомиться с руководителями и собственниками крупнейших производственных компаний легкой промышленности Турецкой Республики.

Участие в качестве посетителей мероприятия примут представители бизнеса Татарстана и России. Основными гостями станут представители 22 турецких предприятий, которые проведут презентацию своих продуктов, обсудят сотрудничество с потенциальными партнерами.

Основные отрасли, которые представляют компании из Турецкой Республики:

Текстиль

Пряжа

Готовая одежда

Детские текстильные товары

Кожаные изделия (сумки и обувь)

Мебельное производство

Ковровые покрытия

Дистрибьюторство турецких производителей на территории EAC

Мероприятие будет интересно представителям самых разных сфер российского бизнеса: от текстильных бизнесов до производителей всех видов одежды, мебели, декора и обуви, дизайнеров одежды и интерьеров.

Справка о компании-организаторе:

MAT International — экспортно-импортная компания, созданная для увеличения инвестиционного взаимодействия между РФ и Турецкой Республикой.

Направления деятельности: Текстиль Машиностроение Станкостроение Товары общего потребления бытовая химия Инструменты строительные Краски и лакокрасочные покрытия Одежда детская одежда Параллельный импорт Интерьер

Организация поставок, ВЭД, включая транспортную и финансовую логистику.

Орган по сертификации, проводящий экспертизу качества продукции согласно требованиям таможенного союза.

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